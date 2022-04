Gerucht: Google verlaagt afdracht in Play Store voor kleine ontwikkelaars

Google zou de afdracht voor sommige ontwikkelaars in de Play Store verlagen van 30 naar 15 procent. Dat claimt het Zuid-Koreaanse persbureu Yonhap. Het gaat alleen om ontwikkelaars die minder dan een miljoen dollar per jaar verdienen in de downloadwinkel.

De wijziging gaat in juli in, claimt Yonhap, dat zich baseert op bronnen rond de Zuid-Koreaanse regering. De verlaging van de afdracht van ontwikkelaars zou tot stand zijn gekomen onder druk van de Zuid-Koreaanse regering. Het is onduidelijk of het alleen zou gaan om Zuid-Koreaanse ontwikkelaars; de grens van een miljoen dollar, in plaats van een limiet in Koreaanse won, lijkt aan te geven dat Google denkt aan een internationale richtlijn.

Als Google die stap zet, volgt het daarmee Apple, dat vorig jaar ook die stap zette. Bij Apple moeten kleinere ontwikkelaars zich aanmelden voor een programma, waarmee Apple de afdracht verlaagt. Het is onduidelijk hoe Google dat in de praktijk zal brengen. Google heeft nog niet gereageerd op het gerucht.