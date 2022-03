Xiaomi kondigt TV Stick 4K met Android TV 11 aan

Xiaomi kondigt de TV Stick 4K-op basis van Googles Android TV 11-besturingssysteem aan. Het Chinese bedrijf levert standaard een afstandsbediening voor de dongle. Er is nog geen releasedatum of prijs bekend.

De Xiaomi TV Stick 4K is de opvolger van de vorig jaar uitgebrachte Mi TV Stick en is in tegenstelling tot die laatstgenoemde in staat om content in een 4k-resolutie te streamen. Hoewel het nog niet bekend is of de 4k-variant ook in de Benelux beschikbaar wordt, werd de Mi TV Stick van vorig jaar hier wel uitgebracht.

De meeste technische specificaties van de TV Stick 4K komen overeen met die van zijn voorloper. Zo wordt de dongle wederom aangedreven door een cpu met vier Arm Cortex-A53-kernen en een Arm Mali-450-gpu. Er is ook nog steeds 8GB opslagruimte aanwezig; er is geen mogelijkheid om dat uit te breiden met een microSD-kaart. De nieuwste generatie TV Stick heeft wel dubbel zoveel geheugen, namelijk 2GB in plaats van 1GB. Het apparaat is 106,8x29,4x15,4mm groot en weegt net geen 43 gram.

De dongle ondersteunt onder meer Dolby Atmos en Dolby Vision, en kan overweg met wifi en Bluetooth 5.0. Laatstgenoemde wordt gebruikt om te verbinden met de afstandsbediening, die Google Assistent-, Netflix- en Amazon Prime-knoppen heeft. Xiaomi levert daarnaast een HDMI-verlengkabel mee om compatibiliteit te garanderen met televisies waar de stick fysiek niet in past.