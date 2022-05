Viking-rts Northgard verschijnt voor iOS

Northgard, een rts-spel dat zich afspeelt in de tijd van de Vikingen, is verschenen voor iOS-apparaten. Ook de dlc-pakketten voor het strategiespel zijn voor het platform uitgekomen. Een Android-versie volgt later dit jaar.

De komst naar iOS wordt gemeld door maker Shiro Games, dat eerder de rpg's Evoland en Evoland 2 maakte. Spelers dienen minimaal iOS 13.1 of iPadOS 13.1 te draaien om de rts te kunnen spelen. Playdigious, verantwoordelijk voor de port, kondigde de mobiele versie van Northgard in februari aan. Het spel verscheen in 2018 voor de pc en in 2019 voor de PS4, Xbox One en Nintendo Switch.

In het spel moet je als speler met een Viking-clan Northgard veroveren, waarbij wolven, levende doden en reuzen je dwarszitten. Het spel kost 9 euro op iOS. De dlc-pakketten Clan of the Snake, Clan of the Dragon en Clan of the Kraken zijn los in-app te verkrijgen of gezamenlijk als Scale Bundle.

De mobiele versie van Northgard komt ook naar de Play Store voor Android. Dat moet nog dit jaar gebeuren, maar een precieze releasedatum is er nog niet.