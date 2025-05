NASA lanceert instrument om luchtvervuiling in Amerika beter te kunnen meten

NASA heeft een instrument de ruimte in gelanceerd dat moet helpen om de luchtkwaliteit boven Noord-Amerika beter te kunnen meten. Dit instrument moet de verspreiding van schadelijke stoffen nauwkeuriger in kaart brengen dan tot dusver mogelijk was.

Het instrument, Tempo genaamd, werd vrijdag de ruimte in gelanceerd aan boord van een SpaceX Falcon 9-raket. Volgens NASA verliep de lancering geheel volgens plan. Het is de bedoeling dat Tempo rond juni kan beginnen met het meten van de luchtkwaliteit.

Het apparaat bevindt zich op 35.000 kilometer hoogte en hangt aan een geostationaire satelliet. Deze draait mee met de aarde, waardoor Tempo altijd zicht heeft op Noord-Amerika. Elk uur meet Tempo de luchtkwaliteit met een nauwkeurigheid van zo'n tien vierkante kilometer. Dit is daarmee een grote vooruitgang ten opzichte van huidige technologieën, die in de VS een nauwkeurigheid van meer dan honderd vierkante kilometer hebben, aldus NASA.

Hiermee moeten burgers beter gewaarschuwd kunnen worden bij slechte luchtkwaliteit, stelt de ruimtevaartmaatschappij. Ook moeten onder meer de effecten van bliksem op de ozonlaag, de verplaatsing van vervuiling door bosbranden en vulkanen en de effecten van bemesting beter bestudeerd kunnen worden.

Tempo wordt onderdeel van een constellatie van satellieten die samen de luchtkwaliteit van het gehele noordelijk halfrond kunnen meten. Het is de bedoeling dat er in 2024 een instrument wordt gelanceerd dat soortgelijke nauwkeurige metingen voor Europa en Noord-Afrika moet gaan maken, de Sentinel-4 genaamd. Eerder werd er al een satelliet, Gems, de ruimte ingestuurd die dit voor Zuid-Korea moet bewerkstelligen.