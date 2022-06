Ministerie: Europees coronapaspoort deelt meer medische data dan Nederland wilde

Het Europese digitale coronapaspoort deelt meer medische data dan Nederland wilde. Dat vertelt het ministerie van VWS aan Trouw. De QR-code die bedoeld is voor internationaal reizen gaat onder andere tonen welk vaccin iemand heeft gehad, waar Nederland tegen was.

"Het coronapaspoort toont meer medische gegevens dan Nederland in eerste instantie wilde", vertelt een woordvoerder van het ministerie van VWS aan Trouw. Daarbij doelt het ministerie op de QR-code die is bedoeld voor internationale reizen. Die wordt gekoppeld aan het Digitale Groene Certificaat van de Europese Commissie.

Deze QR-code voor Europese reizen wordt bijvoorbeeld gescand voordat gebruikers aan boord van een vliegtuig naar het buitenland mogen gaan. Deze QR-code toont onder andere of iemand eerder is hersteld van een besmetting, negatief is getest, of een vaccin heeft gehad. Indien iemand gevaccineerd is, wordt ook getoond welk type vaccin iemand heeft ontvangen, naast het aantal doses en de datum van vaccinatie.

Het ministerie van VWS vertelt aan Trouw dat Nederland liever had gezien dat er geen medische gegevens getoond worden op het coronapaspoort. Deze eis sneuvelde echter tijdens onderhandelingen tussen de verschillende EU-lidstaten. Tegelijkertijd wordt wel benadrukt dat per wet is vastgelegd dat Europese lidstaten de gegevens uit het Digitale Groene Certificaat niet zelf centraal mogen opslaan. Ook wil het Europees Parlement dat de inzet van dergelijke vaccinatiebewijzen beperkt wordt tot een jaar.

Het ministerie wil ook een QR-code introduceren die puur is bedoeld voor binnenlands gebruik. Die variant bevat minder gegevens. Deze QR-code wordt enkel gekoppeld aan de initialen en de geboortedag en geboortemaand van een gebruiker, zodat gebruikers niet de QR-code van een ander kunnen gebruiken. Daarnaast maakt de nationale QR-code geen onderscheid tussen een testbewijs, een vaccinatiebewijs, of een bewijs dat de bezoeker onlangs hersteld is van het coronavirus. Zowel de binnenlandse als internationale QR-code worden bij introductie in de CoronaCheck-app verwerkt.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge liet eerder deze maand al weten dat het kabinet naar verwachting begin juni een besluit kan nemen over de invoering van een vaccinatiebewijs. De Jonge zou dergelijke vaccinatiebewijzen alleen willen invoeren als duidelijk is dat vaccins daadwerkelijk zorgen voor minder besmettingen, en als een 'aanzienlijk deel' van de Nederlandse bevolking is gevaccineerd.