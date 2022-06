Google maakt eerste testversie Android 12 beschikbaar met snellere notificaties

Google heeft een eerste ontwikkelaarsversie van Android 12 beschikbaar gesteld, die voor gebruikers van Pixel 3-, Pixel 4- en Pixel 5-telefoons te installeren is. In mei moet de eerste bèta beschikbaar komen. Met de 12-upgrade heeft Android onder meer sneller reagerende notificaties.

Met de Android 12-upgrade brengt Google een gedeelte van de nieuwe functies die het later naar de volledige versie wil brengen. Android 12 moet uiteindelijk bijvoorbeeld een nieuw notificatieontwerp krijgen. Ontwikkelaars kunnen in deze eerste versie daar een voorproefje van zien, met bijvoorbeeld veranderingen aan de drawer, controls en templates. Google wil dat notificaties van verschillende apps meer op elkaar gaan lijken, om zo uniformiteit binnen het besturingssysteem te bewaken.

De notificaties moeten er daarnaast soepeler uit gaan zien door geoptimaliseerde transities en animaties. Ook moeten deze notificaties sneller reageren als een gebruiker er op klikt. Nu gebruiken notificaties een service om apps te starten. Google wil dat wanneer gebruikers op een notificatie drukken, deze direct een activiteit binnen een app start. Zo moeten de notificaties sneller werken.

De upgrade introduceert tevens een nieuwe hevc-transcoder voor apps die hevc niet ondersteunen. Wanneer deze apps om wat voor reden dan ook toch met hevc-bestanden moeten werken, transcodeert Android 12 het bestand naar een avc-bestand. Google zegt dat een Pixel 4 er ongeveer negen seconden over doet om een 1080p-30fps-film van een minuut te transcriberen. Android 12 voegt ook ondersteuning voor avif toe, een container format dat een betere beeldkwaliteit dan jpeg levert zonder meer opslag te gebruiken.

Apps kunnen met Android 12 daarnaast de trilmotor van een telefoon gebruiken om haptische feedback te koppelen aan audio. Google noemt de voorbeelden van custom vibraties die gekoppeld zijn aan een custom ringtone, of ruig terrein dat met de trilmotor wordt gesimuleerd in een racespel.

Om het kopiëren van foto's, video's en andere rich content tussen apps makkelijker te maken, introduceert Google met Android 12 ook een nieuwe api. Deze laat apps gekopieerde rich content ontvangen via het klembord, keyboard of drag and drop. De Immersive-api is bij Android 12 daarnaast aangepast om het navigeren tussen apps tijdens het kijken van een video of het spelen van spellen makkelijker te maken.

De update krijgt verder veel privacy- en beveiligingsfuncties en andere optimalisaties. Android 12 is vanaf donderdag beschikbaar als ontwikkelaarsversie voor de Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G en Pixel 5. Google verwacht in augustus Platform Stability te hebben bereikt. Ergens daarna volgen de Release Candidate en de volledige uitgave van Android 12.