Lenovo voorziet desktopworkstation met dikte van 3,6cm van Intel Core i9

Lenovo introduceert een klein workstation met een inhoud van ongeveer een liter, voorzien van een Core i9. De ThinkStation P350 Tiny heeft een dikte van 3,6cm en wordt geleverd met maximaal een Core i9-11900, tot 64GB DDR4 en tot 4TB ssd-opslag.

De ThinkStation P350 Tiny is een van drie nieuwe workstation van Lenovo, naast de P350 Tower en SFF. De Tiny is verreweg de kleinste van de drie, en volgens Lenovo een van de kleinste workstations die nu op de markt is. In het kleinste model zit maximaal een Nvidia Quadro P1000-gpu.

Volgens Lenovo heeft het kleine workstation afmetingen van 18,3 bij 17,9cm, bij een breedte van 3,6cm. De pc heeft een startgewicht van 1,32kg, al komt daar wel iets bij als beide M.2-slots en SO-DIMM-slots gevuld zijn. Lenovo levert de workstation met Windows 10 Home of Pro, of met Ubuntu of Red Hat Enterprise Linux als besturingssysteem. Ook kan de Tiny uitgebreid worden met verschillende poorten, waaronder VGA, een seriële poort of Thunderbolt 4.

De twee grotere broers van de Tiny, de ThinkStation Tower en de SFF, hebben daarnaast de keuze voor respectievelijk een Intel Xeon W-1390P of W-1390 als vervanger van de Core i9. De Tower kan daarnaast geleverd worden met een Nvidia RTX-kaart met 16GB vram en beiden kunnen verschillende formaten harde schrijven en ssd's aan. De Tower heeft een 500W- of 750W-voeding, de SFF-versie een 380W-voeding.

De workstations moeten op 23 juli uitkomen en krijgen beginprijzen van 969, 949 en 899 dollar voor de Tower-, SFF- en Tiny-versies. Omgerekend is dat exclusief btw ongeveer 820 euro voor de Tower, 803 euro voor de SFF en 761 euro voor de Tiny. Europese adviesprijzen zijn nog niet bekendgemaakt.