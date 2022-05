Google gaat appnamen die misleiden of ranking bevatten verbannen uit Play-winkel

Google heeft nieuwe beleidsregels voor de Play-winkel opgesteld, onder meer voor de metadata van een app. Een appnaam mag straks maar dertig karakters bevatten en niet misleidend zijn of een rangschikking binnen de appwinkel aangeven. Het is niet bekend wanneer het beleid ingaat.

De nieuwe beleidsregels betreffen het icoontje en de app- en ontwikkelaarsnaam van een app die in de Store wordt aangeboden. Google wil met de nieuwe regels bereiken dat Store-gebruikers niet worden misleid en ze begrijpen om wat voor app het gaat.

Appnamen en -icoontjes moeten straks duidelijk en helder zijn, waarbij ze in de titel of icoon geen rangschikking mogen aangeven. Ontwikkelaars mogen straks bijvoorbeeld niet in de titel aangeven dat hun racegame de beste racegame is binnen de Play-winkel. Het melden in de titel of icoon dat een app gratis of in de uitverkoop is, mag straks ook niet meer.

Appnamen en -iconen mogen ook niet oproepen tot downloads of updates; een titel waarin 'download now' staat wordt dus straks verboden. Tot slot mogen emoji's, overbodige leestekens en hoofdletters straks ook niet meer. Appnamen mogen alleen hoofdletters bevatten als deze onderdeel zijn van een bedrijfsnaam. Apptitels en -iconen die bij het ingaan van het nieuwe beleid niet aan deze regels voldoen, worden niet meer toegelaten tot de Play-winkel.

Over de video's, afbeeldingen en omschrijvingen van apps is Google minder streng; hier spreekt het bedrijf over nieuwe richtlijnen in plaats van beleid. Volgens deze nieuwe richtlijnen moeten deze beelden en teksten een nauwkeurige weergave geven van een app, moeten ze genoeg informatie geven aan gebruikers, mogen ze geen buzzwords als gratis of beste bevatten, moeten ze juist zijn voor de regio van de gebruiker en makkelijk te lezen zijn.

Deze nieuwe richtlijnen gaan in de tweede helft van het jaar in. Apps die deze richtlijnen niet volgen, worden mogelijk uitgesloten van promoties en aanbevelingen binnen Google Play-omgevingen als Apps en Games.

De nieuwe beleidsregels rondom apptitels en -iconen.