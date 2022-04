Ziggo begint verkoop Chromecast voor gebruik tweede tv

Ziggo is begonnen met de verkoop van de Chromecast met Google TV voor gebruik bij een tweede of derde tv. De Ziggo Go TV-app voor Google TV werkt alleen via een internetverbinding van Ziggo en vereist een tv-abonnement.

Ziggo vraagt tachtig euro voor de Chromecast met Google TV en dat is volgens de Pricewatch een marktconforme prijs. De kabelaar zegt dat gebruikers de Chromecast kunnen inzetten om via de tweede of derde tv televisie te kunnen kijken. Dat kan live-tv zijn of terugkijken.

Ziggo ondersteunt het gebruik van twee Chromecasts met de Ziggo Go TV-app in een huishouden. De Ziggo Go TV-app is er behalve voor de Chromecast ook voor diverse smart-tv-platforms en als de tweede tv een ondersteund platform is, is de Chromecast dus niet nodig. Het is niet nodig te streamen naar de Chromecast. De app draait op de stick zelf.

De Ziggo Go TV-app werkt alleen via een internetverbinding van Ziggo. Dat wijkt af van de Ziggo Go-app voor Android en iOS die binnen de hele EU werkt en dus ook bij het reizen functioneel is. De kabelaar is maandag begonnen met de verkoop van het Google-apparaat.