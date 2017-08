Ziggo zet limiet op bitrate in Ziggo Go-app voor smartphones en tablets

Ziggo heeft een maximum gezet op de bitrate van beelden die de app Ziggo Go streamt. Zo moet de app tijdens gebruik op 3g en 4g minder data verbruiken, terwijl videostreams in de app sneller moeten starten, zo claimt de kabelaar.

Ziggo noemt de ingreep 'optimised bitrate'. Op schermen tot 5" maximeert de kabelaar de bitrate op 1,6Mbit/s, zo laat Ziggo weten na vragen van Tweakers. De aanbieder past de bitrate naar eigen zeggen om drie redenen aan.

Ten eerste moet de stap problemen met buffering helpen voorkomen en zo de kwaliteit van de stream verbeteren. Bovendien moet het korter duren voor de video start. Tot slot verlaagt het de gevraagde bandbreedte en dat moet leiden tot minder onverwachte kosten voor klanten met een krappe databundel op 3g en 4g.

Ziggo claimt dat gebruikers niets zullen zien van de ingreep in de bitrate. "Wij hebben nog geen reacties van klanten gehad/voorbij zien komen. We houden dit uiteraard goed in de gaten", zegt woordvoerder Gradus Vos tegen Tweakers.