Analist: MediaTek blijft marktleider smartphonechips in 2021

MediaTek zal 37 procent veroveren van de wereldwijde markt voor smartphone-socs. Daarmee doet het bedrijf vijf procent beter dan in 2020 en blijft het marktleider. Dat stelt Counterpoint Research. Qualcomm blijft marktleider op het gebied van 5G-socs voor smartphones.

Volgens Counterpoint Research werd MediaTek tijdens het derde kwartaal van vorig jaar voor het eerst marktleider op het gebied van smartphonechips en dat ten koste van Qualcomm. De Amerikaanse chipontwerper zal in 2021 de tweede grootste speler op de wereldwijde markt van smarphonesocs zijn met een marktaandeel van 31 procent. In 2020 was dit 28 procent.

Op de wereldwijde markt voor 5G-smartphonechips blijft Qualcomm dit jaar volgens Counterpoint wel marktleider met 30 procent. MediaTek zou in 2021 28 procent van deze markt bedienen. Dat is 13 procent meer dan in 2020, toen haalde het 15 procent marktaandeel.

Volgens Dale Gai, hoofdonderzoeker van Counterpoint Research, is de te verwachte toename van MediaTeks marktaandeel te danken aan het brede gamma 5G-socs dat MediaTek produceert voor smartphones in een prijsklasse tot 150 dollar. MediaTek ondervindt volgens Gai tijdens de productie van deze socs geen hinder van de wereldwijde chiptekorten, in tegenstelling tot Qualcomm die wel leveringsproblemen ondervond en met lagere yield rates te maken heeft bij de productie van haar 5nm-chips. Gai verwacht dat de leveringsproblemen bij Qualcomm in de tweede helft van 2021 echter van de baan zullen zijn en dat de productiecapaciteit voor 5G-socs bij TSMC uitgebreid zal kunnen worden.

Apple is de derde grootste speler en zal in 2021 naar verluidt 16 procent van de markt bedienen met haar mobiele socs. Wat betreft de 5G-markt, haalt Apple in 2021 29 procent marktaandeel. Opvallend: het Chinese HiSilicon lijkt amper marktaandeel over te houden in 2021. In 2020 was HiSilicon nog goed voor 10 procent van de globale chipmarkt. Daar lijkt nog een kwart marktaandeel van over. Het Chinese bedrijf bediende in 2020 23 procent van de 5G-chipmarkt. Dat marktaandeel is eveneens sterk gedaald.