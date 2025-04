Google werkt aan techniek voor handschriftherkenning op recepten van artsen

Google werkt aan een techniek om het handschrift van artsen op recepten te herkennen en de correcte diagnosen en medicijnen eruit te halen. De zoekgigant heeft al jaren technologie voor handschriftherkenning, maar deze techniek moet specifiek werken op recepten.

De techniek is nog in ontwikkeling, zei een topman van Google op de Google for India-keynote. De zoekgigant toonde een demonstratie van de techniek die uit een recept de namen van de drie genoemde medicijnen haalde.

Google legde niet uit hoe de techniek werkt, maar vermoedelijk probeert de software vooral te zoeken op patronen die matchen met medicijnen en diagnosen, wat een kleine fractie is van het totale aantal woorden in een taal. Vervolgens zal de software sneller bij een bepaald patroon een gevonden woord als medicijn of diagnose herkennen, terwijl het daar in de nu gebruikte software in Lens niet zeker van is.

De techniek is nog niet klaar, zei de topman tijdens de presentatie. Het is onbekend wanneer dat wel zo is en op welke manier en voor wie ze dan beschikbaar komt. Handschriftherkenning gebeurt nu via Lens, maar in de demonstratie leek Google een aparte app te gebruiken.