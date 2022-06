MediaTek toont high-end 7nm-soc Pentonic 2000 voor 8k120-televisies

MediaTek heeft zijn nieuwe Pentonic 2000-soc geïntroduceerd. Deze 7nm-chip is bedoeld voor 8k-televisies met een verversingssnelheid van 120Hz. 8k-televisies met de chip verschijnen volgend jaar.

MediaTek claimt dat zijn Pentonic 2000 de eerste commerciële all-in-one televisie-soc is die ondersteuning biedt voor 8k120-beeldschermen. De chip wordt gemaakt op TSMC's N7-node en beschikt over een geïntegreerde AI-engine voor upscaling en een MEMC -engine voor bewegingscompensatie op 8k120Hz. MediaTek beweert dat de Pentonic 2000-soc beschikt over de 'meest krachtige cpu- en gpu-combinatie voor in een smart-tv', maar het bedrijf biedt geen uitleg voor die claims en deelt ook geen specificaties.

De Pentonic 2000 is verder de eerste televisiechip die hardwarematige ondersteuning biedt voor de H.266-standaard. De soc biedt ook ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos, en decoding engines voor HEVC, VP9, AVS3 en AV1. MediaTek spreekt van Wi-Fi 6E-ondersteuning en optionele 5G-connectiviteit via een M.2-module. De chip ondersteunt verder vier HDMI 2.1-aansluitingen, UFS 3.1-opslag en USB.

MediaTek meldt dat de eerste 8k-televisies met Pentonic 2000-soc volgend jaar beschikbaar komen. XDA Developers schrijft dat dat in het tweede kwartaal moet gebeuren.