Android limiteert inzien welke apps geïnstalleerd zijn door andere apps

Google voert in mei een restrictie voor Android in die maakt dat apps beperkt worden in de mogelijkheden om te detecteren welke andere apps een gebruiker op zijn smartphone geïnstalleerd heeft.

Google beperkt het gebruik van query_all_packages voor Android-apps per 5 mei, zo meldt het bedrijf. In de praktijk betekent de stap dat Android-apps alleen nog kunnen opvragen welke andere apps op een toestel van een gebruiker zijn geïnstalleerd als dit noodzakelijk is voor de kernfunctionaliteit van die app.

Apps die hier niet aan voldoen, maar wel gebruikmaken van query_all_packages, moeten hun manifest aanpassen om aan het gewijzigde Google Play-beleid te voldoen. Anders riskeren ontwikkelaars dat de app verwijderd wordt. Alleen Android-apps op basis van api-niveau 30 of hoger, gericht op apparaten met Android 11 of hoger, kunnen toestemming krijgen om query_all_packages te gebruiken. Vanaf november 2021 moeten nieuwe apps voor Google Play zich op Android 11 richten om toegelaten te worden in de downloadwinkel.

Google voert de wijziging door, omdat het de geïnstalleerde apps als persoonlijke en gevoelige informatie beschouwt en de privacy van gebruikers op dit vlak beter wil beschermen.