TCL levert vanaf mei lcd-televisies in Nederland

Het Chinese elektronicabedrijf TCL brengt in mei lcd-televisies uit op de Nederlandse markt. In de line-up van dit jaar zit onder meer een topmodel met een 8k-resolutie, hdmi 2.1, quantum dots en een relatief hoog aantal dimbare zones op basis van minileds.

TCL heeft tijdens de IFA Global Press Conference nog geen concrete prijzen of levertijden van de verschillende modellen bekendgemaakt voor de Nederlandse markt, maar Frederic Langin van TCL's verkoop- en marketingafdeling in Europa heeft wel bevestigd dat de lcd-televisies vanaf een moment ergens in mei beschikbaar komen. Alle tv's die in 2019 uitkomen hebben Android TV versie 9 als besturingssysteem, blijkt uit de slides van een presentatie die Hardware.info heeft gepubliceerd.

De fabrikant komt onder meer met de X10S, het topmodel dat over 20.000 minileds beschikt. Dit zijn geen lichtemitterende diodes zoals oleds of microleds; minileds zijn een beeldtechnologie die als backlight worden ingezet. Omdat ze relatief klein zijn, kunnen er veel verschillende zones worden toegepast, wat in theorie moet leiden tot hoogwaardige fald en dus een relatief goed contrast. Ook de kijkhoeken zouden relatief groot moeten zijn. TCL meldt dat de X10S een piekhelderheid heeft van 1500cd/m² en verder over 1000 dimbare zones en quantum dots beschikt. Daarnaast is hdmi 2.1 aanwezig en worden zowel hlg, als Dolby Vision en hdr10+ ondersteund. Het 75"-model van de X10S heeft een 8k-paneel, terwijl de 65"-versie over een paneel met 4k-resolutie beschikt.

De overige televisie hebben beeldformaten tussen 65" en 28". In totaal komt TCL met zeven 4k-televisies, waaronder high-end lcd-tv's die niet over minileds beschikken, de EP68 en EC78. Deze beschikken beiden over Dolby Vision en een brede kleurenruimte, al zijn de exacte specificaties nog onduidelijk.

Het werd precies een jaar geleden al duidelijk dat het Chinese TCL ergens begin dit jaar de Nederlandse markt zou betreden. De fabrikant was al actief in delen van Europa, waaronder Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Polen. Dit jaar komen daar naast Nederland onder meer Ierland, Portugal, Oostenrijk en Bulgarije bij. TCL is al aanwezig op de Belgische markt.