TCL introduceert 8k-Qled-tv van 75" met ingebouwde camera voor videobellen

TCL kondigt een 8k-televisie voor de Europese markt aan die gebaseerd is op een Qled-lcd-paneel van Samsung. De X915 krijgt een ingebouwde camera zodat gebruikers de 75"-tv kunnen gebruiken voor videobellen.

De X915 beschikt over drie hdmi 2.1-aansluitingen, wat in ieder geval ondersteuning voor allm , eARC en vrr betekent. Daarnaast meldt de fabrikant dat er ondersteuning is voor de volledige bandbreedte voor 8k en 60fps, al meldt het bedrijf niet of dat betekent dat de volledige bandbreedte van 48Gbit/s beschikbaar is. Bij veel tv's is dat niet het geval.

De 8k-tv beschikt over fald , waarbij TCL spreekt over 120 individuele zones om het backlight te dimmen. Daarnaast zegt de fabrikant dat de X915 videocontent in 2304 afzonderlijke zones analyseert om het contrast en de scherpte aan te passen. De X915 haalt een piekhelderheid van 1000 cd/m² en ondersteunt meerdere hdr-standaarden: hdr10, hlg, hdr10+ en Dolby Vision.

Verder ondersteunt de televisie de av1-videocodec, waardoor het streamen van YouTube in 8k-resolutie mogelijk is. Deze ondersteuning voor YouTube in 8k komt volgens het bedrijf op een later moment, als onderdeel van een latere update die versie 10 van Android TV naar de tv brengt.

De televisie heeft een soundbar die TCL samen met Onkyo heeft ontwikkeld. Er is ondersteuning voor Dolby Atmos, al heeft de soundbar geen omhoog gerichte speakers. TCL gaat de televisie in de komende weken in Europa uitbrengen voor een adviesprijs van 3999 euro.

Daarnaast komt TCL met twee midrange 4k-lcd-tv's, de C815 en de C715. De eerstgenoemde komt uit in 55", 65" en 75" voor prijzen van respectievelijk 899, 1199, en 1799 euro. Dit model krijgt een geluidssysteem van Onkyo. De iets lager gepositioneerde C715 komt uit in 50", 55", en 65" voor respectievelijk 699, 799 en 999 euro. In beide gevallen worden de modellen als Qled-tv's gepresenteerd; het gaat om tv's met va-panelen en quantum dots. Er is geen ondersteuning voor hdmi 2.1 en de tv's draaien op Android TV 9.