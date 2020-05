Google Lens-app laat gebruikers handgeschreven tekst kopiëren naar desktop

Google heeft een nieuwe update voor de Lens-app uitgebracht, waarmee gebruikers onder meer handgeschreven teksten direct kunnen kopiëren naar een ander apparaat. Met de update kan Lens nu ook zoekresultaten weergeven en teksten uitspreken.

Voor het kopiëren naar een extern apparaat maakt Lens gebruik van Chrome. Wanneer gebruikers in Lens tekst selecteren, krijgen ze de optie 'Kopieer naar computer'. Bij het selecteren hiervan krijgen ze in de app een melding te zien naar welk apparaat de tekst is doorgestuurd. In dat apparaat kunnen gebruikers in Chrome de tekst plakken.

Google geeft het voorbeeld van een gebruiker die via de Lens-app handgeschreven notulen selecteert en naar een Pixelbook stuurt. In Chrome opent deze gebruiker een Google Docs-bestand, waarin de tekst wordt geplakt. Voor deze functie moeten gebruikers op beide apparaten met hetzelfde Google-account zijn ingelogd, is de nieuwste Chrome-versie nodig en moet de gebruiker een net handschrift hebben.

Met de Lens-update kan Chrome nu ook woorden uitspreken. Wanneer iemand via de app tekst selecteert, krijgt hij de functie 'Luister' te zien. Dit is volgens Google handig in situaties waarbij een gebruiker een nieuwe taal probeert te lezen en een woord tegenkomt waarbij de uitspraak niet duidelijk is.

De laatste nieuwe toevoeging zijn Google-zoekresultaten, waarmee een gebruiker in de app de eerste paar zoekresultaten over een woord of tekst kan zien. Op die manier kunnen gebruikers een nieuw woord of een onduidelijke zin opzoeken, zonder dat zij hiervoor de app hoeven te verlaten.

De functies zijn nu beschikbaar voor de Android- en iOS-apps. Alleen de Luister-functie is nog niet actief op de iOS-versie; deze functie volgt op een 'later' moment.