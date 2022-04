Lenovo toont Yoga 16s-laptop met 16:10-scherm en 120Hz-verversingssnelheid

Lenovo heeft teasers geplaatst van een Yoga 16s 2022-laptop. Deze notebook beschikt over een 16"-scherm met een schermverhouding van 16:10 en een refreshrate van 120Hz. Het is nog niet bekend wanneer de laptop uitkomt of wat deze gaat kosten.

Lenovo publiceert details over de laptop op het Chinese sociale medium Weibo, waar het bedrijf vooral ingaat op de schermspecificaties van de Yoga 16s 2022. Het betreft een 16"-paneel met relatief dunne schermranden en een resolutie van 2560x1600 pixels. De maximale schermhelderheid bedraagt 500cd/m², meldt de fabrikant.

Volgens Lenovo krijgt het paneel hdr-ondersteuning en kan het de volledige sRGB-kleurruimte weergeven. In de reacties onder de Weibo-bericht bevestigt het bedrijf verder dat de Yoga 16s 2022 een refreshrate van 120Hz heeft. De fabrikant rept nog niet over andere details van de notebook. Zo is nog niet bekend met welke cpu's de laptop wordt geleverd. Ook de hoeveelheid geheugen, opslag en de adviesprijzen zijn nog onbekend.