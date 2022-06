XDA plaatst screenshots die nieuw ontwerp en functies Android 12 zouden tonen

XDA heeft interne screenshots gepubliceerd die waarschijnlijk samenvatten wat voor veranderingen Android gaat krijgen bij versie 12. Het algemene uiterlijk wordt ronder, wat transparantie-effecten zijn weg, er komt een 'conversations'-widget en meer nadruk op privacy.

XDA zegt vertrouwen te hebben in de echtheid van de beelden, maar spreekt ook weer geen zekerheid daarover uit. De beelden zouden een samenvatting geven van wat er verandert in het aankomende Android 12, bedoeld voor 'grote partners' om ze tijd te geven om op de veranderingen voor te bereiden.

Naast de nog rondere notificaties in de notification drawer, is te zien dat er standaard minder, maar dus grotere icoontjes getoond worden van de top aan quick settings. Ook is de notification drawer niet langer transparant en is hij aangevuld met kleine indicatoren die aangeven of de camera of microfoon in gebruik zijn. Vermoedelijk kan hier ook aangegeven worden of een app de locatie opvraagt.

Wie op die indicatoren tikt, ziet welke apps de sensoren gebruiken of gebruikt hebben. Deze chip wordt ook over andere apps heen getoond en is dus vermoedelijk altijd zichtbaar als er sprake is van sensorgebruik. Het Privacy-menu in Android 12 is verder ook uitgebreid. Daar kunnen straks de camera en de microfoon volledig uitgeschakeld worden. Dat kan nu ook al, maar zit verstopt in de ontwikkelaarsopties.

Google probeert gebruikers nog beter op de hoogte te houden van conversaties dan het al deed in Android 11. Die versie scheidde al conversatienotificaties van overige meldingen en Android 12 doet daar nog een schepje bovenop met een conversaties-widget. Daarin worden zaken als chatberichten, van in dit geval bijvoorbeeld Facebook Messenger, en telefoongesprekken geresumeerd.

De laatste paar nieuwe Android-versies werden telkens in september uitgebracht. Het valt dus te verwachten dat Google dat met versie 12 ook gaat doen. Eerder kwamen al andere geruchten over de nieuwe versie naar buiten, zoals dat het os ongebruikte apps automatisch zou comprimeren, de komst van 'app pairs' die multitasking vergemakkelijken, en een 'dubbeltik op achterkant' functie die als snelkoppeling kan werken.