Nederland bouwt polarimeter voor NASA-satelliet voor meten van stofdeeltjes

Een publiek-private samenwerking van Nederlandse bedrijven en organisaties gaat een spectropolarimeter bouwen voor een aardeobservatiesatelliet van de NASA. Daarmee wordt onder meer gemeten hoeveel aerosolen er in de atmosfeer zitten. Dit zijn kleine stofdeeltjes.

Het doel van Spexone is het in kaart brengen van de invloed van aerosolen op de klimaatverandering, specifiek de wisselwerking tussen luchtkwaliteit en klimaat. Aerosolen zijn kleine stofdeeltjes, zoals woestijnstof, as en roetdeeltjes. Volgens Otto Hasekamp van SRON en hoofdonderzoeker voor Spexone, is dit 'een van de grootste hiaten in onze kennis van het hedendaagse klimaat'. Naast de hoeveelheid aerosolen gaat het ook om in het kaart brengen van de eigenschappen van de deeltjes en het precieze effect op de straling en wolkenvorming.

Het instrument werkt door te meten in hoeverre zonlicht is gepolariseerd wanneer het via de atmosfeer van de aarde wordt gereflecteerd naar de NASA-satelliet. Elke dertig dagen wordt de gehele atmosfeer in kaart gebracht, waarbij preciezer dan ooit tevoren de aerosolen worden gemeten. Daarbij wordt voortgeborduurd op eerder opgedane ervaring bij instrumenten die in aardeobservatiesatellieten zijn geïntegreerd, zoals Tropomi, een spectrometer van Nederlandse makelij die luchtvervuiling meet.

De NASA-satelliet waarin Spexone is geïntegreerd heet Pace, wat staat voor Plankton, Aerosol, Cloud & ocean Ecosystem. Naast Spexone gaat er nog twee andere instrumenten mee met de satelliet. Dat is OCI , een instrument voor het meten van de kleur van de oceaan van ultraviolet licht tot korte golf infrarood. Daarnaast gaat er een wolken-polarimeter mee; dit HARP -2-instrument wordt gemaakt door de Amerikaanse Universiteit van Maryland. De satelliet moet in 2022 worden gelanceerd.