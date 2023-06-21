Rechter verklaart dat verwijderen gasaansluiting toch niet gratis hoeft

Een rechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft een eerder besluit rondom het gratis kunnen laten verwijderen van een gasaansluiting ongeldig verklaard. Een groep tweakers streed de afgelopen jaren tegen deze 'afsluitboete'.

De regeling voor het gratis kunnen laten verwijderen van een gasaansluiting gaat volgens de hoogste bestuursrechter van het CBb in tegen Europese wetgeving, zo blijkt uit de bijbehorende rechtbankdocumenten. Daarmee mogen netbeheerders vanaf het moment van de uitspraak in principe weer kosten in rekening brengen om een gasaansluiting te verwijderen. Dat kan huishoudens tot honderden euro's kosten. Het is nog niet duidelijk of netbeheerders dezelfde kosten als voorheen in rekening gaan brengen.

De regeling werd in maart van 2021 ingevoerd op initiatief van de Nederlandse markttoezichthouder ACM, bijgestaan door meerdere tweakers. In de praktijk zouden de kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen daarentegen doorberekend worden aan klanten met een dergelijke aansluiting.

Overigens is dat niet de grond waarop de rechter de regeling nietig verklaart; de ACM zou zich namelijk hebben laten aansturen of informeren door de toenmalige minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes. Dit zou in strijd zijn met Europese wetgeving, omdat de toezichthouder zelfstandig en onafhankelijk tot een bepaald besluit had moeten komen.

De ACM is nu naar eigen zeggen aan het kijken wat de uitspraak precies inhoudt en wil zo snel mogelijk met een nieuw besluit komen, zodat 'consumenten niet belemmerd worden bij het aardgasvrij maken van hun huis'. Vooralsnog heerst er onduidelijkheid onder consumenten die eventueel van het gas af zouden willen, zo blijkt dit langlopende Tweakers-topic.

Situatie voorafgaand aan en na verwijdering bij tweaker Rommelzolder

Update,13.20 uur: Er is een verwijzing naar een relevant Tweakers-topic toegevoegd voor meer informatie voor potentiële getroffenen.