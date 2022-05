Shiro Games toont eerste gameplaybeelden van rts-game Dune: Spice Wars

Northgard-maker Shiro Games heeft de eerste gameplaybeelden getoond van Dune: Spice Wars. De aankomende realtime strategygame is gebaseerd op het Dune-universum en moet later dit jaar speelbaar worden als een earlyaccesstitel.

Shiro Games laat in de trailer de eerste beelden zien van de game. Zoals verwacht is er veel zand te zien op de planeet Arrakis. Op deze planeet moet je voorraden van kostbare spice veiligstellen en uiteraard ben je niet de enige die dit probeert.

Voor het veroveren van gebieden lijkt Shiro Games elementen uit zijn andere rts, Northgard, te ontlenen. Het planeetoppervlak kan gebied voor gebied worden verkend en overgenomen, waarbij je grenzen steeds verder opschuiven. Hierbij speel je met facties die worden geleid door bekende figuren uit het Dune-universum. Op dit moment zijn Duke Leto van House Atreides en Baron Vladimir van House Harkonnen aangekondigd.

Naast het managen van nederzettingen en eenheden krijgt de game ook politieke elementen en kun je vijanden bespioneren. Daarnaast is in de trailer te zien dat je het niet alleen tegen andere facties opneemt, maar dat er onder de zandvlaktes van de planeet ook vijanden zitten die je eenheden van de kaart kunnen vegen.

Shiro Games kondigde Dune: Spice Wars afgelopen december aan, kort nadat de nieuwe Dune-film verscheen. Het is de bedoeling dat de game later dit jaar een earlyacces-fase ingaat, waarin de game wordt doorontwikkeld. Het is de bedoeling dat de game circa een jaar in earlyacces blijft, voor er een officiële release komt.