DPReview: content website blijft beschikbaar als archief

Scott Everett, de general manager van DPReview, heeft een update gegeven over de nakende sluiting van de camerawebsite. De man schrijft dat de content van DPReview beschikbaar zal blijven als archief en dat de site nog iets langer online blijft.

"We hebben heel wat vragen gekregen over de toekomst van onze website", klinkt het in een update. "We begrijpen dat jullie bezorgd zijn wat betreft het verlies van de content op DPReview en willen jullie nu verzekeren dat deze content beschikbaar zal blijven als archief", aldus de man. “We hebben ook vernomen dat jullie meer tijd nodig hebben om de website te bereiken, dus gaan we nog enkele artikels plaatsen. Ondertussen werken we aan het archief." Wanneer dit archief beschikbaar zal zijn, wordt niet vermeld.

Eind maart raakte bekend dat camerawebsite DPReview zijn deuren gaat sluiten. De website zou tot maandag 10 april in de lucht blijven. General manager Everett kondigde toen ook aan dat de site geen updates meer zou krijgen en gedurende een ‘beperkte periode’ beschikbaar zou blijven in een read-onlymodus. In de oorspronkelijke aankondiging stond te lezen dat de DPReview daarna definitief zou verdwijnen. DPReview is een grote, Engelstalige camerawebsite met onder meer nieuws, reviews en een uitgebreid forum. De website verscheen in 1998 en is sinds 2007 eigendom van het Amerikaanse bedrijf Amazon.