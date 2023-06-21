DPReview maakt een doorstart na overname door Gear Patrol

Camerawebsite DPReview is overgenomen door Gear Patrol. Het huidige redactionele team van DPReview kan daarmee de site voortzetten. Hiermee blijft de content op de website niet alleen beschikbaar als archief, maar zullen er ook weer nieuwe artikelen verschijnen.

De overname van DPReview door Gear Patrol is dinsdag afgerond, meldt Scott Everett, de manager van de camerawebsite, maandag. De redactie van DPReview zal volgens Everett blijven werken zoals voorheen. Dit komt volgens hem omdat Gear Patrol 'een grote voorstander van de kerndoelen' van DPReview is en zich bovendien ook richt op 'het helpen van mensen bij het vinden van de beste producten voor hun behoeften'.

De websitefuncties van DPReview blijven hetzelfde en alle oude artikelen blijven toegankelijk voor bezoekers. Wel zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid aangepast. Everett raadt gebruikers aan dat door te lezen of anders hun account te verwijderen. Volgens het beleid blijft het auteursrecht van foto's van gebruikers bij de gebruikers liggen en niet bij Gear Patrol. Dat geldt niet voor teksten en ander materiaal.

Eind maart werd bekend dat de website er vanaf 10 april mee op zou houden. Dat bericht kwam nadat Amazon, de vorige eigenaar, de stekker uit het platform trok. Begin april werd duidelijk dat de website langer online zou blijven en dat de oude artikelen als archief beschikbaar zouden blijven. Everett kondigde toen ook aan dat de site geen updates meer zou krijgen en gedurende een ‘beperkte periode’ beschikbaar zou blijven in een readonlymodus.

DPReview is een grote, Engelstalige camerawebsite met onder meer nieuws, reviews en een uitgebreid forum. De website verscheen in 1998 en was van 2007 tot dit jaar eigendom van Amazon. Gear Patrol, dat DPReview heeft overgenomen, is een journalistiek platform dat zich richt op een brede groep producten en maandelijks 5,5 miljoen lezers heeft.