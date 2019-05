Fotocloudapp Ever gebruikt foto's voor trainen van gezichtsherkenningssoftware

Gratis foto-opslagapp Ever gebruikt afbeeldingen van gebruikers voor het trainen van gezichtsherkenningstools die worden verkocht aan bedrijven en overheden. Ook blijven verwijderde foto's van gebruikers op de servers van het bedrijf staan.

Dat meldt NBC News. Informatie over het gebruiken van foto's als AI-trainingsmateriaal verscheen pas een maand geleden in het privacybeleid van de app, nadat NBC het bedrijf vragen had gesteld.

Ever is een gratis applicatie met tientallen miljoenen gebruikers. In de app kunnen zij gratis een onbeperkte hoeveelheid foto's in de cloud opslaan. Het is ook mogelijk om gezichtsherkenning in de app aan te zetten en zo alle foto's te zien waar een bepaald persoon op staat. Die functie wordt echter ook gebruikt om 'Ever AI' te trainen, een algoritme dat het bedrijf zelf ontwikkelt en vervolgens doorverkoopt aan commerciële bedrijven. Het bedrijf heeft ook plannen om de technologie aan overheden te verkopen, maar er is nog geen bewijs dat dat gebeurd is.

Ever zegt zelf dat het meer dan 13 miljard foto's en video's van 'tientallen miljoenen gebruikers' gebruikt. Die zijn afkomstig uit 95 landen. In promotiemateriaal voor Ever AI schrijft het bedrijf dat de technologie gebruikt kan worden om steden te voorzien van onder andere 'volledig geïntegreerde identiteitsnetwerken.'

Gebruikers kunnen hun foto's bovendien niet zomaar bij Ever vandaan halen. Als gebruikers foto's uit de app verwijderen of hun account opzeggen blijven de foto's nog op de servers van het bedrijf staan. Hoe lang dat het geval is, is niet bekend. Volgens Ever gebeurt dat om te voldoen aan juridische eisen en om geschillen op te lossen.