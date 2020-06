Android 11 bèta

Het mag misschien een mythe zijn, het is een krachtig beeld: een kikker springt meteen uit een pan met heet water, maar stop diezelfde kikker in een pan met koud water, laat het water langzaam opwarmen en de kikker laat zich koken. Het is, zo zou je kunnen zeggen, de heersende filosofie geworden bij veranderingen in software, want wie houdt van een grote verandering van de interface? Vrijwel niemand en dus zijn veel sites, apps en besturingssystemen overgeschakeld op het geleidelijk veranderen van interface-elementen, Tweakers inbegrepen.

Veel kleine veranderingen maken samen wel een grote verandering en Android 11 is daar een prima voorbeeld van. Je kunt de wijzigingen doornemen en denken dat het een kleine stap is; je kunt zelfs door de interface vegen en concluderen dat er weinig nieuws onder de zon is. Als je echter even stopt en het water in de pan voelt, zul je merken dat het behoorlijk is opgewarmd. Google wijzigt stiekem best veel in Android 11 en in dit verhaal lees je er van alles over.