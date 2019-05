MediEvil-remake voor PlayStation 4 komt uit op 25 oktober

De remake van MediEvil komt op 25 oktober uit voor de Playstation 4. De nieuwe versie heeft onder andere een nieuw camerasysteem, betere graphics en een nieuwe verhalenverteller in de vorm van Lani Minella.

Sony heeft tijdens de State of Play-livestream de komst van de remake wereldkundig gemaakt en een trailer uitgebracht. De remake voegt onder andere betere graphics, een nieuw camerasysteem en een nieuwe narrator toe. Stemacteur Lani Minella, mede bekend van haar rollen in Borderlands en Mortal Kombat, zal de verhaalvertelling voor haar rekening nemen. Voor spelers die het origineel nog uit hun hoofd kennen heeft ontwikkelaar Other Ocean Interactive naar eigen zeggen genoeg verrassingen toegevoegd.

In het origineel en de nieuwe titel kruipt de speler in het skelet van Sir Daniel Fortesque. Hij moet tegen talloze andere ondoden strijden om het vervolgens op te nemen tegen de kwaadaardige Lord Zanok. Daniel Fortesque kan gebruik maken van zwaarden en hamers, tot kruisbogen en bijlen.

Het originele MediEvil kwam in 1998 uit voor de eerste PlayStation. In 2000 verscheen er een vervolg op MediEvil en in 2005 werd het origineel al eens opnieuw uitgebracht, maar toen voor de Playstation Portable, met de titel MediEvil: Resurrection. De remake is vooruit te bestellen in de Playstation Store voor een prijs van 30 euro.