Google: Android 10-adoptie verloopt sneller dan bij vorige Android-versies

Google meldt dat vijf maanden na de release van Android 10, honderd miljoen Android-apparaten die versie van het besturingssysteem draaien. Daarmee zou de adoptie 28 procent sneller dan bij Android 9 Pie verlopen.

Met die cijfers verloopt de ingebruikname van Android 10 sneller dan bij eerdere Android-versies, aldus Google op zijn Android Developers-blog. Google schrijft de succesvolle adoptie toe aan zijn projecten om updates sneller naar Android-apparaten te brengen. Gebruikers blijven bij Android langer bij oude versies hangen dan bij iOS, met problemen op het gebied van beveiliging en toegang tot nieuwe functies van dien.

Met Project Treble, GSI en Project Mainline poogde Google hier verbetering in te brengen. Bij Project Treble trok Google de vendor-partitie voor apps en diensten van fabrikanten, los van het Android OS-framework, zodat de verschillende fabrikanten sneller Android-upgrades kunnen aanbieden. GSI, of generic system images, stelt fabrikanten in staat met kale Android Open Source Project-builds nieuwe Android-versies uit te proberen. In aanvulling daarop is er een developer preview-programma voor oems.

Tenslotte is er sinds Android 10 Project Mainline, voor het updaten van Android-onderdelen via Google Play, vergelijkbaar met apps. Google noemt als voorbeelden het updaten van Google Play Protect en de verspreiding van de Exposure Notification-api voor corona-apps.