Android krijgt 'focusmodus' en updates die geen reboot vereisen

Android krijgt in de nieuwe versie Q een 'focusmodus' die afleiding moet tegengaan door gebruikers apps te laten selecteren die tijdelijk niet beschikbaar zijn. Ook zullen beveiligingsupdates niet langer vereisen dat het apparaat opnieuw wordt opgestart.

De focusmodus, die dit najaar ook zal verschijnen in het vorig jaar verschenen Android Pie, laat gebruikers apps selecteren die zij zien als afleiding, waarna die apps in die modus niet beschikbaar zijn. Daardoor moeten gebruikers dingen gedaan krijgen op hun telefoon zonder afleiding.

Het is niet de enige verandering aan Digitaal Welzijn, zegt Google. Ook kunnen ouders in de nieuwe versie bij kinderen apptimers instellen en een bedtijd van tevoren invoeren. Daarnaast is er een beloningsfunctie in de vorm van 'bonustijd'. De nieuwe versie krijgt ondersteuning voor Smart Reply in alle apps, in plaats van alleen ondersteunde apps.

Op het gebied van interface bevestigde Google de komst van een donkere modus en een nieuwe manier van gebarenbesturing. Android Q krijgt ondersteuning voor App Continuity, een functie die Samsung al liet zien met de Galaxy Fold. Daarbij kan een app of game direct doorgaan op een groter of kleiner scherm zonder onderbreking. Ook krijgt Android Q ondersteuning voor 5g. De nieuwe versie van het besturingssysteem krijgt bovendien Live Caption, een functie om video's te ondertitelen met gebruik van een neuraal netwerk op het apparaat. Dat neemt 80MB in. Volgens Google uploadt de software de audio niet.

Android Q wordt Android 10, zo zei Google. Google bracht de eerste testversie voor Android Q half maart uit. De derde bèta komt uit voor veel meer toestellen. Onder meer smartphones van HMD, OnePlus, Xiaomi, LG, Huawei, Oppo en Asus zitten in het bètaprogramma. Alle grote Android-fabrikanten ondersteunen het bètaprogramma, behalve marktleider Samsung.