Europees 'vaccinatiepaspoort' krijgt geen centrale database

Het Europese 'vaccinatiepaspoort' krijgt geen centrale database. Dat schrijft de NOS. Woensdag wil de Europese Commissie het plan presenteren voor de Digital Green Pass, die toerisme binnen Europa deze zomer mogelijk moet maken.

Elk land moet een eigen app ontwerpen om te werken met het systeem, schrijft de NOS. Vermoedelijk moet daar dus per land een eigen database achter zitten om een vaccinatiebewijs op te halen. Het is wel de bedoeling dat de codes, vermoedelijk QR-codes, die de apps genereren, in alle andere landen te lezen zijn. NOS claimt dat het een deel van de plannen in handen heeft, maar het Nederlandse medium publiceert die niet. De Europese Commissie wil het plan voor de Digital Green Pass woensdag presenteren.

Lidstaten van de Europese Unie moeten meewerken met het initiatief om reizen binnen de EU mogelijk te maken, maar landen mogen wel aanvullende eisen stellen aan reizigers, zoals een verplichte quarantaine voor reizigers uit een bepaald risicogebied.

In Nederland werkt het ministerie van VWS nu al aan CoronaCheck. Dat is een app die een negatief testresultaat als QR-code kan tonen om bijvoorbeeld bij evenementen naar binnen te komen. CoronaCheck moet op een later moment ook vaccinaties kunnen laten zien, maar dat werkt nu nog niet. Israël heeft sinds vorige maand een Green Pass in gebruik. Burgers die zijn gevaccineerd of onlangs een infectie hebben doorgemaakt, krijgen daarmee toegang tot onder meer horeca, sportscholen en evenementen.