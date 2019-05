Google brengt incognitomodus naar zoek-app en Maps

Google voorziet zijn zoekfunctie en Maps van een incognitomodus. Ook maakt de internetgigant het makkelijker om straks gegevens te verwijderen uit Maps en YouTube, en worden de privacyinstellingen voor accounts vanuit meerdere applicaties beschikbaar.

Google brengt de bestaande incognitomodus die ook al in Chrome en YouTube zit ook naar Maps en de Zoek-app. Zoekopdrachten die via de incognitomodus worden verstuurd worden dan niet gekoppeld aan het Google-profiel van de gebruiker.

Google maakte de nieuwe veranderingen bekend tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O. Het bedrijf wil het naar eigen zeggen gemakkelijker maken voor gebruikers om hun data te beheren. Op dit moment is het voor gebruikers nog een ingewikkeld proces om data uit verschillende apps te verwijderen. Dat kan op smartphones alleen vanuit Gmail of Drive, maar binnenkort kan dat ook vanuit de Zoek-app, Maps, YouTube, Chrome, Google Assistant en Google Nieuws. Gebruikers kunnen vanuit die apps in één keer door naar hun accountpagina waar zij kunnen instellen welke data wordt verzameld en aan het profiel wordt gekoppeld.

Het bedrijf is ook begonnen met de uitrol van de auto-delete-functie in de zoekapp. Die werd al eerder aangekondigd. Met die functie kunnen gebruikers instellen dat hun zoek- en browsegeschiedenis na een bepaalde periode automatisch verdwijnt. De functie is per direct beschikbaar. Vanaf volgende maand wordt het ook mogelijk om locatiegeschiedenis op die manier automatisch te laten verwijderen.