Google claimt dat Project Treble positief effect heeft gehad op Android-upgrades

Google claimt dat meer telefoons veertien maanden na de release op Android 9 Pie draaien dan veertien maanden na de release gebeurde met Android 8 Oreo. Volens de zoekgigant komt dat door Project Treble. Het bewijs dat Google daarvoor levert, roept vragen op.

Google laat een grafiek zien met 'adoptiegraad' van diverse Android-versies en claimt dat het hogere aantal telefoons dat ongeveer een jaar na de release draaide op de nieuwste Android-versie veel hoger ligt door de introductie van Project Treble. Treble moet de productietijd van Android-upgrades verlagen door de vendor-partitie waar fabrikanten hun apps en diensten opzetten losstaat van de rest van het systeem.

De grafiek roept de nodige vragen op. Zo hebben de grafiek en tekst het niet over aantallen apparaten die upgrades hebben gehad, maar aantallen apparaten die draaien op een bepaalde versie van Android; daarbij zitten vermoedelijk ook nieuwe apparaten. Bovendien staan Android 8.0 en 8.1 los van elkaar staan in de grafiek. Beide versies kwamen enkele maanden na elkaar uit en veel telefoons zullen dus een upgrade hebben gekregen naar een van beide.

Bij elkaar opgeteld komen beide Android Oreo-versies uit op ongeveer 600 miljoen toestellen, terwijl dat bij Pie ongeveer 695 miljoen is. Dat is een groei van bijna 19 procent, maar lang niet zo spectaculair als de sprong van 132 procent die Google in de tekst claimt.

Google gaf voorheen maandelijks cijfers vrij van het percentage actieve gebruikers op diverse Android-versies, maar lijkt daarmee gestopt te zijn. De laatste update van die cijfers was van mei, met de belofte dat er voortaan elke paar maanden nieuwe cijfers zouden komen. Die zijn er tot nu toe niet gekomen. Tweakers heeft Google om een toelichting gevraagd, maar het bedrijf heeft tot nu toe geen commentaar gegeven.