Tinder gaat volgend jaar interactieve videoserie in meer landen uitbrengen

Datingapp Tinder gaat de interactieve video Swipe Night volgend jaar in meer landen uitbrengen. De video kwam al uit in de Verenigde Staten, waar het op die avond leidde tot 26 procent meer matches dan op een normale zondagavond.

Ook gingen gebruikers 12 procent meer met elkaar chatten op de avond dat de video online kwam, meldt CNN. De interactieve video plaatst gebruikers op een moment dat een komeet binnen een paar uur de aarde zal treffen, waarna de keuzes van gebruikers het verloop van het verhaal beïnvloeden. Die keuzes zijn te maken met vegen naar links en naar rechts, de wijze waarop gebruikers normaal profielen van andere mensen beoordelen. Swipe Night bestond uit vier afleveringen die telkens zes uur lang te bekijken waren.

De serie komt, na een reeks wijzigingen op basis van feedback, in februari volgend jaar uit in andere landen. Het is nog onbekend of Nederland en België daar ook tussen zullen zitten. De datingapp, onderdeel van Match Group, wil in de toekomst meer series als deze maken. Vermoedelijk zullen daar ook series tussen zitten die rechtstreeks geld moeten opleveren.