Titel Dune: Spice Wars Platform Windows Ontwikkelaar Shiro Games Uitgever Shiro Games Releasedatum Niet bekend (game is in Early Access)

Bij het horen van de naam Dune denk je misschien aan de film die vorig jaar in de bioscoop verscheen of aan de strategiegames uit de jaren negentig. Voor de oorsprong van dit scifi-verhaal moeten we nog wat verder terug, naar halverwege de jaren zestig, toen de Amerikaanse auteur Frank Herbert het genre definieerde met zijn boek Dune. Dit zou later een populaire boekenserie worden, met allerlei adaptaties.

Het is de bedoeling dat we later dit jaar een nieuwe titel aan de franchise kunnen toevoegen, als Shiro Games de strategiegame Dune: Spice Wars uitbrengt. Een universum van dit statuur vanuit de boeken vertalen naar een game is op zich al een grote opgave. Daar komt in het geval van Dune: Spice Wars nog wat extra druk bij voor de ontwikkelaars, want veel fans hebben ook warme herinneringen aan de Dune-strategiegames. De games werden ontwikkeld door Westwood Studios en met name het tweede deel, Dune II, werd erg populair. Het kreeg een gedeeltelijke remake, in de vorm van Dune 2000. De laatste Dune-game van de studio, Emperor: Battle for Dune, verscheen in 2001. Daarna bleef het lange tijd stil.

Dat duurde tot Shiro Games eind vorig jaar een nieuwe strategiegame aankondigde die zich gaat afspelen in het Dune-universum. Misschien voelt het Franse team de schaduw van de eerdere Dune-games al een beetje over zijn aankomende strategiegame hangen, want de studio brengt de game eerst als Early Access-titel uit op Steam. Dat is de ontwikkelaars blijkbaar goed bevallen bij hun vorige strategiegame, Northgard, die ook eerst in Early Access werd uitgebracht. Hetzelfde model wordt gebruikt voor Wartales, de andere game die de Franse studio momenteel ontwikkelt. Shiro Games mikt met Dune: Spice Wars op een Early Access-fase van circa negen maanden, waarin het verder kan werken aan de game en tegelijkertijd feedback kan verzamelen van spelers. Het stelt ons in de gelegenheid om alvast kennis te maken met de game.