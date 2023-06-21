DPReview maakt een doorstart na overname door Gear Patrol

Camerawebsite DPReview is overgenomen door Gear Patrol. Het huidige redactionele team van DPReview kan daarmee de site voortzetten. Hiermee blijft de content op de website niet alleen beschikbaar als archief, maar zullen er ook weer nieuwe artikelen verschijnen.

De overname van DPReview door Gear Patrol is dinsdag afgerond, meldt Scott Everett, de manager van de camerawebsite, maandag. De redactie van DPReview zal volgens Everett blijven werken zoals voorheen. Dit komt volgens hem omdat Gear Patrol 'een grote voorstander van de kerndoelen' van DPReview is en zich bovendien ook richt op 'het helpen van mensen bij het vinden van de beste producten voor hun behoeften'.

De websitefuncties van DPReview blijven hetzelfde en alle oude artikelen blijven toegankelijk voor bezoekers. Wel zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid aangepast. Everett raadt gebruikers aan dat door te lezen of anders hun account te verwijderen. Volgens het beleid blijft het auteursrecht van foto's van gebruikers bij de gebruikers liggen en niet bij Gear Patrol. Dat geldt niet voor teksten en ander materiaal.

Eind maart werd bekend dat de website er vanaf 10 april mee op zou houden. Dat bericht kwam nadat Amazon, de vorige eigenaar, de stekker uit het platform trok. Begin april werd duidelijk dat de website langer online zou blijven en dat de oude artikelen als archief beschikbaar zouden blijven. Everett kondigde toen ook aan dat de site geen updates meer zou krijgen en gedurende een ‘beperkte periode’ beschikbaar zou blijven in een readonlymodus.

DPReview is een grote, Engelstalige camerawebsite met onder meer nieuws, reviews en een uitgebreid forum. De website verscheen in 1998 en was van 2007 tot dit jaar eigendom van Amazon. Gear Patrol, dat DPReview heeft overgenomen, is een journalistiek platform dat zich richt op een brede groep producten en maandelijks 5,5 miljoen lezers heeft.

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Bron: DPReview

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 21-06-2023 11:14
39 • submitter: eekhoorn12

21-06-2023 • 11:14

39

Submitter: eekhoorn12

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Reacties (39)

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Sodela 21 juni 2023 11:48
DPReview was natuurlijk niet echt dood want er waren nog wel wat (magere) updates. Waren waarschijnlijk op zoek naar een koper. Ondertussen zijn "we" natuurlijk al lang op zoek gegaan naar andere bronnen van informatie en is de relevantie van deze bubbel misschien naar rato afgenomen. Zie die maar weer terug te krijgen zonder dat ze hogere eisen gaan stellen.

Nu eens even afwachten wat de nieuwe eigenaar gaat doen om er een passend verdienmodel van te maken. Zal vermoedelijk niet veel goeds betekenen voor ons als gebruiker/ lezer. Meer als reviews verklede reclame, meer abonnementen, "premium" artikelen waarbij die deze kwalificatie misschien maar beperkt waard zijn zoals bij de meeste "premium" zaken..

Zoals reeds genoemd zijn er waarschijnlijk al een paar "goede krachten" verdwenen en hebben hun geluk elders beproefd. Die zullen gemist worden ondaks dat het kansen biedt voor andere talenten.
BrainCrash @Sodela21 juni 2023 12:39
Was inderdaad merkbaar niet dood, maar verder niet eens met enkele van je andere opmerkingen.
Sowieso had ik ook al gemerkt dat er de laatste weken gewoon regelmatig nieuwe artikelen bleven verschijnen op DPreview. Vond ik al vreemd, maar deze overname nu bevestigd dat ze daar achter de schermen waarschijnlijk al wat langer mee bezig waren.

Verder ken ik geen andere website waar zóveel in-depth camera en lens review informatie bij elkaar staat als bij DPReview, die makkelijk te navigeren is, en waarbij je het ook nog eens makkelijk allemaal met elkaar kan vergelijken! Dus ik vraag me af of er zoveel mensen zijn overgestapt naar 'andere bronnen van informatie"
Zo heb ik recentelijk bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van de Camera Studio scene comparison tool, waarmee je vele cameras met elkaar kunt vergelijken (4 tegelijk) met een identieke studio-scene, en kunt wisselen tussen ISO waardes en camera settings. Super inzichtelijk!

Ook noemt het Tweakers artikel de nieuwe eigenaar Gear Patrol een "journalistiek platform".
Ik heb veel meer vertrouwen in een journalistiek platform als onderliggende eigenaar hiervan, dan in een megalomaan integriteitsloos bedrijf als Amazon, wat ten eerste vrijwel geen binding heeft met deze sector, maar bovendien heeft laten zien menselijke waardes (werkomstandigheden) en faire handel (concurrentie kapotmaken) ondergeschikt te vinden aan vooral zoveel mogelijk winst maken.

[Reactie gewijzigd door BrainCrash op 22 juli 2024 16:40]

RagnaRock @BrainCrash21 juni 2023 13:50
Ik ben ook zeer blij met dit nieuws. Ik kom zo vaak nog obscure en zeldzame camera's tegen uit de innovatieve jaren '90 en vroege 2000's (voordat cameraontwerp meer uniform werd) en dan is DPReview de uitkomst hiervoor. Zij het modellen van Epson, één van Sony's hersenspinsels die ze daadwerkelijk uitgebracht hebben of discussies over dat 4 Megapixel alles is dat men nodig heeft in de fotografie.

Anderen hier zeggen dat ze voornamelijk de telefoon gebruiken voor hun fotografie tegenwoordig en hoewel ik hem zeker ook gebruik als het nodig is, gaat het in mijn opinie veel van mijn camera's niet aftroeven vanwege de vormfactor en functionaliteit.
Arrigi @Sodela21 juni 2023 13:32
Kan je even linken naar de andere bronnen van informatie waar je je oude camera(sensor) kan vergelijken met meerdere andere recente opties in een identieke test?

Is er zelfs maar één gelijkwaardige bron?
bilgy_no1 @Sodela21 juni 2023 15:28
Zal vermoedelijk niet veel goeds betekenen voor ons als gebruiker/ lezer. Meer als reviews verklede reclame, meer abonnementen, "premium" artikelen waarbij die deze kwalificatie misschien maar beperkt waard zijn zoals bij de meeste "premium" zaken..
Naast dat je dit gewoonweg nog niet kunt weten... voor de gebruikers is het alternatief dat er uberhaupt geen site meer is.

Het is het probleem voor alle onafhankelijke media en in het bijzonder voor de media die gericht is op producten: hoe houd je je staande met kwalitatieve journalistiek (in dit geval dure camera reviews) als er zoveel 'gratis' content te vinden is? Niemand wil ervoor betalen, advertenties worden geweerd met blockers...
Frame164 @Sodela21 juni 2023 16:16
Mensen die er dagelijks kwamen zijn misschien elders heen gegaan. Maar als je het meer incidenteel bezoekt voor iets specifieks dan vindt je DPReview nog steeds gewoon hoog in de Google search resultaten domweg vanwege de gigantische hoeveelheid informatie. Wij hebben vaak het idee dat informatie van gisteren verouderd is, maar als je een nieuwe camera zoekt (of juist een gebruikte) is het met grote voorsprong de beste bron.
Toin 21 juni 2023 12:20
Vroeger veel op gekeken maar sinds camera's in telefoons zo goed geworden zijn, heb ik mijn interesse verloren. Ben bang dat dat voor heel veel mensen geldt. Zouden ze over 10 jaar nog bestaan?
Tranquility @Toin21 juni 2023 13:08
Hier hetzelfde.
Ben altijd een fotografie-enthousiast geweest en heb ook een mooie camera met lenzen (Nikon D610 FF DSLR) maar merk dat ik die nauwelijks gebruik. Alles gaat gewoon met de telefoon en de beste camera is nog altijd degene die je bij je hebt..
Retrospect @Tranquility21 juni 2023 13:13
Dat laatste zonder meer. Maar de mensen die nu nog dedicated camera’s kopen gaan er specifiek op uit om foto’s te schieten. Ik sta bijvoorbeeld niet voor zonsopgang op om vervolgens een landschap bij zonsopgang met mijn mobieltje te schieten. En zo zijn er talloze gelegenheden waarbij mensen toch echt liever een dedicated camera mee nemen om een gebeurtenis vast te leggen.

[Reactie gewijzigd door Retrospect op 22 juli 2024 16:40]

KlaasjeNL @Tranquility21 juni 2023 13:19
Zo stond ik er ook in. Na de overstap op Pixel-telefoons heb ik mijn DSLR nog nauwelijks aangeraakt. Maar toch begon een en ander te knagen. Het gebrek aan veelzijdigheid en creatieve vrijheid met een dedicated camera is zoveel groter dan met een mobiele telefoon. Tuurlijk maken mobiele telefoons mooie/steeds mooiere foto's, maar de sensor en lenzen blijven een beperkende factor, evenals de hoeveelheid analoge knoppen en dials. En sowieso ontbreekt met een telefoon het hele plezier van fotograferen an sich.

Ik denk dat de mobiele telefoon zich de afgelopen jaren vooral heeft bewezen als waardige vervanging van eerst de compactcamera's met ouderwetse filmrolletjes en later de digitale compactcamera's voor het point en shoot-gebruik. Maar ik heb nu toch een nieuwe mirrorless camera (Fujifilm) in bestelling staan, gewoon omdat de plaatjes die ik nu met mijn telefoon schiet het niet halen bij wat ik 10 jaar geleden met mijn oude spiegelreflex schoot.
Kevinp @Tranquility21 juni 2023 13:32
Ik denk dat er in jouw geval meer aan de hand is. Want met een FF camera kan je (nog steeds) veel betere foto's maken.

Alleen tja het moet wel mee.

De markt voor DSLR/Mirrorless is toch wel echt voor de hobbyisten / high end fotograven. dat zie je ook aan de prijs.

Een nikon Z50 een instap model mirrorless kost al 750 euro (aanbieding) en 1200 euro met lens kit. Dat is serieus geld.

Een compact camera had je al voor 100 euro dat zou nu 200 euro zijn misschien.
Retrospect @Toin21 juni 2023 12:23
Waarom niet. Voor veel mensen is een smartphone genoeg. De markt is daarop flink ingezakt en stabiliseert zich nu weer. Nog altijd zullen dedicated camera’s blijven bestaan voor een wijd scala aan toepassingen.
BertNL @Toin21 juni 2023 12:53
Denk het wel. Camera's in smartphones zullen pro-camera's niet gaan inhalen de komende 10 jaar. De kwaliteit (en de mogelijkheden) van de lensjes in smartphones haalt het niet bij die van verwisselbare lenzen. Er zal daarmee 'altijd' een groep gebruikers blijven voor pro-camera's.
litebyte @Toin21 juni 2023 13:44
Zullenl er over 10 jaar nog camera's bestaan? Die vraag wordt al 10 jaar gesteld, vaak door mensen die zelf geen camera meer hebben. De meeste mensen kunnen ook schrijven, maar dat maakt iedereen nog geen schrijver. Er zal nog heel lang een markt blijven bestaan voor beeldcreatie, dat de markt aan het verschuiven is naar meer bewegend beeld en dat camera's ook meer gefocused zijn op hybride (stil/bewegend) gebruik is een feit. Je zal ook zien dat ai creatie meer en meer zijn intrede doet, daar zal je toch voor veel doeleinden nog heel lang specifieke apparatuur voor nodig hebben.

Interesse verloren in fotografie, of in cameras's? Ik ben sinds 2003 actief deelnemer bij DPreview, je zag de laatste jaren al dat ze meer en meer de focus gingen leggen op de fotografie an sich, niet alleen maar de 'gear'
ChieluzzB @Toin21 juni 2023 14:51
Er blijft altijd nog wel een groep bestaan die met een (semi)professionele camera wil blijven fotograferen. Ook over 10 jaar, al zal dat idd kleiner zijn. Vraag is alleen hoe je aan inkomsten komt.
divvid @Toin22 juni 2023 06:48
Ja en ook weer nee. Ik zeul het ding ook minder mee, maar juist het aanbod van betaalbaar tweedehands spul naakt de hobby weer leuk. Een D750 voor €600 of een Z6II voor de hoofdprijs? En dan komen de lenzen er nog bij.
Bepaalde zaken kun je domweg niet met een smartphone en dan kom je met tweedehands spul en wat kennis echt heel ver
Arumes @Toin21 juni 2023 14:44
Er is altijd ruimte voor fotografiesites, ook als de meeste mensen die hobby met een smartphone gaan uitoefenen. Er is dan natuurlijk wel grote kans dat het redactieteam krimpt omdat er qua hardware gewoon minder nieuws te melden en testen is.
MartinPRO 21 juni 2023 11:20
Vraag me af of de boys terug komen van Petapixel :D
Van Eysinga @MartinPRO21 juni 2023 11:43
Dat werd ook gevraagd op DPReview en Jordan Drake zelf heeft gereageerd dat ze voor PetaPixel blijven werken.
Universal Creations @Van Eysinga21 juni 2023 12:27
Helaas zitten ze nu bij PetaPixel, met hun tenenkrommende reclame voor producten in de video's.
Maar fijn dat Chris en Jordan toch door konden gaan met hun video's maken.
MartinPRO @Van Eysinga21 juni 2023 12:08
Thx voor de info :)
Mortis__Rigor @MartinPRO21 juni 2023 14:10
Uiteindelijk zaten Chris en Jordan maar sedert 2018 bij DPReview. De 8 jaar eerder maakten ze youtube content voor The Camera Store. Ik denk dat het hun weinig uitmaakt bij wie ze net zitten, zolang ze maar mogen doen wat ze willen doen en er voor betaald worden. (ter info: dit is het eerste filmpje van Chris dat ik kan terug vinden: https://www.youtube.com/watch?v=JP2lRf1-x6k )
Arumes @Mortis__Rigor21 juni 2023 14:22
Ik denk zelfs dat het wel goed is voor DPR dat ze weg zijn. Zo'n goed videoteam heeft namelijk ook een nadeel: er blijven weinig redenen over om de website te bezoeken. En Youtube betaalt niet genoeg om zo'n testlab en redactie overeind te houden.
indy1 21 juni 2023 11:54
Zeker nu zoekopdrachten de laatste jaren steeds vaker stranden op SEO-websites met lijstjes als "The 5 best cameras right now", is het belang van inhoudelijk sterke websites als DPReview cruciaal. Gelukkig is er een bedrijf dat dat inziet.
litebyte @indy121 juni 2023 13:49
The 5 best cameras right now
Dat soort tenenkrommende reclame click bait m.b.t. allerlei zaken (van fietsen tot telefoons) zie je ook bij het 'betrouwbare' AD en tal van andere DPG derivaten.
Daarom is het fijn dat dpreview fora blijven betaan,
bilgy_no1 @indy121 juni 2023 15:38
SEO is langzamerhand het nut van Google aan het ondergraven. Ik erger me steeds vaker kapot aan de totaal irrelevante zoekresultaten die je altijd weer naar een of ander product sturen. Voeg daaraan toe dat je tegenwoordig minder mogelijkheden hebt om zoektermen te finetunen en ik sta helemaal open voor een goede oplossing om Google te vervangen. Helaas bieden andere zoekmachines (Bing) niet veel beters of zijn er search engines die weer werken op de engine van een ander.
majic 21 juni 2023 11:15
Dit is heel fijn nieuws. Hoera!
osxman 21 juni 2023 11:18
Ik ben ook heel blij, hoe krijg ik anders goede info over lenzen en kameras.
Herman 21 juni 2023 11:27
Heel mooi nieuws, inderdaad :) DPreview bekijk ik meerdere keren per week. De website zou al eerder sluiten maar de redactie is door blijven gaan met het posten van nieuws en reviews. Er was dus wel hoop dat het goed zou komen.
De redactie van DPReview zal volgens Everett blijven werken zoals voorheen.
Wel goed om hierbij op te merken dat de video-reviewers Chris Niccolls and Jordan Drake inmiddels zijn overgestapt naar PetaPixel. Ik vermoed dat die daar nu blijven. Dat is an sich wel een gemist voor DPreview.
EnigmaNL 21 juni 2023 11:59
Dat is geweldig nieuws! M.i. is dpreview al jaren lang de beste bron van informatie als het om camera's en cameralenzen gaat. Onmisbare website.
n00bs 21 juni 2023 12:03
Goed nieuws, dpreview is toch 1 van de eerste kwalitatieve websites die ik sinds het begin bezoek :-)
Retrospect 21 juni 2023 12:16
Fijn nieuws. Een mooie vrij complete site voor mensen die geïnteresseerd zijn in fotografie apparatuur. Goed dat het behouden blijft. Hoop dat er ook meer artikelen komen over de kunstvorm zelf om mensen te enthousiasmeren.

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