België diende bij Twitter meer verzoeken om info in dan Nederland

Belgische overheidsdiensten dienden in het laatste halfjaar van 2019 52 verzoeken in bij Twitter om informatie over in totaal 132 accounts. Nederlandse diensten deden dat 18 keer voor in totaal 19 accounts in dezelfde periode.

Twitter honoreerde ook meer van de Belgische verzoeken, zo blijkt uit data van Twitters Transparancy Report. Belgische overheidsdiensten kregen bij 32 van de 52 verzoeken de info geleverd van het bedrijf, terwijl dat in Nederland maar bij 4 van de 18 verzoeken gebeurde.

Het aantal verzoeken om informatie nam ook toe ten opzichte van eerdere periodes, zo blijkt uit de cijfers. In de eerste helft van 2019 deden Belgische diensten nog maar 23 verzoeken. Alleen begin 2016 deden de diensten meer verzoeken, namelijk 67. De data laat niet zien om wat voor verzoeken in welk verband het gaat.

Twitter publiceert, net als veel andere techgiganten, enkele keren per jaar een Transparancy Report met geaggregeerde data over onder meer overheidsverzoeken en moderatie. Dat gebeurt sinds 2012. Sinds woensdag heeft Twitter ook een site gewijd aan de rapporten, zo kondigt het bedrijf aan.