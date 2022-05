MediaTek kondigt Kompanio 1300T-soc voor tablets en ARM-laptops aan

MediaTek heeft een nieuwe soc uitgebracht vergelijkbaar met een Dimensity 1200, maar voor gebruik in tablets en ARM-laptops zoals Chromebooks. De Kompanio 1300T is een soc die bestaat uit een octacore-processor, een ingebouwde Mali-G77 MC9-gpu en een 5G-modem.

De Kompanio 1300T is geproduceerd op de 6nm-node van TSMC en is voorzien van acht kernen, waaronder een aantal primaire en grote ARM Cortex A78-kernen en een aantal efficiënte Cortex A55-kernen, meldt MediaTek. Het is nog onbekend op welke kloksnelheid deze zullen draaien. Daarnaast is de chip voorzien van een ingebouwde gpu: een Mali G77 MC9. Dat is een aanzienlijke upgrade ten opzichte van zijn voorganger, de Kompanio 1200, die voorzien was van een Mali G57 MC5-gpu, en is dezelfde gpu die gebruikt wordt in de Dimensity 1200-soc.

De soc is voornamelijk gemaakt voor tablets en ARM-laptops, als tegenhanger van de Dimensity 1200 voor smartphones, en is voorzien van en sub-6GHz 5G-modem en ondersteuning voor dual-SIM. Ook heeft de chip ondersteuning voor de aansturing van twee 1080p-displays, of een enkel 1440p-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. De Kompanio 1200 bleef steken op de aansturing van een enkel 1080p-scherm met 120Hz, en bij de Dimensity 1200 is dit 1080p met 168Hz. Daarnaast ondersteunt de soc camera's met maximaal 108-megapixelsensors en 4k-video op 60fps en 4k hdr-opnames. De soc biedt behalve 5G ook Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2.

MediaTek zegt daarnaast dat de soc voorzien is van een AI processing unit, die verantwoordelijk is voor onder andere wat het 'AI Picture Quality' noemt, en stemherkenning. De chip is geschikt voor berekeningen van verschillende AI-applicaties, zoals bijvoorbeeld een spraakassistent.

Vooralsnog is er nog geen tablet of laptop aangekondigd die voorzien is van de high-end soc. De verwachting is dat deze aan het einde van de zomer of begin september zullen komen. MediaTek zegt dat het achter gesloten deuren in gesprek is voor de ontwikkeling van een Android-tablet voorzien van de Kompanio 1300T, maar heeft daarover geen details gegeven.