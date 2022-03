Gerucht: Google is niet langer van plan om van Meet een consumentenapp te maken

Google zou niet langer van plan zijn om van Google Meet zowel een zakelijke als een consumentenapp te maken. Dat schrijft 9to5Google op basis van interne communicatie. Het bedrijf zou echter nog steeds op termijn Google Duo willen opheffen.

De leiding van Google Meet en Duo heeft eind 2020 intern gecommuniceerd dat het bedrijf niet langer één videobeldienst wil die voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik bestemd is, schrijft 9to5Google. In plaats daarvan zou Google willen dat het team zich volledig focust op Google Meet als een zakelijk platform. Google zou Meet wel wat consumentvriendelijker willen maken door gebruikers met een telefoonnummer in te laten bellen. Er zouden geen plannen zijn om een dienst te maken die zich, zoals Duo, volledig focust op persoonlijk gebruik. Volgens 9to5Google wil het bedrijf nog steeds de stekker uit Duo trekken, al is het niet duidelijk of dit ook in het bericht aan de werknemers stond of dat de site hier een andere bron voor heeft.

Google zegt tegen de nieuwssite dat er geen verandering is in zijn plannen 'om te blijven investeren in consumentengebruikers'. Daarbij noemt het bedrijf een lijst van functies die het in 2021 aan Google Duo toevoegde. 9to5Google schrijft echter dat een aantal van de functies al maanden eerder aan Google Meet zijn toegevoegd, wat juist zou bevestigen dat het bedrijf de laatstgenoemde dienst prioriteert. Andere functies zouden verder voortkomen uit een contractuele verplichting, zoals dat Duo op Samsung-tv's beschikbaar is, of waren al in ontwikkeling voor de beleidswijzigingen, beweert 9to5Google.

In augustus 2020 berichtte 9to5Google op basis van gesprekken met bronnen dat Google de videobeldiensten Meet en Duo zou samenvoegen. Duo-functies als end-to-end-encryptie en 3d-effecten zouden dan naar Google Meet overgeheveld worden en de eerstgenoemde app zou ophouden met bestaan. Google heeft de plannen zelf nooit bevestigd en zei toentertijd het gebruik van Duo niet te willen 'verstoren'.