Google maakt schijfencryptie verplicht in Android Q

Google maakt schijfencryptie in Android Q verplicht voor alle smartphonefabrikanten. Ook krijgt het mobiele besturingssysteem enkele andere nieuwe beveiligingsfuncties, zoals een sandbox voor softwarecodecs en ondersteuning voor TLS 1.3.

Google beschrijft de nieuwe securityfeatures in een blogpost. Het bedrijf gebruikt de nieuwe Adamantium-encryptiemethode om schijfversleuteling mogelijk te maken in alle toestellen. Adamantium werd in februari gepresenteerd. Hoewel schijfversleuteling in de meeste moderne Android-toestellen al is ingeschakeld kiezen fabrikanten van low-end-smartphones er soms nog voor versleuteling uit te schakelen. Adamantium is bedoeld om encryptie ook op zulke cpu's mogelijk te maken zonder prestatievermindering.

Android Q krijgt ook ondersteuning voor TLS 1.3, de opvolger van TLS 1.2. In 1.3 wordt sterkere encryptie gebruikt, en het zou tot wel veertig procent sneller zijn dan de vorige versie. Ook heeft het bedrijf een update doorgevoerd in de BiometricPrompt API die gebruikt wordt voor biometrische authenticatie binnen het besturingssysteem en apps. Met de update krijgen ontwikkelaars meer mogelijkheden om de methode uit te breiden.

Tot slot krijgt Android Q ondersteuning voor Electronic ID. Daarmee kan een telefoon worden gebruikt als een identiteits- of rijbewijs. Het gaat volgens Google nog wel een tijd duren voordat Android daadwerkelijk gebruik kan maken van die functie, omdat het samenwerkt met standarisatieinstituut ISO.