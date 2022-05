TCL brengt nieuwe 4k-lcd-tv met miniledbacklight en HDMI 2.1 uit in Europa

TCL gaat dit jaar drie 4k-lcd-tv-modellen in de nieuwe C-reeks uitbrengen in Europa. Deze gaan concurreren met midrangetelevisies van andere fabrikanten. Het duurste model beschikt over een miniledbacklight en HDMI 2.1-ondersteuning.

Het gaat om de C82, C72+ en C72. De C82 beschikt over een miniledbacklight, al is niet duidelijk hoeveel individueel dimbare zones er zijn. Dit model beschikt over vier HDMI 2.1-aansluitingen waarmee 4k120 en vrr worden ondersteund. Er is ondersteuning voor alle belangrijke hdr-standaarden, waaronder HDR10+. Ook Dolby Vision IQ is aanwezig, het systeem om de toepassing van de hdr-standaard Dolby Vision aan te passen op basis van de lichtomstandigheden in de kamer. De opgegeven maximale piekhelderheid bedraagt 1000cd/m².

Daarnaast komt TCL met de C72+ en C72. Deze zullen goedkoper zijn dan de C82. Ze beschikken net als de C82 over een backlight met quantumdots, maar hebben geen miniledbacklight achter de lcd. De C72+ heeft ook vier HDMI 2.1-aansluitingen voor 4k120 en vrr en ondersteunt dezelfde hdr-standaarden, maar TCL geeft niet de maximale helderheid van dit model. Dat laatste geldt ook voor de C72. Dit model moet het doen met drie HDMI 2.1-aansluitingen, maar volgens FlatpanelsHD heeft dit model geen ondersteuning voor 4k met 120Hz of vrr; alleen allm zou wordt ondersteund.

De C82 komt uit in formaten van 55 en 65 inch. Zowel de C72+ als de C72 komen uit met beelddiagonalen van 55, 65 en 75 inch, waarbij er alleen van de C72 ook nog een 50"-versie komt. TCL heeft nog geen prijzen bekendgemaakt van de nieuwe modellen. De C82 komt vanaf juni beschikbaar en de twee overige modellen verschijnen vanaf eind deze maand of begin volgende maand.

Later dit jaar volgen ook de nieuwe high-end modellen van de Chinese fabrikant. Zo moet er een 8k-tv verschijnen die gebruikmaakt van de zogenaamde OD Zero-techniek. Daarmee zou het mogelijk zijn een maximale helderheid van 1800cd/m² te halen en dat te combineren met een miniledbacklight met tweeduizend dimbare zones. Later dit jaar krijgen de nieuwe TCL-tv's overigens ook Google TV, het nieuwe homescherm dat op Android TV is gebouwd.