Android 11 laat camera-app van derden nooit openen vanuit andere apps

Google heeft een beperking in Android 11 gebouwd, zodat camera-apps van derden niet langer als optie tevoorschijn komen als een app de gebruiker naar een camera-app wil leiden. In plaats daarvan gaat de gebruiker altijd naar de in de firmware meegeleverde camera-app.

Google bevestigt dat het geen bug is, maar werkt zoals het bedoeld is. Ontwikkelaars van camera-apps kunnen in hun code wel een app aanduiden die hun camera-app als optie mag geven, maar Android zal niet langer gebruikers laten kiezen uit alle camera-apps op een toestel. Google neemt de stap vanwege beveiliging en privacy. Apps kunnen wel gebruik blijven maken van een eigen in-appcamera. Onder meer apps als Instagram en Snapchat maken daar gebruik van. De stap staat ook in de ontwikkelaarsdocumentatie van Android 11.

Het gaat om apps die gebruik maken van 'android.media.action.IMAGE_CAPTURE' en een paar aanverwante intents. Zelfs als gebruikers een camera-app van een derde als default hebben ingesteld, zal die intent leiden naar de in de firmware ingebouwde camera-app.

Als gebruikers die hebben uitgeschakeld, dan is het niet mogelijk een foto te maken met die intent in een app, schrijft Commonsware, die dit heeft aangekaart bij Google. De ingebouwde camera-app is vaak van de fabrikant.