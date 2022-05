Counterpoint: Xiaomi pakt Apples tweede plaats op Europese smartphonemarkt af

Xiaomi is nu de nummer twee van de smartphonemarkt in Europa, claimt analistenbureau Counterpoint Research. Ondanks de release van de iPhone 13-serie moet Apple genoegen nemen met een derde plaats.

Samsung blijft marktleider in Europa, zegt Counterpoint. Het marktaandeel van de Zuid-Koreaanse fabrikant liep wel terug, van 35,8 procent in dezelfde periode een jaar geleden naar 30,4 procent. Dat had erger kunnen zijn, maar de Z Flip 3-vouwtelefoon bleek populair in West-Europa en hielp het bedrijf aan een groter marktaandeel.

Xiaomi en Apple wonnen juist marktaandeel ten opzichte van vorig jaar. Xiaomi ging van 15,5 naar 23,6 procent, Apple steeg van 17,6 naar 22,1 procent. Dat kan deels komen door de releasecyclus; dit jaar kwamen de iPhones in het derde kwartaal uit, dat was vorig jaar in het vierde kwartaal.

De merken van BBK Electronics kenden ook een stijging. OPPO verdubbelde het marktaandeel en kwam uit op 10,1 procent. Dat komt mede doordat analisten OnePlus sinds de fusie van beide merken nu bij de leveringen van OPPO optellen. Ook bij realme en vivo stegen de leveringen fors. Motorola en Nokia kenden kleine stijgingen, terwijl Huawei en Honor het aandeel zagen instorten. Dat komt uiteraard doordat beide merken weinig telefoons uitbrachten en geen Google-diensten meer konden gebruiken door het Amerikaanse handelsverbod. Honor, inmiddels in handen van een consortium onder leiding van de overheid van Shenzhen, kan dat wel weer.

Fabrikanten van smartphones maken doorgaans geen exacte cijfers over leveringen bekend, zeker niet per continent. Daardoor gaat het altijd op basis van inschattingen, die gebaseerd zijn op diverse factoren als informatie van providers en retailers.