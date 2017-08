Belgische overheid krijgt 'cyberleger' met tweehonderd computerexperts

De Belgische overheid bouwt aan een 'leger' met daarin tweehonderd experts, onder meer om militaire doelen in eigen land digitaal te kunnen verdedigen. Alleen al dit jaar verschenen er meer dan dertig vacatures voor computerexperts.

Defensieminister Steven Vandeput van partij N-VA zegt tegen dagblad De Tijd dat de experts komen te werken bij het Cyber Security Operations Center in Evere. Zij moeten het Belgische leger verdedigen tegen digitale aanvallen. Daarbij gaat het onder meer om wapensystemen en communicatienetwerken. De medewerkers zullen de expertise wel gaan delen bij grote incidenten.

Behalve verdedigen zijn er ook mogelijkheden om aan te vallen. "De capaciteit om met een tegenaanval te reageren op een cyberaanval zal steeds ingezet worden met respect voor de internationale verdragen, de rechtsregels en de regelgeving", aldus Vandeput.

Het is onbekend hoeveel van de tweehonderd mensen nu al bij het CSOC in Evere aan de slag zijn gegaan. Die informatie is 'vertrouwelijk'.