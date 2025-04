Gmail voor scholen en bedrijven krijgt optie voor encryptie

Google geeft Gmail voor scholen en het duurdere abonnement voor bedrijven de optie om aan de kant van de client mails te versleutelen. Daardoor kunnen de servers van Google niet langer zien wat er in de mails staat.

Google Client Side Encryption in Gmail

Gebruikers kunnen zich in de komende maand opgeven voor de bèta, zegt Google. De functie heet CSE, Client Side Encryption. Het is voor het eerst dat er een optie komt om mails te versleutelen in Gmail, een dienst die inmiddels meer dan achttien jaar bestaat. Calender, Meet en Drive hadden al wel opties voor versleuteling aan de zijde van de client.

De bèta gaat functioneren op Workspace Enterprise Plus, Education Plus en Education Standard. Voor Enterprise-gebruikers komt de functie er voorlopig dus niet, evenmin als voor particuliere gebruikers van Workspace. Ook reguliere gebruikers van de gratis maildienst krijgen de optie voorlopig niet.

Het valt te bezien of die ooit zal komen, want relevante advertenties tonen op basis van de inhoud van mails is een verdienmodel van Google voor Gmail. Bij abonnementen komt het geld binnen via de abonnees en in die versie van de dienst zitten geen advertenties. Google zegt dat versleuteling voor andere Google-diensten er ook aan komt.