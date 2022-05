Europese privacytoezichthouders willen risico's clouddiensten in kaart brengen

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat samen met andere Europese privacytoezichthouders onderzoek doen naar het gebruik van clouddiensten. De toezichthouders maken zich zorgen over mogelijke privacyproblemen bij het gebruik van deze diensten door overheidsinstellingen.

De Autoriteit Persoonsgegevens kondigt het onderzoek dinsdag aan. Het onderzoek wordt in Europees verband uitgevoerd, om te onderzoeken of data van Europese burgers wel veilig is. Daarbij wordt ingezoomd op het gebruik van clouddiensten door overheden, omdat overheidsinstellingen in toenemende mate gebruikmaken van opslag in de cloud.

Volgens vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens Monique Verdier is het werken in de cloud in een stroomversnelling geraakt sinds de coronacrisis: "Zeker sinds we veel thuiswerken gaat bijna alles in de cloud." Dat is niet zonder risico, omdat deze organisaties bij uitstek gevoelige data van burgers verwerken: "Daar moeten hackers of buitenlandse overheden niet zomaar bij kunnen. Dus als overheden dit soort data in de cloud zetten, moeten ze daar vooraf goed over nadenken", aldus Verdier.

De eerste stap in dit onderzoek is een enquête onder organisaties die namens de Rijksoverheid diensten afnemen bij grote clouddiensten. Uit deze enquête hoopt de Autoriteit Persoonsgegevens meer informatie te krijgen over hoe data van Europese burgers wel en niet wordt beschermd. Daarnaast wil de autoriteit een beter beeld krijgen van de onderhandelingspositie van organisaties tegenover grote clouddienstverleners.

De European Data Protection Board wil eind 2022 met een rapport komen op basis van de onderzoeken die door de verschillende privacytoezichthouders worden uitgevoerd. Op basis van dat rapport zal worden gekeken of er actie ondernomen moet worden.