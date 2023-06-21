Rechter verklaart dat verwijderen gasaansluiting toch niet gratis hoeft

Een rechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft een eerder besluit rondom het gratis kunnen laten verwijderen van een gasaansluiting ongeldig verklaard. Een groep tweakers streed de afgelopen jaren tegen deze 'afsluitboete'.

De regeling voor het gratis kunnen laten verwijderen van een gasaansluiting gaat volgens de hoogste bestuursrechter van het CBb in tegen Europese wetgeving, zo blijkt uit de bijbehorende rechtbankdocumenten. Daarmee mogen netbeheerders vanaf het moment van de uitspraak in principe weer kosten in rekening brengen om een gasaansluiting te verwijderen. Dat kan huishoudens tot honderden euro's kosten. Het is nog niet duidelijk of netbeheerders dezelfde kosten als voorheen in rekening gaan brengen.

De regeling werd in maart van 2021 ingevoerd op initiatief van de Nederlandse markttoezichthouder ACM, bijgestaan door meerdere tweakers. In de praktijk zouden de kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen daarentegen doorberekend worden aan klanten met een dergelijke aansluiting.

Overigens is dat niet de grond waarop de rechter de regeling nietig verklaart; de ACM zou zich namelijk hebben laten aansturen of informeren door de toenmalige minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes. Dit zou in strijd zijn met Europese wetgeving, omdat de toezichthouder zelfstandig en onafhankelijk tot een bepaald besluit had moeten komen.

De ACM is nu naar eigen zeggen aan het kijken wat de uitspraak precies inhoudt en wil zo snel mogelijk met een nieuw besluit komen, zodat 'consumenten niet belemmerd worden bij het aardgasvrij maken van hun huis'. Vooralsnog heerst er onduidelijkheid onder consumenten die eventueel van het gas af zouden willen, zo blijkt dit langlopende Tweakers-topic.

Meterkast gasMeterkast gas

Situatie voorafgaand aan en na verwijdering bij tweaker Rommelzolder

Update,13.20 uur: Er is een verwijzing naar een relevant Tweakers-topic toegevoegd voor meer informatie voor potentiële getroffenen.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 21-06-2023 10:45
474 • submitter: Technoid

21-06-2023 • 10:45

474

Submitter: Technoid

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wmkuipers 21 juni 2023 10:50
Disclaimer: ik werk voor een Netbeheerder maar ik reageer puur vanuit mijn eigen visie

Ik snap ook niet zo goed dat er verwacht werd dat je hier gratis van af kon stappen. De monteurs en uitvoerders bij de netbeheerders hebben hun handen vol aan het realiseren van projecten die echt een bijdrage hebben aan de verduurzaming van ons toekomstige energienet, en dan kunnen individuele consumenten plots "gratis" tijd claimen? Doodzonde.

Als ik de gasinstallatie uit m'n auto wil laten uitbouwen, betaal ik ook de de uren van de monteur. Laat ik hem zitten, betaal ik ook een ander tarief voor de wegenbelasting. Nogal wiedes.
The Zep Man
@wmkuipers21 juni 2023 10:55
Ik snap ook niet zo goed dat er verwacht werd dat je hier gratis van af kon stappen. De monteurs en uitvoerders bij de netbeheerders hebben hun handen vol aan het realiseren van projecten die echt een bijdrage hebben aan de verduurzaming van ons toekomstige energienet, en dan kunnen individuele consumenten plots "gratis" tijd claimen? Doodzonde.
Betalen om van iets af te komen klopt natuurlijk ergens niet. Het zou niet het probleem van de consument moeten zijn dat de netbeheerder de infrastructuur zodanig heeft ingericht dat afsluiting van individuele huizen problematisch is. Waarom hoeft iemand niet te betalen voor een telefoon/coax/fiber-kabel die niet gebruikt wordt, maar wel voor een gasleiding? Had dat bijvoorbeeld verwerkt in de geïnstalleerde meter. De ene eigenaar kan een huis zo afsluiten en een volgende eigenaar kan het huis zo weer aansluiten.

Sowieso kan de netbeheerder de afsluitingen verwerken in de totaalprijs. Dat zijn kosten om (te stoppen met) zaken te doen, en het is gek dat dat wordt verhaald op de consument.
Als ik de gasinstallatie uit m'n auto wil laten uitbouwen, betaal ik ook de de uren van de monteur. Laat ik hem zitten, betaal ik ook een ander tarief voor de wegenbelasting. Nogal wiedes.
Een verschil is dat je de gasinstallatie uit je auto ook zelf uit zou kunnen bouwen. Ook kan je naar een andere monteur stappen, dus gezonde concurrentie. Bij een NUTS-aansluiting heb je deze keuzes niet.

Wat zijn overigens de kosten van het afsluiten van één huishouden, en wat zou een netbeheerder doorberekenen? Gewoon om een indicatie te krijgen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:49]

liberque @The Zep Man21 juni 2023 11:45
Ik snap werkelijk het probleem niet. Je sluit gewoon geen gascontract af bij je leverancier. Je krijgt uiteindelijk een bericht van de netbeheerder dat er geen contract op je gasaansluiting staat met een termijn dat als je geen contract afsluit dat ze de aansluiting komen dichtdraaien. Je hebt dan dus geen contract en er kan niks gefactureerd worden door je leverancier en de netwerkbeheerder kan zijn vastrecht dan ook nergens declareren. Het iniatief van de beheerder om de aansluiting dicht te draaien danwel te verwijderen komt dan ook op dat moment van hemzelf en kan ook niet gefactureerd worden omdat geen klant van hen bent. Er staat immers nergens in de wet dat een gasaansluiting voor elke burger verplicht is.

Dus gewoon geen gascontract afnemen zou al voldoende moeten zijn. Of denk ik nu echt zo simpel?
Xqlusive @liberque21 juni 2023 12:17
Dat is inderdaad de 'tweakers route' die al vele malen succesvol bewandeld is door vele tweakers, zie https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2052146. Dit is echter een andere route dan waar dit artikel over gaat; In de route uit dit artikel geef je als consument expliciet de opdracht tot verwijdering, hiervoor waren de kosten voorheen dus 0 euro.
player-x @Xqlusive21 juni 2023 14:57
Zelfs als je de Tweakers route neemt, is de kans groot dat je als nog uiteindelijk verwijderingskosten moet gaan betalen.

Als net beheerder wil je gewoon geen leidingen naar huizen hebben lopen die nog onder druk staan, want dan moet je ze ook onderhouden, want de overheid zegt dan gewoon, jouw leiding jouw zorgplicht, maar zegt nergens dat verwijderen gratis moet gebeuren.

Denk dat veel/alle netbeheerders gewoon op deze uitspraak hebben zitten wachten.
Patriot @player-x21 juni 2023 15:20
Zelfs als je de Tweakers route neemt, is de kans groot dat je als nog uiteindelijk verwijderingskosten moet gaan betalen.

Als net beheerder wil je gewoon geen leidingen naar huizen hebben lopen die nog onder druk staan, want dan moet je ze ook onderhouden, want de overheid zegt dan gewoon, jouw leiding jouw zorgplicht, maar zegt nergens dat verwijderen gratis moet gebeuren.
De overheid zegt ook nergens dat ze die leiding moeten verwijderen. Ze mogen hem alleen niet verwaarlozen. Als je als netbeheerder dan wil dat die leiding verdwijnt, dan heeft daar verder helemaal niemand iets mee te maken.

De eigenaar is verantwoordelijk voor de kosten van de verwijdering tenzij ergens is vastgelegd dat de laatste gebruiker van die aansluiting c.q. de eigenaar van de aangesloten woning aantoonbaar overeengekomen is dat hij daarvoor verantwoordelijk is én dat de consument op de hoogte was van de voorwaarden én dat deze voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn voor de consument.
Denk dat veel/alle netbeheerders gewoon op deze uitspraak hebben zitten wachten.
Omdat ze het nu weer lekker onduidelijk kunnen maken en er dus misschien toch wat mensen gaan betalen voor iets waar ze niet voor hoeven te betalen is het strikt genomen in hun voordeel, maar de rechter heeft hier expliciet niet geoordeeld dat de ACM niet mag bepalen dat het gratis moet noch dat het aan de eigenaar van de aangesloten woning de verwijdering moet vergoeden. Het enige wat hier besloten is, is dat de ACM het besluit niet mag nemen op basis van de aanwijzingen van de minister omdat dat hun onafhankelijkheid schaadt.
player-x @Patriot21 juni 2023 15:28
Nuts bedrijven zijn geen gewone bedrijven, en hebben vele sociale vele plichten o.a. prijzen, maar daarom ook een aantal rechten, met de ongeveer €800 boete + kosten in rekening brengen voor het afsluiten, gingen ze hun rechten te buiten, maar gewoon de kosten (ongeveer €250) in rekening brengen, lijkt mij normaal, want we willen wel ook gewoon gezonde nuts bedrijven.
onetime
@player-x21 juni 2023 23:07
Punt is dat er voor de aanleg al betaald is. En jouw vastrecht is voor onderhoud en vervanging.
Dus je hebt de verwijdering zelfs al betaald. Nieuw hoeft niet meer. Meer detail in andere reacties en in het topic.
player-x @onetime22 juni 2023 07:53
Dus je hebt de verwijdering zelfs al betaald.
Nee, het is juist het tegenovergestelde.

Er is gepland voor dat de leiding daar zou blijven gedurende het bestaan van het huis, en daarnaast, elke aansluiting die verwijderd wordt, vermindert de inkoop kracht van het nuts bedrijf.
Vanuit het oogpunt van het nuts bedrijf is dit een voortijdige opzegging van het contract met de afnemer.

Het is net zo iets als je je leasecontract voortijdig opzegt van je auto, daar zitten ook ongeplande kosten aan voor leasemaatschappij, en die brengen ze in rekening
onetime
@player-x22 juni 2023 13:31
Dat is ondernemersrisico. Een consument kan en mag een contract voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van maximaal 30 dagen opzeggen.
Het is GEEN voortijdige opzegging van het contract. Zie mijn tweede zin.

Nee, dit is echt totaal niet te vergelijken met een lease contract. Echt totaal niet.
Punt is dat er voor de aanleg al betaald is. En jouw vastrecht is voor onderhoud en vervanging.
Dus je hebt de verwijdering zelfs al betaald. Nieuw hoeft niet meer. Meer detail in andere reacties en in het topic.
Patriot @player-x21 juni 2023 15:41
We hebben ons als maatschappij ingezet op een gastransitie dus ik vind het normaal om de kosten te socialiseren (op korte termijn snap ik dat dat via de netbeheerders loopt, op lange termijn moet het mijns inziens anders).

Maar goed, wat jij of ik ervan vind is van geen enkele waarde in de rechtszaal. Je hoeft nu simpelweg niet te betalen, netbeheerders die dat bij de rechter hebben proberen te verhalen kregen de deur op hun neus.
!GN!T!ON @Patriot21 juni 2023 22:11
Dat is toch schering en inslag in de westerse wereld? Privatize the gains en socialize the losses.
Sailor69 @Xqlusive21 juni 2023 13:45
In het artikel wat je aanhaalt staat: Naar aanleiding van de publiciteit over het eerste vonnis uit Assen heeft Minister Wiebes in november 2020 besloten dat de verwijderkosten vanaf 1 maart 2021 'tijdelijk' volledig zullen worden verwerkt in het periodieke aansluittarief van de gasblijvers.

Is dit dan door de rechter over het hoofd gezien en dat dan het andere tarief naar beneden moet.

[Reactie gewijzigd door Sailor69 op 22 juli 2024 18:24]

TheMak @Sailor6921 juni 2023 17:28
De rechter vindt dat het ACM onafhankelijk moet zijn, en niet het besluit van een politicus/minister moet overnemen. Het kan best dat ACM na zelf nadenken tot hetzelfde besluit komt.
Remzi1993 @TheMak21 juni 2023 20:52
Zogenaamd. De Tweede Kamer maakt de wetten en de regering voert deze uit. En de rechter hoort het goed te controleren, maar de uitspraak van deze rechter slaap helemaal nergens op. Als een minister dat besluit voert/neemt dan denk ik dat het ook gebasseerd is op een wet(tten) want dat is het legaliteitsbeginsel (alles wat de overheid doet moet een basis hebben inde wet).
Accretion @liberque21 juni 2023 12:41
Het lijkt mij dat dit alleen kan als je verhuist?

Mocht je na ~1 jaar af willen van het gas, moet je óf vastrecht betalen óf verwijdering betalen.

Het gaat hier om:
"Jullie mogen op eigen initiatief het komen verwijderen of laat het maar hangen, maar ik betaal nergens meer voor."

De leveranciers stellen dat dat geen optie is, maar dat komt omdat ze niet per huis de kraan dicht kunnen zetten.
Alleen rest mij de vraag waarom dat dan het probleem van de consument is.
Verwijderd @Accretion21 juni 2023 13:07
Ze kunnen toch jaarlijks de meter uitlezen? Geen verbruik is geen kosten? Of is dat te simpel?
lezzmeister @Verwijderd21 juni 2023 13:15
Het is heel simpel: indien gasaansluiting, betaal je vastrecht, want dat moet onderhouden worden.
Proliges @lezzmeister21 juni 2023 14:46
Wat onderhouden ze dan? Want voor mijn gasaansluiting in huis is nog nooit iemand langs geweest. Kennelijk heeft dat toch niet zoveel onderhoud nodig. Dus waar betaal ik dan precies voor als ik geen gas gebruik? Dat ze de komende 30 jaar OOK niet langs komen?
BoekaBart @Proliges21 juni 2023 14:56
Bij ons is vorig jaar de complete gasleiding (van straat tot in de meterkast) nog vervangen; dit was op initatief van de netberheerder. Er wordt dus wel degelijk actief onderhoud gedaan. Niet vaak (dit was de 1e keer 45 jaar na aanleg, voor zover ik kan nagaan), maar toch...
Zwartoog @BoekaBart21 juni 2023 20:34
Dat is dus precies de insteek van de Tweakers-route: pas bij dergelijk groot onderhoud de "dode" stukken eruit halen. Dan zijn de kosten voor iedereen nihil. Een gasleiding krijgt niet ineens een hogere lekkans als deze niet gebruikt wordt dan wanneer deze wel gebruikt wordt.

En binnenshuis gewoon een dop op de inkomende leiding draaien - hoef je ook de meter niet te onderhouden.
RoJoTweak @BoekaBart21 juni 2023 22:01
Dat is dan toch mooi, als de leidingen in de wijk toch vervangen moet worden kunnen ze deze ook verwijderen en geen nieuwe plaatsen:-)

Ik zeg win-win situatie, er is toch "te weinig" personeel.

Kostenbesparend

[Reactie gewijzigd door RoJoTweak op 22 juli 2024 18:24]

Hemingr @BoekaBart22 juni 2023 05:26
~217 euro vastrecht gas per jaar * 45 euro is bijna 10K. Voor dat geld kun je een halve straat laten vervangen.
onetime
@Proliges21 juni 2023 23:13
Voor vervanging wanneer nodig.
en dat is verwijdering ... en de overbodige nieuw aanleg. Dus de verwijdering is al betaald.
Superbeagle @Proliges22 juni 2023 11:06
Nee, je betaalt een deel mee aan het onderhoud van het gehele netwerk. Hetzelfde principe werkt voor de wegen: zodra je een auto bezit, betaal je wegenbelasting*. Al rij je geen meter mee.

*Wel gaan er geluiden op om dit systeem te veranderen naar betalen voor gebruik. Maar dat is een andere discussie.
sprikkel25 @lezzmeister21 juni 2023 14:12
Maar het Afsluiten gebeurd door middel van verwijderen van de meter, niet door het verwijderen van de aftakking in het gasnet. Het stukje loos moet dus nog steeds onderhouden worden.
Nico_GTR @sprikkel2521 juni 2023 17:37
Bij mij is het tot aan de straat weg. De aftakking is dicht gezet en afgesloten, de plastic gele buis van al dik 30 jaar oud (volgens de aannemer dan) is eruit getrokken en de gasmeter is weg.

Gelukkig nog net op tijd aangevraagd....
Jrz @lezzmeister21 juni 2023 13:19
Betaalt iemand zonder adsl ook onderhoud van het netwerk? Zonder auto wegenbelasting? etc. Etc. Etc
kvdveer @Jrz21 juni 2023 13:28
Je voorbeelden zijn niet zo sterk. Er zijn absoluut veel voorbeelden van diensten die je kosteloos stop kunt zetten, maar bij jouw voorbeelden gaat dit niet gegarandeerd op.

Iemand met een ADSL abonnement die 'm niet gebruikt, betaalt toch abonnementskosten. Je kunt je abonement beëindigen, maar daar zijn soms kosten aan verbonden (restant contract, retourkosten modem). Veel aanbieders zijn hier coulant mee, maar niet altijd.

Iemand met een auto betaalt wegenbelasting, zelf als die 'm niet gebruikt. Je kunt je auto laten schorsen, slopen of exporteren, maar aan elk van die drie mogelijkheden zijn kosten verbonden.
horizon1978 @kvdveer21 juni 2023 13:34
Ik denk wat JZR bedoelt:
tot in mijn meterkast ligt adsl maar ik maak gebruik van glasvezel of coax. Dus abonnement daarvoor. Geen abonnement voor adsl dus betaal ik daar ook geen onderhoud voor terwijl het wel in de meterkast zit.
PvdVen777 @horizon197821 juni 2023 17:19
Nog een voorbeeld. In mijn meterkast zit coax en glas, gas en elektra. Géén daarvan is op mijn verzoek aangebracht. Die aansluitingen zitten daar omdat de respectievelijke netbeheerder denkt te kunnen verdienen aan een product dat ze over hun medium hopen te kunnen verkopen. De coax is niet meer in gebruik, daar betaal ik dan ook niets voor, geen onderhoud en geen afsluitkosten. Het is dan ook niet zo vreemd op die grond dat je dit van andere soorten media hetzelfde zou verwachten.
Zou wat anders zijn als het medium middels een of andere overeenkomst op aanvraag is geinstalleerd (zoals in buitengebied nog wel gebeurd). Aanvankelijk wilde men hier ook kosten berekenen voor de aanleg/initieele aansluiting van glas. Daar heb ik indertijd voor bedankt = geen verplichtingen of verwachtingen van mijn kant geschept.
Zwartoog @PvdVen77721 juni 2023 20:37
Coax en glas zijn toch wel iets anders dan gas, water en licht. Die laatste 3 zijn nagenoeg eerste levensbehoeften - sluit één van de 3 af, en binnen een dag heb je een hoop ellende, zeker in de winter. GWL wordt niet aangelegd om op te verdienen, maar omdat ze essentiëel zijn. Alleen neemt elektra langzaam aan de functie van het gas over.
PvdVen777 @Zwartoog22 juni 2023 03:12
Ik snap waar je vandaan komt, water en licht zijn inderdaad behoorlijk essentieel.
Tijden veranderen echter, en voor gas is dat dus niet meer zo terwijl dat voor koper/coax/glas (=internet) juist inmiddels wel zo begint te zijn.
Voor allen geldt overigens dat het tegenwoordig gewoon commercieele (=winstgevende) producten zijn.
Bas_Pierik @PvdVen77722 juni 2023 11:17
Niet helemaal, alle aansluitingen worden altijd aangevraagd. Alle aansluitingen zijn dus op verzoek geplaatst, misschien niet door jou, maar het is niet zo dat ze ongevraagd kabels / leidingen invoeren.
PvdVen777 @Bas_Pierik22 juni 2023 11:34
Tot op zeker hoogte heb je natuurlijk gelijk, en merk ook op dat de historie van dergelijke aansluitingen nog wel eens wisselend is. In elk geval zijn ze niet door mij aangevraagd nee.
Voor de glasvezel daarentegen was het zelfs totaal omgekeerd. Men vroeg mij toestemming om deze te mogen plaatsen/doorvoeren in de meterkast omdat ze toch al in de buurt bezig waren.Ook dat legt niet ineens bij mij de last neer van onderhoud, zij moeten geluk hebben dat ik vroeg of laat toch een keer die dienst af neem en ze er wat aan kunnen verdienden. Dat zijn praktische/zakelijke afwegingen.
TheMak @horizon197821 juni 2023 17:32
Je zult waarschijnlijk wel moeten betalen als je de koperen adsl-kabel wil laten verwijderen.
Papa van Veerle @TheMak21 juni 2023 18:31
Ik ben dan toch benieuwd wat KPN gaat doen als je zelfstandig de kabel verwijderd (ik heb die bij de laatste verbouwing totaan de muur weggeknipt/geslepen) omdat ik die hoe dan ook niet ga gebruiken.
Ik snap overigens wel dat dat met een gasaansluiting anders gaat zijn, het hele dorp gaat niet echt gelukkig worden als ik die hier op dezelfde manier zelfstandig ga verwijderen... :+
Jrz @kvdveer21 juni 2023 16:02
Als ik GEEN gebruik maak van de ADSL verbinding, ben ik niet verplicht infra/onderhoudskosten te betalen of afsluitkosten.

Het gaat niet om het voortijdig bronstige van een contract.

Als ik geen auto heb, hoef ik geen wegenbelasting te betalen.

Jouw voorbeeld is hetzelfde als ik vrijwillig WEL een gas aansluiting zou hebben omdat ik de mogelijkheid (wil) hebben om gs af te nemen, maar GEEN gas gebruik.
laurxp @kvdveer21 juni 2023 16:06
Maar dan heb je een ADSL abonnement, dus heb je een ADSL aansluiting. Dat jij er niks mee doet maakt niet uit - je hebt gewoon een aansluiting, dus de telefoonverbinding is in gebruik.

Je betaalt geen vastrecht voor de aanwezigheid van een ongebruikte telefoonverbinding. Als jij je ADSL abonnement opzegt, eisen ze niet ineens "verwijderkosten" om de telefoonverbinding fysiek te verwijderen. Nee, die laten ze gewoon zitten.
PvdVen777 @laurxp21 juni 2023 17:26
Als jij je ADSL abonnement opzegt, eisen ze niet ineens "verwijderkosten" om de telefoonverbinding fysiek te verwijderen. Nee, die laten ze gewoon zitten.
Merk op dat dit in het PTT tijdperk wel degelijk zo was. Toen mijn pa zijn speciale lijn wilde opzeggen moest de apparatuur + fysieke lijn verwijderd/geretourneerd worden alvorens de huur kon worden stop gezet. Dit was in de 'latere jaren' en werd niet overdreven serieus meer nageleefd. De mensen bij de PTT kregen redelijk de slappe lach toen mijn pa met de antieke intercom set en een vrij willekeurig oud stukje draad bij de balie meldde :+
!null @kvdveer21 juni 2023 16:47
Je snapt toch wel wat hij bedoelt? Geen auto bezit, geen wegenbelasting.
ADSL of coax of glasvezel tot in je huis maar je gebruikt het niet? Dan geen kosten.
Zo zou het ook moeten zijn voor de gasaansluiting.
onetime
@!null21 juni 2023 23:11
En zo is het ook.
Scriptkid @Jrz21 juni 2023 14:44
Ja dit was bij het oude telefoon netwerk , en bij diverse moderne glasvezel netwerken (Delta) gewoon nog steeds zo ,

koper of kabel instand houding heet dat, zelfde voor de gas en waterleiding,

Ligt het in je huis is de beheerder er verantwoorderlijk voor of het nu gebruikt wordt of niet, Alleen als je het weg haald is er garantie dat het niet kapot gaat / voor issues zorgd op de rest van het netwerk.
liamd @Jrz21 juni 2023 16:08
Probleem is dus dat je die auto in dit geval wel hebt. Je hebt alleen zelf besloten alleen nog te fietsen en de auto op straat geparkeerd te laten staan. Dan moet je wel degelijk wegenbelasting betalen.
Phoenix_X @liamd21 juni 2023 17:57
Welnee. Als je het vergelijkt met het gas, dan staat de auto op je eigen terrein geparkeerd. Dan hoef je ook geen wegenbelasting te betalen.

Als ik zelf die auto dan wil laten af slepen, dan betaal ik dat zelf.
Wat niet vergelijkbaar is, is dat de auto van mij is. Als hij weg moet, dan moet ik dat regelen en betalen.
Maar de gas aansluiting is niet van mij. Als ik hem niet weg wil hebben, maar de eigenaar wel, dan mag de eigenaar dat zelf regelen en betalen
Obfzk8R @lezzmeister22 juni 2023 01:27
Binnen de korste keren moet ik nu dan dus ook gaan betalen voor de TV-aansluiting die ik alleen twee jaartjes heb gebruikt toen ik nog bij Ziggo zat. Sindsdien nooit meer een TV-abonnement afgesloten... De aansluiting is er nog en staat niet mooi en volstrekt overbodig in de meterkast, maar is "mooi" genoeg om dan maar zo te blijven als ik ervoor zou moeten betalen om haar te laten verwijderen.

Maar ja... consumenten zijn als melkkoeien voor overheden en bedrijven. Plak er een zogenaamd goed verhaal omheen, noem een paar keer milieu, oorlog, verwachting, inflatie etc. en de consument kan als eerste weer zijn beurs trekken.

[Reactie gewijzigd door Obfzk8R op 22 juli 2024 18:24]

keranoz @Verwijderd21 juni 2023 13:19
Dat is te simpel. Wij moesten ook betalen simpelweg voor het hebben van de meter, ook al namen we niets af en hadden we geen contract.
onetime
@keranoz21 juni 2023 23:15
Dat was zeker na 2013 niet zo. Het lijkt er op dat je bent opgelicht.
keranoz @onetime22 juni 2023 11:07
Het ging om netbeheerder kosten, dan ook?
migjes @keranoz22 juni 2023 13:29
de gasmeter die is niet van jouw, maar van de netbeheerder.
jij doet die in theorie dus leasen. (grofweg een 20€/j)
dit geld ook voor de buis die naar je huis loopt.

zolang jij een gasmeter hebt en een gasbuis, dan moet je het minimum bedrag betalen.
(grofweg <500m3 gaskaptar +meterhuur, grofweg een 200€/j.
dit bedrag staat apart vermeld op de factuur van de leverancier maar wel alle bedragen bij elkaar.)

dan kun je de OTA (overeenkomst van de aansluiting) opzeggen.
en dan mag de netbeheerder besluiten of ze de meter terug willen, de buis verwijderen etc etc..
eigenlijk is dat hun probleem.
mag daar een bedrag voor gerekend worden? is dan de vraag.
na deze kennis, dan pas het artikel van hier boven lezen. ;)

als je de dingen wil opzoeken wat de bedragen echt voor jouw zijn moet je meer gegevens geven.
verschild per locatie(netbeheerder) in het land. :)

edit:
hier de tarieven van enexis:
https://www.enexis.nl/-/m...menten-vanaf-01012023.pdf

[Reactie gewijzigd door migjes op 22 juli 2024 18:24]

onetime
@migjes22 juni 2023 13:57
Je weet veel, maar dit heb je niet helemaal scherp;
  • Als je je energie contract opzegt, zeg je automatisch ook de ATO op. (liefst expliciet vermelden, nu je weet van het bestaan)
  • Dan ben je van al je financiële verplichtingen af.
  • Tenzij je verwijdering aanvraagt, dan moet je betalen. (hier slaat het dit artikel op)
keranoz @migjes22 juni 2023 14:37
Dat was mijn redenatie ook, vandaar mijn bevestigingsvraag richting @onetime.

Je link naar de tarieven van Enexis doet het niet bij mij, maar volgens mij klopten de bedragen die er toen afgeschreven zijn wel. Ik heb dat toen volgens mij ook wel gecontroleerd.

edit: Oké, nieuwe reacties van @onetime niet gezien nog voordat ik bovenstaande schreef.

[Reactie gewijzigd door keranoz op 22 juli 2024 18:24]

onetime
@keranoz22 juni 2023 13:49
Ja ook dat. Netjes contract opzeggen met in achtname van 30 dagen opzegtermijn en je bent "klaar".
Volgens de wet- en regelgeving en zelfs de voorwaarden van de energie leveranciers en netbeheerders.
Dat ze daar vervolgens niet uit zich zelf naar handelen en veelvuldig gecorrigeerd moeten worden is iets anders. Wel vervelend voor degene die dat moeten doen en er niet op zitten te wachten "professionals" hun vak te leren.
iAR @Accretion21 juni 2023 13:43
Dat is natuurlijk wel krom.
Als ik geen gascontract afsluit en niet gebruik wil ik ook geen vastrecht betalen. Dat je dan moet betalen om de aansluiting te verwijderen lijkt me erg krom. Het is niet mijn probleem dat de netbeheerder het zo heeft geregeld.
Daarnaast: ik heb geen contract. Met wie heb ik een overeenkomst om iets te betalen?
audb @iAR21 juni 2023 18:42
Met je netwerk beheerder.
Maar het kromme is wel dat een woning verplicht was om een aardgas aansluiting te hebben en daar kwam je zeer moeilijk onderuit immers was er twee opties om te koken of je gebruikte kolen of aardgas en het laatste moest op een gegeven moment wel .,In 1965 had de regering besloten tot een geleidelijke reductie van de kolenproductie.
De laatste dag van 1974 wordt de allerlaatste steenkool uit de Oranje Nassaumijn in Heerlen naar boven gehaald.
Je had dus geen andere keus dan ook aan de aardgas leiding aangesloten te worden of je moest een olietank in de tuin plaatsen wat nog steeds wel voorkomt op het platteland.
Het is en blijft natuurlijk krom dat je echt honderden euro's moet neer tellen voor het verwijderen er van zeker als je bedenkt dat het niet eens een uur duurt voor deze meters verwijderd zijn.
Maar nog erger is dat we hier niet zo lang geleden nieuwe meters en gas leiding hebben gekregen en wij van plan zijn om onze cv ketel af te laten sluiten maar helaas wel nog een geiser nodig hebben voor warm water.
Ayporos @audb21 juni 2023 19:24
"Met je netwerk beheerder."

Nee, want die heb je dus niet.
In het koopcontract van je huis staat nergens vermeldt dat de gasaansluiting en evt. bijbehorende contractuele overeenkomsten die de vorige eigenaar had met een netbeheerder onder de inboedel valt.
audb @Ayporos22 juni 2023 08:53
Je kan en wordt nooit eigenaar van een nuts apparatuur ook al zit het in een gebouw die je aankoopt.
Wel wordt je eigenaar van af de aansluiting zoals een groepenkast maar ook van een water en gasleiding van af de meter.
iAR @audb21 juni 2023 23:11
Met je netwerk beheerder.
Dat moet dan wettelijk bepaald zijn, want ik heb dat contract niet.

Je kunt een boiler nemen toch? En/of een cooker.
onetime
@audb21 juni 2023 23:18
Hier sinds kort een warmtepompboiler voor warm water. Ex. subsidie +/- €2500. Geen gas sindsdien.
onetime
@iAR21 juni 2023 23:15
En je hebt helemaal gelijk.
Freespeech @liberque21 juni 2023 12:46
Dat verhaal gaat helaas wettelijk gezien niet op. Het werkt, praktisch, wel zo.

Maar wettelijk gezien ben jij verplicht om gas af te nemen als jij een aansluiting hebt. Lees: je moet vastrecht betalen.
EnigmA-X @Freespeech21 juni 2023 12:57
Nee. Daar gaat nou precies het hele verhaal over. Je bent niet verplicht om gas af te nemen, als jij denkt dat dit wel zo is dan graag een onderbouwing (citaat uit de wet) die dit verplicht stelt.

Er is wel een gaswet, die netbeheerders verplicht stelt om een zo efficient en veilig mogelijk gasnet te onderhouden. Dat betalen ze op basis van de netbeheerkosten. Deze netbeheerkosten zijn gekoppeld aan je energiecontract (die betaal je ook via je energieleverancier).

Zeg je het energiecontract op, dan stoppen automatisch dus ook de netbeheerkosten en mist de netbeheerder die inkomsten. Dat is niet af te wenden op de consument, maar de netbeheerder moet volgens wet wel een efficient en veilig gasnet leveren, dus stellen zij dat de aansluiting daarom afgesloten moet worden. Kennelijk hebben ze dat soort kosten nooit ingecalculeerd in de netbeheerkosten dus sturen ze nu gewoon een rekening naar de consument, maar die heeft er (juridisch) niets mee te maken. Zie de "tweakers-route".
Freespeech @EnigmA-X21 juni 2023 13:39
Ik heb ca. 3 jaar terug de exacte tekst gevonden waarin staat dat je verplicht bent een energiecontract af te sluiten als je een gas of een elektra (of beide) aansluiting hebt. Ik kan deze tekst nu niet meer vinden op wetten.nl, maar die staat er zeker nog.

Wel vermelden de netbeheerders het zelf ook (helaas zonder bron):
https://www.stedin.net/kl...ia%20de%20Consumentenbond.

https://service.liander.n.../contract_zonder_verbruik
EnigmA-X @Freespeech21 juni 2023 14:04
Wellicht had je iets gevonden in de tarievencode gas. Die tarievencode staat welliswaar op wetten.nl maar is geen wet die aangenomen is (daarom heet het ook een code).

Meer informatie vind je hier: review: Gasverlaters hoeven niet te betalen - Tweakers-community wint opnieuw

Verschillende rechters zijn het niet met jouw stelling eens, waarschijnlijk weten zij het beter ;)

De onderbouwing is verder ook te vinden op het forum:
https://gathering.tweaker...message/66029006#66029006

[Reactie gewijzigd door EnigmA-X op 22 juli 2024 18:24]

rob12424 @Freespeech21 juni 2023 12:58
Dat heeft schijnbaar weer te maken met keuring en veiligheid wat ik begrepen heb.

Je leidingen en aansluitingen staan wel dicht maar kunnen gaan roesten en lekken.

Voor de gasleverancier geen probleem. Voor jou wel.
-=bas=- @rob1242421 juni 2023 13:31
Praktisch alle leidingen zijn van een kunststof materiaal dat niet roest of corrodeert.
Dat wat van metaal is, roest niet zo lang het niet nat wordt.
Kingjohn55 @-=bas=-21 juni 2023 16:32
Gasleidingen zitten in de grond ( over het algemeen) grond bevat heel vaak vocht.
Maar roesten/ oxideren is geen kwestie van nat worden maar van een verbinding aangaan met zuurstof in het geval van ijzer / staal dan , goud is ook een metaal maar roest/ corrodeert niet.

[Reactie gewijzigd door Kingjohn55 op 22 juli 2024 18:24]

Zwartoog @rob1242421 juni 2023 20:41
Maar als je wel gas verbruikt dan kunnen ze toh nog steeds gaan roesten en lekken :?

Als de gasbeheerder na verwijdering meter gewoon een dop op de leiding draait, heb je toch niets meer met de leidingen van de consument te maken?
rob12424 @Zwartoog21 juni 2023 20:51
Hoe het precies zit weet ik ook niet. Iemand die gasleidingen aanlegt en weghaalt heeft het mij ooit uitgelegd.

Die dop kan gaan lekken. En normaal door de stroming van gas komt er ook geen vorming van bepaalde dingen op de leiding. Als gas stil gaat staan omdat jij de kraan dicht draait omdat je er geen gebruik van maakt krijg je schijnbaar allemaal interacties met de leiding. (Vooral als deze van een metaal is)

Het schijnt in iedergeval niet veilig te zijn. (Maar zoals ik al zei: hij legde mij dat uit)
TheVivaldi @Freespeech21 juni 2023 17:13
A, die leuke verplichtingen. Net zoals dat je verplicht een zorgverzekering moet afsluiten, bij bezit van een auto verplicht een autoverzekering moet afsluiten en in het VK moet betalen voor televisie, ook als je geen tv hebt.
Bas_Pierik @liberque22 juni 2023 11:26
Ik vermoed dat nuts bedrijven geen leidingen op druk willen laten zitten tot in woningen. Dit om de al genoemde redenen, maar natuurlijk ook om fraude.

Alle netwerken (bv glasvezel) waar hier over wordt gesproken zijn wel ingevoerd in de woningen, maar zonder abonnement kan je er geen gebruik van maken. Echter, met leidingen onder druk is het alleen een zegel verbreken of een slotje doorzagen, en je kan aftappen wat je wilt.

Natuurlijk kan aftappen met meters ook, maar misschien dat het juridisch niet mogelijk is voor een netbeheerder om een woning te inspecteren als er geen meter geplaatst is.
liberque @Bas_Pierik22 juni 2023 11:56
Dat het gas niet op druk mag blijven zitten is een non-argument van de netbeheerder lijkt me. Er staan hier huizen al ruim een jaar in de verkoop en daar staat ook nog gewoon druk op. (Eg. Daar wordt ook niet preventief de meter verwijderd terwijl er lange tijd geen bewoning is). De netbeheerder schakelt pas zodra er iemand ingeschreven staat op het adres met een bericht dat er een leverancier moet worden gekozen en dat anders de boel wordt afgesloten. De belangrijkste reden lijkt me dan gewoon fraude te zijn en als onderhoud ivm de druk dan toch een issue is dan kan de netbeheerder ervoor kiezen om de gasmeter gratis te onderhouden of te verwijderen.

Wat betreft de vergelijkingen die gemaakt worden met glas, dsl ed. heb je natuurlijk gelijk. Die zijn niet illegaal af te tappen.

Echter dan nog. Nu moeten mensen betalen voor de verwijdering of het vastrecht als ze geen gas afnemen omdat ze zouden kunnen frauderen. De netbeheerder maakt die mogelijke fraude dan het probleem van de bewoner en iedereen is daardoor bij voorbaat potentioneel crimineel. Dat lijkt mij ook niet de bedoeling.
machiel @The Zep Man21 juni 2023 11:12
Eigenlijk is het probleem puur adminstratief. Het probleem is dat beheer en verbruik helemaal gescheiden zijn en de partijen apart bij je willen afrekenen. Probleem is dus die vaste kosten, als je als consument zou kunnen overstappen op een helemaal variabel tarief waaruit zowel beheer als verbruik worden betaald dan betaal je gewoon nul euro als je niks verbruikt.
Freespeech @machiel21 juni 2023 12:52
Er is een wettelijke verplichting om gas af te nemen (lees: vastrecht te betalen) als jij een gasleiding in je huis hebt liggen.

De logica daarachter is: ongeacht of jij gas verbruikt of niet moet de netbeheerder de infrastructuur onderhouden omdat je anders onveilige situaties kunt krijgen. In dit geval in het kleine stukje tussen de hoofdleiding tot en met de gasmeter... Ik denk echter dat er zo langzamerhand wel wat voor valt te zeggen dat dat onredelijk bezwarend is voor iemand die geen gas meer wil afnemen.

Een hele pragmatische oplossing is volgens mij: bij het eerst volgende onderhoud kijken of er op een bepaald adres gas wordt afgenomen (lees: vastrecht wordt betaald). Zo niet: ga je dat stuk niet onderhouden en haal je de infra uit de grond.
Lantash @Freespeech21 juni 2023 13:33
Heb je hier een wettekst van?
player-x @Lantash21 juni 2023 15:18
Ik heb de tekst niet, maar weet gewoon dat er een zorg plicht is voor de leiding.

Als je je gas op zegt, dan doppen ze de leiding af aan beide kanten, en draaien ze stop in de hoofdleiding, bij flats draaien ze de gasleiding uit de gezamenlijke standpijp, en draaien ze er een plug in het T-stuk, en verzegelen ze die plug met een stalen kap met een zegel.
bkor @Freespeech21 juni 2023 13:43
Er is een wettelijke verplichting om gas af te nemen
Dat argument wordt vaak aangehaald door netbeheerders. Dit argument wordt tegelijk ook niet onderbouwd. Een uitgebreide uitleg dat deze uitspraak niet klopt is te vinden in het topic: forumtopic: Gas de deur uit doen: Gratis! (punt F)

Het argument zie ik meerdere keren voorbij komen. Dit elke keer zonder onderbouwing. Dit terwijl het allang is weerlegd in bijvoorbeeld het aangehaalde topic.
PdeBie @Freespeech21 juni 2023 14:02
Ik ben al 14 jaar huisbezitter en heb nog nooit ook maar iets van onderhoud aan mijn gasinstallatie IN de meterkast gehad. Dus betalen voor dat deel onderhoud is gewoon kul.
Nico_GTR @Freespeech21 juni 2023 17:41
Als dat er zou zijn dan had dit bericht nooit bestaan. Wetboek staat overigens online dus als je de sectie weet dan kunnen we het altijd opzoeken.
EnigmA-X @The Zep Man21 juni 2023 11:57
Wat zijn overigens de kosten van het afsluiten van één huishouden, en wat zou een netbeheerder doorberekenen? Gewoon om een indicatie te krijgen.
In het gelinkte eerdere nieuwsbericht staan twee bedragen genoemd: 400 EUR (in 2018) en 687 EUR in 2019. Het gaat dus niet om een paar tientjes, al zal het per locatie/beheerder wel verschillen.
wheli @EnigmA-X21 juni 2023 12:53
Ik heb het vorige week laten doen en de offerte was €719,28 om precies te zijn. Doorgestreept en 0 betaald inderdaad.
Beilos @The Zep Man21 juni 2023 11:58
Betalen om van iets af te komen is heel normaal. Zoals al gezegt het kost arbeidsuren en gebeurd op jouw verzoek. De kosten hiervoor waren nooit inbegerpen bij aansluiten en gebruik. Was ook niet nodig dacht men, iedereen zou altijd een dergelijke aansluiting nodig hebben. Het zou ook een lastig situatie geven bij verhuizen naar een woning zonder aansluiting of naar een gebied met een andere netbeheerder. Dan moet je dit bedrag gaan vorderen op de koper of de netbeheerder?
De vergelijking met een coax oid gaat mank op veiligheid, daarvoor is periodiek onderhoud/controle nodig.

Gezien alle commentaren op een gefaalde markt werking in de energiesector en dat de overheid een grotere rol moet gaan spelen snap ik het voordeel van concurentie bij de gastank niet. Tennet is 100% overheid dus die rekenen al de meest voordelige prijs toch?
lonewolf2nd @Beilos21 juni 2023 13:05
De vergelijking met een coax oid gaat mank op veiligheid, daarvoor is periodiek onderhoud/controle nodig.
In de meer dan 20 jaar dat ik een huis bezit en dus vastrecht betaal, heb ik nog nooit onderhoud/controle gehad van de gas aansluiting in mijn huis.
Dus ook dat is geen argument.

Als het lekt bel je ze op denk ik, maar ook dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Scriptkid @lonewolf2nd21 juni 2023 14:45
maar je hebt dus wel 20 jaar kunnen bellen, :)

Ik betaal ook mijn verzekering maar heb hem ook nog nooit nodig gehad maar moet wel betalen elke maand.
iAR @Beilos21 juni 2023 13:46
Maar dan moet je dus linksom (verwijderen) of rechtsom (vastrecht) blijven betalen.

Soms wordt je zo moedeloos van die constructies.
player-x @iAR21 juni 2023 15:22
Nee, dat is heel gewoon, net als er gemeente belastingen zijn voor onderhoud en vuilophalen in je gemeente.

Hebben nuts bedrijven vele verplichtingen, waaronder redelijke prijzen, daar staat tegenover dat als er kosten gemaakt worden, die ook in rekening gebracht mogen worden.
onetime
@Beilos23 juni 2023 12:09
Punt is dat als je alleen je contract opzegt, het niet op jouw verzoek is, en het je dus niets kost.
(Ook geen vastrecht.)
Wanneer de netbeheerder er eindelijk op zijn eigen tijd aan toe komt... is het dan pas weg.

Je betaalt ook voor vervanging tzt, dus voor verwijdering en nieuw. Maar dat nieuw hoeft niet meer.
Dus extra betalen voor verwijdering is onzin, dat heb je al betaald.

Ook zijn er Europese regels dat als je van een doorlopend contract af wilt, dat niets mag kosten.

p.s. ook @player-x @iAR

[Reactie gewijzigd door onetime op 22 juli 2024 18:24]

RAAF12 @The Zep Man21 juni 2023 13:43
Ik heb een onbemeterde kookgroep met EAN nummer in een huurappartement. Deze mag absoluut niet verwijderd worden want dan stuurt de Netbeheerder gelijk een dreigbrief. Dat ze dus OOK de meterde stroomaansluiting gaan afsluiten. De woningbouwvereniging zegt ook dat het niet kan want als ik de flat opzeg moeten ze opnieuw die kookgasleiding openzetten. Kwestie van een kraan met loodje er tussen zetten. Maar dat doen ze niet. Ik krijg trouwens centraal heet water en warmte uit een centrale boiler. Mijn vraag is. Kan ik echt geen kookgas weigeren ondanks dat ik altijd in de stad waar eet en dus geen gebruik maak van de kookgroep? Graag alleen antwoorden als je verstand van de materie hebt en evt rechtzaak uitspraken referentie's hebt genummerd!
Jerra @RAAF1221 juni 2023 14:26
Tip: maar hier even een topic over aan dan krijg je waarschijnlijk een paar behulpzame reacties! succes met de afwikkeling
onetime
@RAAF1223 juni 2023 12:16
Heb je al een eigen topic? Meeste hangt af van je huurcontract en de voorwaarden daarbij.
player-x @The Zep Man21 juni 2023 14:46
Betalen om van iets af te komen klopt natuurlijk ergens niet.
Waarom niet, als ik bijvoorbeeld een betonmolen huur, dan moet ik ook kosten betalen voor het weer ophalen, hetzelfde geldt voor je meter, die monteur die langs komt is zeker niet gratis.
Waarom hoeft iemand niet te betalen voor een telefoon/coax/fiber-kabel die niet gebruikt wordt
Omdat die vanuit de centrale uitgeschakeld kan worden, daarnaast geeft een niet onderhoud coax/fiber kabel geen explosie gevaar, laten ze de meter wel zitten, moet die ook wettelijk onderhouden worden.
Een verschil is dat je de gasinstallatie uit je auto ook zelf uit zou kunnen bouwen. Ook kan je naar een andere monteur stappen, dus gezonde concurrentie. Bij een NUTS-aansluiting heb je deze keuzes niet.
  • Ik denk niet dat het een goed plan is om een stel amateurs aan gasleidingen te laten werken.
  • De gasleiding is eigendom van je nuts bedrijf, en die willen absoluut niet dat er amateurs aan hun systemen werken, vanwege aansprakelijkheid risico's.
En als beheerder wil je ook wel dat een niet gebruikte meter verwijderd wordt, anders ben je er nog steeds verantwoordelijk voor, en moet de leiding afgeplugt wordt, dat is gewoonweg niet gratis.

Vind het eigenlijk wel normaal dat er kosten in rekening gebracht worden, maar dan wel alleen de echte kosten voor afsluiten, en niet een afsluitboete/kosten van bv €800.

Wat kosten die werkzaamheden, een ruwe schatting van koste materiaal en man uren is +/- €75.
  • Voorrij kosten 30min / €37.50
  • Verwijderen meter 1 uur €75 (gelijk voor woonhuis/flat)
  • Afpluggen van hoofdleiding in de straat 1.5 uur €112.50 (woningen met een eigen gasaansluiting)
  • Tijdelijk af pluggen hoofdleiding en ontluchten 2 uur €150 (flat met gezamenlijke leiding)
Dus als je, je gas opzegt, dan zou je ongeveer op minimaal €225 tot max €262.50 moeten betalen, lijkt mij eerlijk, anders zouden alle andere mensen die nog wel gas hebben, het afsluiten/opzeggen van anderen moeten subsidiëren.

[Reactie gewijzigd door player-x op 22 juli 2024 18:24]

Muncher @The Zep Man21 juni 2023 11:57
Betalen om van iets af te komen klopt natuurlijk ergens niet.
En toch doen mensen dit op dagelijkse basis:

- Je betaalt de gemeente om je huisvuil op te halen.
- Je betaalt voor kipfilet in de supermarkt omdat je geen zin hebt om een hele kip te ontdoen van botten ed.
- Je betaalt meer voor broccoliroosjes dan voor een hele broccoli omdat je dan niet met het afval en het extra werk zit.
- Je betaalt om je oude auto te laten afvoeren.

Als de economisch waarde en praktische waarde negatief is, betalen mensen om van zaken af te komen.

[Reactie gewijzigd door Muncher op 22 juli 2024 18:24]

Boxman @Muncher21 juni 2023 12:39
Betalen om van een abonnement af te komen waar je ook al voor betaalt*

Je antwoord is vooral spijkers op laag water zoeken vanwege een overgesimplificeerde interpretatie van zijn opmerking.

- Je huisvuil laten staan kost je in principe niks
- a) Je hebt de mogelijkheid een hele kip te kopen, zoals je al zegt. b) De botten laten zitten kost je in principe niks
- De stam aan je broccoli laten zitten kost je in principe niks
- Je auto in je garage laten staan kost je in principe niks. Bovendien halen sloopbedrijven ie auto maar wát graag kosteloos op, en vaak krijg je er nog aardig voor betaald ook.

[Reactie gewijzigd door Boxman op 22 juli 2024 18:24]

Muncher @Boxman21 juni 2023 13:05
Het oude auto voorbeeld is inderdaad wat onhandig gekozen, daar heb je helemaal gelijk in.

Mijn punt was vooral dat mensen ervoor kunnen kiezen om iets/niets te doen. Volgens mij is het geen principe dat weghalen altijd gratis moet zijn, dat probeerde ik aan te geven.

Wellicht ben ik niet voldoende ingelezen in de materie, maar het lijkt alsof we hetzelfde zeggen? Of is het zo dat het extra geld kost om de gasmeter gewoon te laten zitten? In het geval van het laatste: dat lees ik niet zo terug in het artikel.
Mattanjav @Muncher21 juni 2023 13:24
Ja het kost extra geld om de gasmeter te laten zitten, want zolang jij een gasmeter hebt moet je vastrecht betalen.

Bij ons is de aansluiting vorig jaar weggehaald en toen is ook de hele buis van de meterkast naar de straat eruit getrokken (best subtiel, niet je hele oprit hoeft open). Ik heb gevraagd waarom dit nodig was en inderdaad gaat het om veiligheid, maar ook willen ze voorkomen dat er loze infrastructuur blijft liggen. Anders ligt alles straks bezaaid met loze leidingen en weet je nooit wat wel/niet gebruikt word.
PdeBie @Mattanjav21 juni 2023 14:04
Zoals je het nu uitlegt zou ik ook verwachten dat het zo gebeurt, maar dat is niet wat we zien op de foto van Rommelzolder onderaan het artikel.
onetime
@Mattanjav21 juni 2023 23:24
Ook voor @Muncher .
Als jij die gasmeter wilt laten zitten moet je ervoor betalen.
Als jij je contract opzegt en het je niet uitmaakt of die meter er is, dan niet...
Muncher @Mattanjav21 juni 2023 13:46
Dank voor de uitleg! Helder zo :)
raro007 @The Zep Man21 juni 2023 13:53
Zijn vergelijking klopt ook niet echt want jou gas installatie zit ook verbonden aan jou buurman.
En dan wil jij niet een beunhaas aan die installatie zit.
Dus blijft die stand toch wel staan en moet je ervoor betalen.
Stel je voor jou buurman denkt het zelf wel te kunnen en bam weg is jou huis erbij. 8)7
SSDtje @The Zep Man21 juni 2023 15:15
"Gratis van het gas af mag niet meer van rechter: afsluiten kost zo’n €700 tot €800"

Betreft de kop van een artikel op businessinsider.nl overigens, dit artikel om precies te zijn: https://www.businessinsid...en-kost-700-tot-800-euro/
Een ding is zeker, bepaald goedkoop is het niet, en ook ikzelf vind dit eigenlijk maar vreemd, hoezo moet een consument betalen voor het laten verwijderen van iets in hun woning wat zij zelf er nooit in hebben laten plaatsen.

Om daar even een stukje uit te pakken:
"Dat betekent dat burgers weer moeten betalen om het gas te laten afsluiten. Netbeheerders rekenen hier bij grondgebonden woningen zo’n 700 tot 800 euro voor, volgens Duurzaambouwloket.nl.

Of netbeheerders de kosten direct weer in rekening gaan brengen, of nog andere opties hebben, is niet direct duidelijk. Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van netbeheerders, is nog bezig met het formuleren van een inhoudelijke reactie op de uitspraak."

Edit: aan deze reactie heb ik op een later moment nog even stukje uit het betreffende artikel toegevoegd.

[Reactie gewijzigd door SSDtje op 22 juli 2024 18:24]

Triblade_8472 @The Zep Man21 juni 2023 20:42
Betalen om van iets af te komen klopt natuurlijk ergens niet.
Oh? Ik wil jou wel eens een lading puin bij de lokale milieustraat gratis zien dumpen. Succes.
Hint: Alles wat niet tegen betaling elders gerecycled kan worden, moet voor worden betaald. ;)
(En ja, je betaald je gemeente om wat klein grof huisvuil te mogen storten, dus effectief ook niet gratis)
Het zou niet het probleem van de consument moeten zijn dat de netbeheerder de infrastructuur zodanig heeft ingericht dat afsluiting van individuele huizen problematisch is.
Niemand verbied jou dit te laten zitten!
Je moet gewoon geen contract aangaan voor het leveren van gas. Wel een meter, 0 kosten.
Daarnaast is een gasaansluiting gewoon gevaarlijk, als die weg moet, moet dat echt goed gebeuren. En ik vind het logisch dat opgeleid personeel betaald wordt.
Waarom hoeft iemand niet te betalen voor een telefoon/coax/fiber-kabel die niet gebruikt wordt, maar wel voor een gasleiding?
Zie hierboven.
Sterker nog, als je een ISRA punt hebt, dan mag dat ook alleen tegen betaling verwijderd worden. Quote: "De precieze kosten weet ik niet maar dat zal rond de 100 a 300 euro zijn."
Bron: https://forum.kpn.com/int...ig-voor-ander-doel-588516

Wel is mijn persoonlijke mening dat leveranciers een 100% reductie moeten mogen bieden als je minimaal 5 jaar gas afgenomen hebt. (aantal jaren is een voorbeeld natuurlijk) Dan kan je het nog als een betaalde dienst zien, maar dan met korting. Dat moet volgens mij wel mogen.
sympa @The Zep Man21 juni 2023 23:11
Een netbeheerder heeft geen winstoogmerk. Uiteindelijk moet het geld toch ergens vandaan komen.
Is het niet raar dat andere klanten moeten betalen voor iemand die geen klant meer wil zijn?
matie666 @wmkuipers21 juni 2023 11:02
Deze ligt iets ingewikkelder. Het zijn de netbeheerders die ongebruikte gasaansluitingen willen verwijderen. Uiteraard begrijp ik de reden, maar dat betekent wel dat er geen keus is vanuit de consument. Bij een auto kan ik hem er ook gewoon in laten zitten of half eruit laten halen. Bij gas moet alles weg, inclusief de buis tot aan de hoofdleiding. Je moet dit binnen 12 maanden na afsluiting laten doen. Er is, omdat de meesten een gasaansluiting hebben, wel iets voor te zeggen om dit collectief te doen en er geen kosten bij consumenten in directe zin voor in rekening te brengen.
Coder71 @matie66621 juni 2023 11:44
Best wel irritant dit. Ik heb >6 maanden geleden aangevraagd of ze de gasaansluiting willen verwijderen, en nog steeds hoor je van ze: "Het kan nog wel een jaartje duren meneer".
En dat terwijl ik vloerisolatie wil laten aanbrengen, en daarna de kruipruimte niet meer (goed/makkelijk) toegankelijk is, en ik deze maatregel binnen 6 maanden van de overheid moet doorvoeren wil ik aanspraak kunnen maken op de subsidie (ivm een andere maatregel die reeds is gerealiseerd).
En nu zou het weer geld gaan kosten? Ben benieuwd.
mjl @Coder7121 juni 2023 12:30
Vloer isoleren en de buis laten zitten en tzt buiten de fundering laten afzagen?

Enige waar je mee zit is 1 of 2 buizen in je meterkast, tzt wellicht afzagen en dichtpurren ;) of handig als mantel buis voor een extra laadpaal aansluiting!
Coder71 @mjl21 juni 2023 13:11
Da's een goede tip! Dank! _/-\o_
Mattanjav @mjl21 juni 2023 13:27
Zo ging het bij ons ook. De mantelbuis is blijven zitten en hebben ze afgedopt aan de buitenkant van de fundering. Ze trekken de gasbuis zo vanuit buiten je meterkast uit, geen toegang tot de kruipruimte nodig.

En zoals je aangeeft, nu heb ik een mooie loze leiding om later nog kabels door naar buiten te halen :)
player-x @matie66621 juni 2023 15:07
Bij gas moet alles weg, inclusief de buis tot aan de hoofdleiding.
Nee hoor, het leidingwerk laten ze gewoon zitten, en doppen ze alleen maar af, zit niemand in de weg.

En als de volgende bewoner wel weer gas wil hebben, kunnen ze het makkelijk weer aansluiten.
nhimf @matie66621 juni 2023 11:22
Hoewel iets ingewikkelder is het natuurlijk wel een beweging vanuit de gebruiker, niet vanuit de netbeheerder.
Als het de gemeente, netbeheerder of overheid is die zegt dat jij nu van het gas af moet dan is het verhaal anders. Dan zou ik ook weigeren te betalen. Maar laten we eerlijk zijn, als je van gas naar gasloos gaat heb je vaak al 10-duizenden geïnvesteerd. Dan kan een paar honderd euro er ook bij want dat kan je gewoon incalculeren in je begroting. Al moeten die kosten vooraf wel bekend en duidelijk zijn.

Persoonlijk ben in niet tegen de kosten doorberekenen als het initiatief bij de gebruiker/klant ligt, mits de kosten redelijk zijn en vooral duidelijk en vast.
Hatsjoe @nhimf21 juni 2023 11:44
Maar zijn die kosten ook redelijk wanneer de consument zegt "Ah joh, laat die gasaansluiting maar zitten hoor. Alle gasleidingen zijn toch afgedopt hier" en het nutsbedrijf dan vervolgens zegt "Nee, we moeten en zullen het hele zooitje weghalen, en daar moet je zelf voor betalen"? In dat geval wordt de consument kosten opgedrongen die niet nodig zijn, maar het nutsbedrijf per se wilt maken omdat deze de aansluiting in zijn geheel weg wilt halen. Als de consument zou aandringen op verwijderen maar het nutsbedrijf zegt "Nee hoeft niet, afdoppen is voldoende", dan snap ik de kosten wel, maar dat is niet aan de orde.
nhimf @Hatsjoe21 juni 2023 11:55
Nou simpel, dan laat je de aansluiting zitten en blijf je netjes voor het onderhoud betalen. Jouw keuze. Niemand verplicht je van het gas af te gaan.
Ik snap niet zo goed dat men niet zelf kosten wil dragen voor keuzes die ze zelf maken. Zijn wel meer zaken waar je voor moet betalen ook al je wil je ze niet. Denk aan je APK op je auto, de overheid eist dat en jij mag betalen. Je paspoort, je riool, straatverlichting. Zoveel zaken die je wel betaalt maar niet voor kiest en hier kies je toch echt zelf voor.
Nogmaals, mits de kosten redelijk zijn. Dus geen 1000+ euro. Maar als je 50k kan investeren om je huis gasloos te maken, dan moet die 300 euro ook wel lukken toch?
Tenocticatl @nhimf21 juni 2023 12:26
Ik zie dit eerder als bijvoorbeeld televisie. Ik heb geen kabelabonnement, maar de kabel ligt er nog. Niemand die daar moeilijk over doet, ik stoor me er zelf ook niet aan. Het zou toch absurd zijn als Ziggo zou zeggen "nou dan sturen we een monteur langs om de kabel uit de muur te trekken en we sturen je de rekening wel"? Als ik 'm nou zelf weg wil hebben moet ik er natuurlijk wel voor betalen, dat lijkt me logisch.
mjl @Tenocticatl21 juni 2023 12:34
Een gas leiding onder druk is wel iets anders dan een coax kabeltje. Als je je gas afdopt kan het gaan lekken, dat risico willen ze wegnemen door de leiding te verwijderen (of af te doppen in de verdeelkast; lijkt mij slimmer en goedkoper, kan je later altijd weer aansluiten bijv.).
lonewolf2nd @mjl21 juni 2023 13:12
Gewoon de hoofdkraan dichtdraaien en verzegelen en klaar. Onderhoud/controle bestaat niet in een koopwoning vanuit de netwerk beheerder.
In meer dan 20 jaar nooit 1 gezien of ooit maar contact hierover gehad met de netwerk beheerder
aikebah @lonewolf2nd21 juni 2023 16:05
Gewoon de hoofdkraan dichtdraaien en verzegelen en klaar. Onderhoud/controle bestaat niet in een koopwoning vanuit de netwerk beheerder.
In meer dan 20 jaar nooit 1 gezien of ooit maar contact hierover gehad met de netwerk beheerder
Bestaat wel hoor, maar zeer laagfrequent. In 20 jaar hier 1x gezien voor het vervangen van de drukregelaar.
sympa @aikebah21 juni 2023 23:14
Hier is ijzeren buis van 15 jaar oud vervangen door koper. Dus er is wel degelijk onderhoud.
Justinn1988 @mjl21 juni 2023 14:45
Het afdoppen zelf is het probleem niet. Het gaat er juist om dat men (lees: Tweakers) onder de ATO vandaan wil komen. Deze ATO betaal je voor de infra waarvan jij geen eigenaar bent. Wens je geen ATO meer te willen betalen, dan is het meest logische gevolg dat de gehele gasinfrastructuur van jouw perceel wordt verwijderd. Immers ben je daar geen eigenaar van en wil je middels de ATO niet bijdragen aan onderhoud ómdat een deel (nog) op het perceel blijft liggen.

Er wordt wel eens gesteld dat 'onderhoud' niet nodig is, maar dat is een gigantische misopvatting. Daarvoor kies je bewust wel voor een veel te enge definitie van 'onderhoud'.

Onderhoud omvat alles om de infra operationeel te houden en dat is voor infra niet mals... Ondanks dat onderhoud voor 99% van de woningeigenaren nooit zichtbaar zijn, zijn er tig scenario's te bedenken dat de gasleiding die in jouw voortuin ligt een 'storing' kan veroorzaken waarvoor de netbeheerder op moet draven om het op te lossen (immers zijn zij verantwoordelijk). Bijv. t.g.v. graafschade, grondverzakkingen etc.

De risico's t.g.v. de resterende infra blijven, ongeacht of wel of geen ATO wordt betaald, bij de netbeheerder. Weghalen van de infra is dus wel degelijk een veiligere en betere optie dan afdoppen of de afsluiter dichtzetten. Ik sta er dan wel van te kijken hoe gemakzuchtig een bepaalde groep Tweakers hun recht wil halen en het ze geen bal interessant hoe het gebeurt als het hen maar geen geld kost. Wat mij betreft zou het goed zijn als verzekeraars een clausule opnemen in hun polis dat schade aan gasleidingen die op hun perceel liggen niet wordt vergoedt als geen ATO wordt betaald. Dan 'dwing' je woningeigenaren wel degelijk om iets verder te kijken dan hun neus lang is en de hun rol als eindgebruiker in de gehele keten wel iets meer verantwoordelijkheid te nemen voor het gegeven dat er gasinfrastructuur op jouw perceel ligt.

[Reactie gewijzigd door Justinn1988 op 22 juli 2024 18:24]

Jitta @Justinn198823 juni 2023 09:24
Als je zegt dat de tweakers gemakszuchtig zijn heb je de discussie niet goed gelezen. De groep tweakers wil niet dat de gasmeter gratis verwijderd wordt. De groep is juist beziggegaan om
1) De netbeheerders te wijzen op een onjuistheid in de communicatie, want de plicht om aangesloten te zijn is nergens vastgelegd, dus onwaar. De daaruit volgende plicht om te betalen voor de aansluiting is er ook niet.
2) De netbeheerders te wijzen nog een onjuistheid in de communicatie, want de plicht om te betalen voor verwijdering van de spullen van de netbeheerder op initiatief van de netbeheerder is nergens vastgelegd, dus onwaar.
3) Te proberen met de netbeheerders in gesprek te raken, omdat het heel duur en inefficient is om aansluitingen 1 voor 1 te verwijderen, en als de betaalplicht niet bij de gasverlatende consument ligt, zou het dus ook voor de netbeheerders goed zijn om op een kosteneffectievere manier aan de slag te gaan.

Dat de netbeheerders ondanks grondige inhoudelijke argumentatie de onjuisheden bleven communiceren, en deurwaarders afstuurden op mensen die hen daarop wezen, heeft geleid tot twee rechtszaken, die door de tweakers gecrowdfund zijn, en die zij beiden gewonnen hebben, met als tweede een algemene uitspraak van de rechter dat inderdaad geen wettelijke verplichting tot aansluiting bestaat, en inderdaad geen verplichting tot betaling voor verwijdering.
Dat de netbeheerders nog steeds kiezen voor individuele verwijdering met bijbehordende kosten, en dat nu verhalen op de gasblijvers, is hun keuze.

[Reactie gewijzigd door Jitta op 22 juli 2024 18:24]

laurxp @mjl21 juni 2023 16:11
Maar in heel veel gevallen verwijderen ze de leiding dus niet. Vaak halen ze alleen maar de meter weg, en doppen ze het af in de meterkast.
snollygoster @nhimf21 juni 2023 12:07
Ik heb in de 8 jaar dat ik hier woon nog nooit onderhoud aan mijn gasaansluiting (het stukje van de hoofdleiding tot en met de meter) gehad.
geert1 @nhimf21 juni 2023 12:19
Je standpunt is niet heel gek: van het gas af gaan kost al veel en als daar kosten bij moeten voor afsluiting van gas dan is €300 stukken beter dan €1000. Maar de pijn zit erin dat het fysiek verwijderen van die aansluiting weinig tot niks betekent voor de woningbezitter. De woningbezitter wil stoppen met het gebruiken van en betalen voor gas; de fysieke aansluiting zal ze worst wezen over het algemeen.

Maar zoals jij aangeeft hoort daar blijkbaar onderhoud bij. Kun je uitleggen wat dat betekent? Want in mijn onwetendheid zou ik denken dat een ongebruikte aansluiting niks nodig heeft behalve "een dop erop". Wat houdt dat onderhoud in in de praktijk?

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 18:24]

NielsFL @nhimf21 juni 2023 12:44
In principe bent ik het met je eens. Maar het strookt niet met het overheidsbeleid om van het gas af te gaan.

Je zou verwachten dat de overheid het kosteloos maakt. Middels afspraken, een subside of desnoods een wet.

Mijn kritiek is dan ook vooral gericht aan de overheid en niet de netbeheerders.
Boxman @nhimf21 juni 2023 12:16
Dus als jij een abonnement op de Donald Duck hebt, maar daar na x jaar mee wil stoppen (je eigen besluit) vind je het ook de normaalste zaak van de wereld als je voor die actie zou moeten betalen?

[Reactie gewijzigd door Boxman op 22 juli 2024 18:24]

PvdVen777 @nhimf21 juni 2023 17:41
Niemand verplicht je van het gas af te gaan.
Ehh de politiek denkt daar toch anders over.
Iedereen moet van het gas af, net zoals iedereen van de diesel af moet. Dat het niet per direct verboden wordt in gebruik verandert niets aan de intentie.
icecreamfarmer @nhimf21 juni 2023 11:40
Waarom zou je? Het is jouw meter en aansluiting niet.
Je kiest ervoor om niet meer af te nemen. Als ze de meter en dat stukje pijp willen hebben dan regelen ze dat zelf maar.
nhimf @icecreamfarmer21 juni 2023 11:56
Nee maar jouw keuze zorgt er wel voor dat iemand anders iets moet gaan doen. En dat brengt kosten mee.
snollygoster @nhimf21 juni 2023 12:05
Nee, de keuze van netbeheerders om moeilijk te doen over het laten zitten van ongebruikte aansluitingen zorgt daarvoor.

Gelukkig hebben ze mijn aansluiting een tijd geleden nog gratis verwijderd.
PvdVen777 @snollygoster21 juni 2023 17:43
Inderdaad, want als de bewoner na mij het wél weer zou willen afnemen begint het hele feestje opnieuw in omgekeerde volgorde.
Boxman @nhimf21 juni 2023 12:13
Je netbeheerder rekent buiten het verbruik zelf ook jaarlijkse aansluitkosten, als een soort abonnement op de aansluiting zelf (het kost ze ook geen tijd om die te laten zitten).

Je besluit geen gas meer te gebruiken, maar moet dan nog wel voor je abonnement op de aansluiting betalen.. Dus je zegt “nou sluit mijn abonnement maar af dan”, en dan zegt de netbeheerder “ja ho dat kost je wel honderden euro’s”

Je zult het met me eens zijn dat dat vrij krom is. Je wordt verplicht óf maandelijks door te betalen voor iets waar zij geen enkele kosten aan hebben (je gebruikt het immers niet meer), óf om een groot bedrag te betalen omdat je ineens hun kosten moet dekken voor het afstappen van hun abbo.
icecreamfarmer @nhimf21 juni 2023 12:25
Ja de eigenaar van die spullen. De vervuiler betaalt dus precies wat je wil.
Het_Eendje @wmkuipers21 juni 2023 10:58
In principe is er al budget gereserveerd voor verwijdering. De onderhoudskosten (lees verwijderen en opnieuw aanleggen van gasleidingen e.d.) worden betaald uit het vastrecht. Er is geen reden om dubbel te betalen. Het enige wat netbeheerders hoeven te doen is aanvragen voor verwijdering te bundelen en dan efficiënt alles verwijderen.

Dat de netbeheerders hun kop in het zand blijven steken blijkt wel uit https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2052146/0. Deze uitspraak verandert overigens niets aan de huidige Tweakers-route uit dit topic. Je kunt nog steeds gratis van je gas af, de gasaansluiting is immers niet van jou, dus je hoeft ook geen aanvraag voor verwijdering te doen en daarmee ook geen opdracht te geven. Werkzaamheden die netbeheerders op eigen initiatief uitvoeren betalen ze zelf (uit al verkregen inkomsten uit vastrecht, zoals je zou verwachten).
ari3 @Het_Eendje21 juni 2023 15:25
De onderhoudskosten (lees verwijderen en opnieuw aanleggen van gasleidingen e.d.) worden betaald uit het vastrecht. Er is geen reden om dubbel te betalen.
Het is maar de vraag er sprake van de dubbel betalen is. Als er geen reservering voor ontmantelen is gedaan met de vastrechtbetalingen uit het verleden dan heeft iedereen dus te weinig vastrecht betaald in het verleden. Is het dan wel onredelijk dat men alsnog vraagt bij te dragen voor het verwijderen?

Per saldo maakt het niet: je hebt in het verleden vooraf betaald voor verwijdering of je betaalt in het heden achteraf voor verwijdering.
Het_Eendje @ari321 juni 2023 16:15
Hoe de boekhouding wordt gedaan bij de verkoper is niet relevant voor het al dan niet dubbel betalen bij de consument.

Als er geld is om onderhoud te plegen, is er ook geld om de boel te verwijderen. Verwijderen is immers goedkoper dan verwijderen & opnieuw aanleggen. Nu wordt onderhoud natuurlijk op vaste momenten uitgevoerd en als je een gasleiding gebruikt wordt dit t/m vervanging betaald. Bij verwijdering is dat niet zo, maar je kunt er alsnog vanuit gaan dat gemiddeld de helft van het vastrecht is betaald (sommigen zeggen op aan het begin van de levensduur, anderen aan het einde, en dat middelt zich uit).

Wat betreft de onredelijkheid: vrij snel nadat de helft van de kosten afgewimpeld mochten worden op de gasblijvers, is de prijs van verwijdering verdubbeld. Iets zegt mij dat die prijs van 1200 euro voor verwijdering niet helemaal realistisch is.

Los daarvan, ook zonder speculatie, natuurlijk is het efficiënter om een hele straat tegelijkertijd van het gas af te halen, dan elke woning afzonderlijk. Waarom dat nu niet gebeurt is mij een raadsel, behalve dat er geen incentive is vanuit de netbeheerder om efficiënt te werken als ze zelf geen kosten dragen.
Guus... @wmkuipers21 juni 2023 11:04
Het probleem is dat de netbeheerder je verplicht om de aansluiting te laten verwijderen als je stopt met een gascontract afnemen.

De monteurs hoeven dus niet gratis langs te komen. De gebruiker kan ook de kraan gewoon dichtdraaien en de meter en leidingen laten zitten. Het is eigenlijk heel vreemd dat je dat dus niet mag.
Toin @Guus...21 juni 2023 11:16
Zou het niet handiger zijn om de kraan dicht te laten draaien en dan te verzegelen?
laurxp @Toin21 juni 2023 16:13
Absoluut, maar de netbeheerders willen het dus zelf héél graag verwijderen. En daar willen ze dus de consument voor laten betalen.
The_Woesh @Guus...21 juni 2023 11:26
Is het niet om veiligheids reden?
Een niet gebruikte aansluiting laten zitten voor onbetaalde lijkt mij ook niet zo handig.

Nadat de ongebruikte gasleiding is weg 'verstopt' en de bewoners 3x gewisseld zijn zou het mij niet verbazen als de bewustwording van de leiding weg is en bij de volgende verbouwing de leiding wordt beschadigd.
jelrikcruijs @Guus...21 juni 2023 11:21
vind ik ook
migjes @Guus...22 juni 2023 13:56
probleem is dat de meter niet jouw eigendom is.
en de buis tot aan de meter ook niet.
(en eigenlijk ook niet jouw verantwoordelijkheid is.)
dit spul lease je in principe van de netbeheerder.

de netbeheerder mag dus beslissen of ze jouw meter terug willen inc de buis en of ze daar een bedrag voor willen rekenen.

tja, dan kun je bij de leverancier je OTA (levering overeenkomst) op zeggen.
wat mag de netbeheerder dan?

(iemand die gewoon zijn gas rekening niet betaald, word de hele zaak gewoon gratis weg gehaald.
je hebt anders sukkels die met een brandende peuk in de bakkes en een slijptol de buis gaan door gaan lopen slijpen, lol we hebben echt dit soort sukkels in dit land.)
EnigmaNL @wmkuipers21 juni 2023 11:02
De gasleiding is toch ook zonder dat ik erom vroeg en zonder dat ik ervoor hoefde te betalen geplaatst? Lange tijd was een gasaansluiting verplicht, zelfs bij woningen waarvan de bewoners nooit van plan waren om er gebruik van te maken.

Daarnaast is het verplicht om de aansluiting te laten verwijderen of te laten afdoppen als je er geen gebruik meer van maakt. Je kunt een gasleiding laten afsluiten, maar dat mag maximaal voor 12 maanden. Als je er definitief van af wilt moet je hem laten weghalen. Afdoppen kan voor zover ik weet alleen als verwijderen geen optie is (in een flat bijvoorbeeld).
Verwijderd @EnigmaNL21 juni 2023 11:23
De gasleiding is toch ook zonder dat ik erom vroeg en zonder dat ik ervoor hoefde te betalen geplaatst?
Daar is wel voor betaald, waarschijnlijk meegenomen in de bouwkosten van de woning maar aansluitingen worden niet "gratis" aangelegd.
EnigmaNL @Verwijderd21 juni 2023 11:47
Dat is dus nog erger. Niet alleen was je verplicht zo'n ding aan te laten leggen, je moest er ook nog eens voor betalen. Dan moet je daar bovenop ook weer betalen om hem te laten verwijderen. Volstrekt idioot. Mensen op kosten jagen omdat ze mee willen werken aan het verduurzamen van Nederland.
rodgerz @EnigmaNL21 juni 2023 13:11
het gaat allemaal om geld en niet om verduurzamen, met dat woord, wordt dit hele zooitje je verkocht.
De gasleveranciers willen zo lang mogelijk nog aan je verdienen voordat ze geen klanten meer hebben als iedereen op het stroomnet zit wat ook niet gaat werken in dit land. Zakken moeten gevuld worden....
sympa @rodgerz21 juni 2023 23:17
Netbeheerders maken geen winst.
servies @wmkuipers21 juni 2023 10:57
Daar zeg je het al heel goed:
Als ik de gasinstallatie uit m'n auto wil laten uitbouwen, betaal ik ook de uren van de monteur
De "Ik" is de netbeheerder. Ik zelf heb er geen probleem mee dat die gasinstallatie in m'n meterkast zit. Ik vraag zelfs geen huur voor de ruimte die in gebruik wordt genomen.

Daarnaast betaal ik al iedere maand voor het onderhoud van het gasnetwerk en daar hoort dit ook bij.

[Reactie gewijzigd door servies op 22 juli 2024 18:24]

Navi @servies21 juni 2023 12:06
Plus de gasinstallatie in je auto is jouw eigendom, de gasmeter in je meterkast niet.
Crahsystor @wmkuipers21 juni 2023 11:14
Op zich helemaal mee eens qua tijd en een beroep doen op schaarse vaklui. Maar een gasaansluiting is ook iets dat niet onbeperkt meegaat. Er wordt betaald voor vervanging met de reguliere kosten. Dat betekend dat de netbeheerder al geld heeft ontvangen voor vrijwel dezelfde werkzaamheden, zij het niet volledig in de meeste gevallen.

De kostendiscussie is dus iets complexer dan de uitgaven voor de verwijderingshandeling.
Mogelijk is er een middenweg mogelijk. Gratis maar je weet niet wanneer, kan elk moment zijn dat er monteurs vrij zijn. Of inplannen op (korte) termijn waarbij de rest van de afschrijving voldaan dient te worden. Uiteraard gecorrigeerd voor verwijdering en niet vervanging.

Alternatief zou de overheid vooruit kunenn kijken en opleidingen stimuleren waar veel vraag naar is. Niet dat ik dat van dit en gelijke kabinetten verwacht.
stresstak @Crahsystor21 juni 2023 12:00
.. een gasaansluiting is ook iets dat niet onbeperkt meegaat. Er wordt betaald voor vervanging met de reguliere kosten. Dat betekend dat de netbeheerder al geld heeft ontvangen voor vrijwel dezelfde werkzaamheden, zij het niet volledig in de meeste gevallen.
Niet onbeperkt, nee. Maar de mijne stamt uit 1980 en heeft echt zijn geld wel opgebracht qua sparen voor verwijderen.

[Reactie gewijzigd door stresstak op 22 juli 2024 18:24]

NielsFL @Crahsystor21 juni 2023 13:07
Kennelijk moet zo’n installatie op enig moment vervangen of onderhouden worden. Daar betalen we immers voor. Dat lijkt me het ideale moment om ze ook weg te halen.
Tjidde @NielsFL21 juni 2023 13:49
Vervangen is denk ik meer en langer werk dan afzagen en een dop erop onder de grond.
rneeft @wmkuipers21 juni 2023 12:26
Ik begrijp het even niet, als ik mijn gas contract opzeg dan moet die gasaansluiting worden verwijderd vindt de Netbeheerder want anders is het niet veilig, waarom?

Maar als ik zelf geen gas meer verbruik en de leiding afdopt na de meter en dus gewoon vastrecht blijf betalen dan is het wel veilig, en mag alles blijven? Dat is raar.

Gasmeters is van Netbeheerder, aansluiting is van Netbeheer, jullie betalen de regels. Dan kan het niet zo zijn dat de kosten voor die regels bij de consument ligt. Van mij mag je het zooitje prima laten hangen.
rodgerz @rneeft21 juni 2023 13:17
alle kosten van alle bedrijven worden gewoon verhaald vij de betalende consument. Niets komt meer uit de zak van een ondernemer. Het is geld harken en de burger laten betalen.
en de regering vindt het allemaal best.
sympa @rodgerz21 juni 2023 23:19
Netbeheerders zijn geen normale bedrijven.
Polderviking @wmkuipers21 juni 2023 11:19
Als ik de gasinstallatie uit m'n auto wil laten uitbouwen, betaal ik ook de de uren van de monteur.
Niet vergelijkbaar.
Van mij hoeft die gasaansluiting niet weg als ik gas afsluit. Dat is iets wat "jullie" willen.
Dat ik daar voor moet betalen is gewoon raar.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 18:24]

wmkuipers @Polderviking21 juni 2023 11:53
Als jij geen vaste kosten in de vorm van wegenbelasting voor een gasinstallatie wil betalen, zul je hem moeten laten uitbouwen.
bkor @wmkuipers21 juni 2023 12:00
Als jij geen vaste kosten in de vorm van wegenbelasting voor een gasinstallatie wil betalen
Geen goede vergelijking, de auto is van de klant, de gasaansluiting is van de netbeheerder. Verder ga je hieraan voorbij dat de wegenbelasting gewoon prima voor een lange tijd stop kan zeggen. Bij een gasaansluiting wordt er moeilijk gedaan indien langer dan 12 maanden.
Polderviking @wmkuipers21 juni 2023 13:10
Jawel.

Maar die installatie in de auto mag ik er in principe zelf uit halen, die meter moet ik expliciet van af blijven.

Bovendien is die belastingconstructie bij voertuigen onder andere zo omdat 't buiten de aanwezigheid van de installatie verder niet toetsbaar is of je wel of geen gas in je auto steekt.

Als jij je gas in huis laat afsluiten is dat vrij definitief.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 18:24]

Barbapapa852 @wmkuipers21 juni 2023 10:55
in zo'n geval kan men toch ook bij geen gebruik gaan zeggen de meter laten we hangen maar je betaald die veel te dure netwerkkosten niet meer. dan hoeft er geen monteur op locatie te komen en de gebruiker betaald niet voor iets wat niet gebruikt gaat worden.
alex3305 @Barbapapa85221 juni 2023 11:03
Dat is afhankelijk van de netbeheerder. In het verleden werd dit veelal gedaan, maar vanwege veiligheid mocht dit niet meer volgende de netbeheerder en moest de aansluiting verwijderd worden. Dit dan wel weer op kosten van de klant.
The Zep Man
@alex330521 juni 2023 11:07
Dat is afhankelijk van de netbeheerder. In het verleden werd dit veelal gedaan, maar vanwege veiligheid mocht dit niet meer volgende de netbeheerder en moest de aansluiting verwijderd worden.
Wellicht zit het probleem bij dezelfde partij die kosten daarvoor wil rekenen. Waarom is een ongebruikte aansluiting onveiliger?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:24]

alex3305 @The Zep Man21 juni 2023 15:52
Waarom is een ongebruikte aansluiting onveiliger?
Omdat deze nooit geïnspecteerd wordt. En dan hoor ik jou al denken: "Ja, maar mijn aansluiting ook niet.". Nee, dat klopt helemaal. Mijn inziens was het dus ook gewoon een drogreden.

Ik heb hier een aantal jaar met een ongebruikte aansluiting gezeten. Enexis had er een slotje op geplaatst. Deze heb ik echter (gratis) laten verwijderen en het afdoppen voelt toch wat professioneler dan een hangslot op een kraan.
sympa @alex330521 juni 2023 23:22
Bij mij zijn de inpandige leidingen tamelijk recent vervangen. En die standen uit 2004. Ze kwamen gewoon langs en het werd verplicht vervangen, want niet veilig (kennelijk).
Zo heb ik ook het waterbedrijf langsgehad voor nieuwe afdichtringetjes.
bartje @alex330521 juni 2023 11:09
dan neem ik aan dat er dan aan de straat de aansluiting wordt afgesloten en niet alleen in de meterkast.
want anders is het natuurlijk een wasse neus,
dan kan in theorie de eindafsluiting nog steeds gaan lekken.
alex3305 @bartje21 juni 2023 15:52
Ik woon in een appartementencomplex, dus dan zouden mijn buren ook geen gas meer hebben. Dus nee, ze hebben er alleen een stop op gezet.
Jeroenneman @wmkuipers21 juni 2023 10:54
Omdat somehow de aansluiting verplicht weg moet indien je er geen gebruik meer van wil maken.

In jouw voorbeeld zouden mensen die gastank prima willen laten zitten, maar ze gebruiken hem niet meer. Logischerwijs wil je er dan niet meer voor betalen, want je gebruikt geen gas meer.
Nyarlathotep @wmkuipers21 juni 2023 10:57
Appels en peren.
Ons kabinet (en de EU) zetten keihard in op de energietransities en verduurzaming. Wil je als consument je steentje bijdragen en de deadline voor zijn, dan wordt je nu dus 'bestraft'.
glennoo @wmkuipers21 juni 2023 10:58
Waarom moet een consument geld betalen voor een gasaansluiting als deze niet gebruikt wordt?
jelrikcruijs @glennoo21 juni 2023 11:20
ja precies vraag ik mij zelf ook af
Mavamaarten @wmkuipers21 juni 2023 11:08
Mee eens. Maar de reden dat mensen deze willen weghalen is dat het ook compleet gestoord is dat je moet betalen voor een gasaansluiting die je niet gebruikt.
Oon @wmkuipers21 juni 2023 11:11
Maar tegelijkertijd rekent de netbeheerder wel gewoon iedere maand een vast bedrag voor de aansluiting, of je die nou gebruikt of niet.

Als de kosten nou vergelijkbaar waren met een maand aan kosten voor het hebben van de aansluiting zou het nog wel te verklaren zijn, maar honderden euro's is gewoon grote onzin. Als je die kosten niet wil dragen moet je maar niet netbeheerder worden ;)
rodgerz @Oon21 juni 2023 13:13
het gaat ook puur om geld verdienen, het liefst willen al die firmas geld harken zonder ook maar 1 dienst te hoeven leveren.
Patriot @wmkuipers21 juni 2023 11:18
Disclaimer: ik werk voor een Netbeheerder maar ik reageer puur vanuit mijn eigen visie
Je redeneert in ieder geval wel precies hetzelfde als al je concullega's. Het idee dat een consument extra moet betalen om een meter te laten verwijderen omdat een andere partij dat zo graag wil is gewoon raar. Om in jouw termen te spreken is het alsof de garage je opbelt om de gastank op jouw kosten uit je auto te laten verwijderen als je er meer dan een jaar niet mee hebt gereden.

Nog even los van het feit dat er al die tijd gewoon betaald is voor onderhoud aan de meter. Het idee dat er nu ineens allerlei kosten zijn die puur voor rekening van blijvende klanten zijn is gewoon idioot, de gasverlatende klant heeft daar ook gewoon jaren aan bijgedragen. Als dat toevallig soms een beetje spaak loopt omdat er een net vervangen meter weg moet, dan is dat nou eenmaal de inefficiëntie die bij deze schaal komt kijken.

Dit zeg ik overigens allemaal als gebruiker van een gasaansluiting die van plan is die aansluiting nog jaren te gebruiken.
rdfeij @wmkuipers21 juni 2023 11:24
Die gasinstallatie in jouw auto heb jij betaald. Die heb je niet "verplicht" gehuurd van een derde partij.
Nu zeg ik de huur op en moet ik gaan betalen voor verwijdering van iets wat ik nooit gekocht heb, zelf niet aan mag komen en waar ik al jaren huur voor heb betaald voor onderhoud(niet nodig) en vervanging(wat al 10x door de huur betaald is).
Hij mag van mij ook blijven hangen, dat is aan de verhuurder. Maar die wil dan geld zien voor iets wat ik niet gebruik..., gasmeter aan consumentenkant afdoppen en verzegelen en netjes laten hangen geeft niet meer risico dan dat hij in gebruik is.

[Reactie gewijzigd door rdfeij op 22 juli 2024 18:24]

Tjidde @rdfeij21 juni 2023 13:44
Ik zou ook zeggen schaf de vastrecht zoals die nu is af. En stop die kosten in een kleine toeslag op het gas zelf.

Dan ben je meteen van het gezeur af. Wil jij geen gas? Draai je de kraan dicht en bij je jaaropgave van je energie vul je je gas in. Het jaar daarna? Hetzelfde getal. etc.... Als de leverancier het dan niet vertrouwd dat jij echt 0 gebruikt, sturen ze maar iemand langs. Om te controleren, doen ze nu ook. Als ik getallen invullen die niet kunnen kloppen volgens hun krijg je gewoon controle.

Ik denk dat veel meeste mensen die van het gas af willen dat zouden accepteren.
JP1980 @wmkuipers21 juni 2023 11:28
Het zijn jullie als netbeheerder die perse de leiding willen verwijderen, en de consument hiertoe verplichten. Dat is inderdaad doodzonde van de resources, laat lekker liggen tot het moment van onderhoud/vervanging.

Als een consument wil verwijderen om ruimte te creëren in de meterkast dan snap ik dat zoiets voor eigen rekening is maar de opgedrongen verplichting hierin zit het probleem. Bij mij had hij best mogen blijven.
BlueTooth76 @wmkuipers21 juni 2023 11:42
Je vergeet echter dat de gasinstallatie die in je auto zit, eigendom is van degene die de auto bezit.
De gasmeter en leidingen naar de meterkast, zijn eigendom van de netbeheerder, niet van de bewoner.
Hoe dan ook, je kan via de Tweakersroute (zie forum) nog steeds kosteloos van het gas af.
sprankel @wmkuipers21 juni 2023 11:46
Je vergelijking met de gasinstallatie in de auto klopt niet helemaal, laat ik het even voor je aanpassen

Ik heb een auto van de zaak met een gasinstallatie maar ik betaal enkel de brandstof.

Ik besluit dat ik geen zin meer heb in dat gas en beslis om enkel nog op benzine te rijden. Tot hier toe is er geen probleem.

Maar dan zegt de de werkgever, de eigenaar van die gasinstallatie, jij gebruikt geen gas meer dus die gasinstallatie moet eruit en jij moet daarvoor betalen.

De werkgever is hier dus zowel de eigenaar als de opdrachtgever, op welke basis denk jij dan die kosten door te rekenen aan de gebruiker?

Dat de netbeheerder dan kosten heeft en die nergens kan recupureren, ja sorry maar dat is het probleem van de netbeheerder. Wat is het volgende? Ik beslis geen Tweakers meer te gebruiken om dan te moeten betalen voor het afschakelen van de server capaciteit die Tweakers voor mij voorzien had?

Het onderliggende probleem is gigantisch groot voor de netbeheerders, je gaat klanten verliezen, de volumes gaan naar beneden gaan, investeringen gebeuren niet want gas gaat er toch uit terwijl je met een oud en versleten gas netwerk blijft zitten dat wel operationieel moet blijven. Op het einde zit je met netwerken voor een hele wijk terwijl er nog maar 1 huis afneemt, ik hoop dat de netbeheerder een exit plan klaar heeft maar ik vrees ervoor.
Nougat @wmkuipers21 juni 2023 11:51
Voor de gasinstallatie in je auto betaal je niet als je deze niet gebruikt ;-)
EnigmA-X @Nougat21 juni 2023 12:05
Bij de installatie van LPG wordt dit op het kenteken geregistreerd en ga je meer wegenbelasting betalen.

Je kan een voertuig weer terug laten keuren, maar dan moet je wel de LPG installatie "ongedaan" maken en ter herkeuring aanbieden. Dat ongedaan maken moet dan minimaal aantonen dat je echt niet meer op gas kan rijden (bijvoorbeeld brandstofleiding en elektronica weg en originele injectoren terug).

Het kost je dus wel altijd iets om een LPG installatie te verwijderen (ofwel de wegenbelasting, ofwel de herkeuring).
logisch @wmkuipers21 juni 2023 12:04
Je betaalt bij een auto een ander tarief als je gasinstallatie laat zitten, dat klopt. Dat is uiteraard om te voorkomen dat je zegt benzine te tanken maar stiekem toch gas gebruikt. Dat is natuurlijk niet te vergelijken met een gasaansluiting in huis, waar gewoon een meter op zit waardoor je niet stiekem gas kunt gebruiken.

Daarnaast is de gasleiding ook te verzegelen ipv te verwijderen en loopt de vergelijking natuurlijk op meer punten mis, maar dat terzijde.
Argantonis @wmkuipers21 juni 2023 12:24
Eerlijk gezegd wel een vreemd verhaal om het zo te brengen dat iedereen bij die bedrijven het maar druk heeft met verduurzamen. Dat is echt irrelevant, en ook gewoon niet waar. Die bedrijven hebben goed geprofiteerd van gas verbranden, en wisten waarschijnlijk als geen ander dat het niet echt bijdraagt aan een betere planeet. En dan nu gaan zeggen dat 't tijd kost om dingen weg te halen die beter besteedt zou kunnen worden, terwijl die hele leidingen helemaal niet weggehaald zouden hoeven worden, dat is wel echt een mooie verdraaing van de feiten.
Ethirty @wmkuipers21 juni 2023 13:01
"Jullie" netbeheerders willen zelf dat de hele installatie verwijderd wordt. Elektra kabel laten ze ook gewoon in de grond zitten, ze zagen hem alleen aan 2 kanten door.

Je kan ook bij de hoofdleiding ontkoppelen en de rest laten zitten, maar dat willen jullie niet. Waarom zou ik als consument moeten betalen voor wat jullie willen?

Sowieso, ik was in de veronderstelling dat de overheid het betaalde - zij willen toch dat iedereen op termijn van het gas af gaat?

* Ethirty is blij dat hij alles al weg heeft laten halen.
xzaz @wmkuipers21 juni 2023 15:07
Welke projecten zijn dat dan? In die 70 jaar dat de straat hier ligt zijn de stroomkabels welgeteld 0 keer aangeraakt?
wmkuipers @xzaz21 juni 2023 15:11
De transformator op die kabels, het verzwaren van het middenspanningsstation, het aansturen van je openbare verlichting, het uitfaseren van je toonfrequent signaal, het faciliteren van congestiemanagement, het mogelijk maken van dynamische energiecontracten, het betrouwbaar alloceren van energie slots op de intra-en next-day energie markt, het aansluiten van alle nieuwe wijken voor de woningnood, het oplossen van alle graafschade van consumenten en bedrijven die geen KLIC-melding hebben gemaakt, etc etc

Het feit dat je er nooit last van hebt in Nederland is niet vanzelfsprekend
xzaz @wmkuipers21 juni 2023 15:17
Je bedoeld die transformatoren die nog steeds niet het netwerk aan kunnen omdat de leidingen niet zwaar genoeg zijn? Het aansturen van openbare verlichting die na 40 jaar nog steeds geen LED verlichting is? Toonfrequent signaal is iets wat jullie zelf hadden ontworpen om de kosten voor de eindgebruikers te kunnen verhogen. Congestiemanagementis precies 't zelfde; kosten kunnen verhogen. Dynamische energiecontracten precies 't zelfde kosten verhogen; overigens is die meer voor energiemaatschappijen maar goed. Nieuwe wijken doen er niet toe voor mensen die al 60 jaar de zelfde netwerk hebben.

Begin eerst eens met het verdelen van alle woningen door het aansluiten van drie fasen. Maar nee; dat moet 500 euro kosten voor een uurtje werk.

[Reactie gewijzigd door xzaz op 22 juli 2024 18:24]

wmkuipers @xzaz21 juni 2023 15:42
Ik krijg niet de indruk dat je daadwerkelijk begrip hebt van ons elektriciteitsnet en de afstemming daarvan. Een netbeheerder verkoopt geen stroom, maar houdt alleen het net in balans. Energie kan niet gecached worden en dus is balans belangrijk, een netbeheerder stelt middelen ter beschikbaar om dat te kunnen faciliteren.

De soort pit in een lantaarn, regelt je gemeente. Wij geven gemeenten een makkelijke interface de tijden van verlichting te regelen.

Dankzij toonfrequent had je ooit nachttarief, omdat er dan minder vraag is, kon je stroomprijs omlaag.

Dankzij congestiemanagement, kunnen meer bedrijven aangesloten worden op dezelfde kabel, hierdoor hoeft niet alles verzwaard te worden, het is een kostenverlagende maatregel.

Dynamische energiecontracten geven een optionele mogelijkheid zelf te kiezen wanneer je stroom wilt gebruiken, is er meer aanbod dan vraag, dan kun je voor weinig/gratis/betaald stroom gebruiken om het balans in het net te houden.

Een netbeheerder en een consument hebben een vrij groot gemeenschappelijk belang: een stabiel en betrouwbaar stroomnet. De enige partij die geld verdient aan energieverkoop is je Energieleverancier. Een netbeheerder transporteert het enkel, en verdient geen cent meer of minder aan jouw stroom.
CyBeR @wmkuipers21 juni 2023 10:59
Disclaimer: ik werk voor een Netbeheerder maar ik reageer puur vanuit mijn eigen visie

Ik snap ook niet zo goed dat er verwacht werd dat je hier gratis van af kon stappen. De monteurs en uitvoerders bij de netbeheerders hebben hun handen vol aan het realiseren van projecten die echt een bijdrage hebben aan de verduurzaming van ons toekomstige energienet, en dan kunnen individuele consumenten plots "gratis" tijd claimen? Doodzonde.

Als ik de gasinstallatie uit m'n auto wil laten uitbouwen, betaal ik ook de de uren van de monteur. Laat ik hem zitten, betaal ik ook een ander tarief voor de wegenbelasting. Nogal wiedes.
Inderdaad. En nog erger, nu betaal ík er voor omdat ik nog wél een gasaansluiting heb (en wil hebben). Dat geld wat gebruikt wordt om die aansluitingen weg te halen groeit niet aan bomen, dat komt bij consumenten vandaan die betalen voor hun aansluitingen.

[Reactie gewijzigd door CyBeR op 22 juli 2024 18:24]

bombadil @wmkuipers21 juni 2023 12:41
Wmkuipers, over de kosten en de tijddruk:
Het punt dat Bos cs al eerder maakten: de verwijdering door netbeheerders gaat zeer inefficiënt; per adres. Laat gewoon de leiding zitten totdat je een hele wijk tegelijk aanpakt.

Maar toen de consument nog moest betalen riepen de netbeheerders in koor "dat kan niet en mag niet", "leiding moet zo snel mogelijk weg". Al was dat volgens velen een oneigenlijk argument om vooral als opzegboete te werken.

Toen de consument niet meer hoefde te betalen voor verwijderen zaten de netbeheerders klem; ze hadden immers gezegd dat de leiding altijd zsm weg moest..

[Reactie gewijzigd door bombadil op 22 juli 2024 18:24]

Videopac @wmkuipers21 juni 2023 12:44
Bij de gasaansluiting in huis betaal je maandelijks een bedrag voor het netwerk, bij de gasinstallatie in je auto niet. De maandelijkse infrastructuurkosten dekken het afsluiten.
Fragadder @wmkuipers21 juni 2023 12:46
Dit snap ik. Het verwijderen kost geld, er moet iemand voor komen etc.. Zelfs als de persoon in kwestie er niet voor zou betalen dan wordt het naar de rest doorgerekend, immers kost het het bedrijf geld.
Er zou gewoon een uit knop moeten zijn dat je niet meer af kan nemen maar de installatie blijft zitten. Dat je geen aansluitkosten meer betaald.

Dat je dan vastrecht moet blijven betalen vind ik wel weer vreemd. Dat zou dan ook naar 0 moeten.

[Reactie gewijzigd door Fragadder op 22 juli 2024 18:24]

blorf @wmkuipers21 juni 2023 14:00
Volgens mij is het juridisch geneuzel. In mijn situatie: waarom is de hoofdkraan in de woning dicht niet goed, maar de kraan 3 meter verderop bij de straat-aftakking wel? Die meters enkele buis met gas erin of niet bepaalt blijkbaar het verschil tussen wel of niet aangesloten zijn. Hoe verzin je het?

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 18:24]

sdk1985 @wmkuipers21 juni 2023 14:09
Disclaimer: ik werk voor een Netbeheerder maar ik reageer puur vanuit mijn eigen visie

Ik snap ook niet zo goed dat er verwacht werd dat je hier gratis van af kon stappen. De monteurs en uitvoerders bij de netbeheerders hebben hun handen vol aan het realiseren van projecten die echt een bijdrage hebben aan de verduurzaming van ons toekomstige energienet, en dan kunnen individuele consumenten plots "gratis" tijd claimen? Doodzonde.

Als ik de gasinstallatie uit m'n auto wil laten uitbouwen, betaal ik ook de de uren van de monteur. Laat ik hem zitten, betaal ik ook een ander tarief voor de wegenbelasting. Nogal wiedes.
Het is inderdaad een XY probleem. Mensen willen niet dat hun gasaansluiting wordt weggehaald, mensen willen niet jaarlijks een fors bedrag betalen voor een aansluiting die ze niet gebruiken. Wanneer jij Ziggo opzegt wil je ook niet dat je coax kabel fysiek uit je meterkast wordt gehaald. Zou ziggo 200 euro per jaar voor die ongebruikte kabel vragen dan wil je wel dat hij weg gaat!

Het echte probleem is mijns inziens dat er geld wordt gevraagd voor ongebruikte aansluitingen. Het zou beter zijn dat de netbeheerder hier mee stopt. Op die manier is er ook weinig reden om de boel af te breken wat iedereen een hoop tijd en geld scheelt. Uberhaupt geeft dit wat meer flexibiliteit. Wie weet is het stroom netwerk over 10 jaar zo overbelast door al die elektrische voertuigen dat het zinniger wordt om op gas te stoken.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 18:24]

memphis @wmkuipers21 juni 2023 14:42
Een abbo opzeggen bij bv een magazine of een streamingsdienst is ook gratis ondanks dat er mensen aan het werk gezet moeten worden om je uit het systeem te halen. En geheel uit het systeem ben je niet want je blijft gespammed worden met de aanbiedingen. Toegegeven is er veel meer werk bij het afsluiten van gas maar moet dat dan op kosten van de consument?
blorf @memphis22 juni 2023 09:04
Het is gebruikelijk bij (ex-) overheidsinstanties. Mobiel begon ook met die kosten, alleen is daar concurrentie dus daar is niks meer van over.
Bij iets wat periodiek wordt betaald zijn geen extra kosten nodig. Dat hoort in de prijs te zitten. Ze kunnen dit alleen maar doen omdat een ander die het voor minder doet al is uitgesloten.
robbe @wmkuipers21 juni 2023 15:46
Ik wil alleen van het gas af. Ik hoef niet perse mijn installatie verwijderd te hebben. Dat is een verplichting vanuit de leverancier maar niet een vraag van de klant. Die wil alleen maar gasloos. Net als mijn glasvezel in de meterkast die ik niet gebruik kan ook de glasaansluiting blijven zitten. Als dan de infraleverancier bepaalt ook de infra verwijderd moet worden is dat zijn keus en zijn kosten,
laurxp @wmkuipers21 juni 2023 15:55
De consumenten willen helemaal geen "tijd claimen". De aansluiting mag van hen best blijven zitten, het is de netbeheerder die hem graag wil verwijderen - en de kosten wil verhalen op de consument.

Als je auto zowel op gas als benzine kan rijden, waarom zou je moeten betalen als je besluit de gasinstallatie niet meer te gebruiken?
wmkuipers @laurxp21 juni 2023 16:02
Omdat hij zo nog geregistreerd is bij het RDW? Het is dan aan jou om de gasinstallatie te laten verwijderen en hem opnieuw te laten keuren. Anders betaal je gewoon het LPG wegenbelastingtarief?
laurxp @wmkuipers21 juni 2023 16:23
Klopt, maar je kan hem dus ook zelf onklaar maken en terug laten keuren. Er is geen "nationale LPG-beheerder" die eist dat je de hele installatie 100% moet verwijderen zodra je stopt met LPG rijden.

Verder loopt de analogie redelijk snel spaak, omdat een LPG installatie eigendom is van de consument, terwijl de gasaansluiting thuis eigendom is van de netbeheerder.
wmkuipers @laurxp21 juni 2023 16:27
en terug laten keuren
Gratis?
m-a-r-t-1 @wmkuipers21 juni 2023 16:50
Logisch inderdaad dat het fysiek verwijderen van iets geld kost. Maar ook logisch dat wanneer er helemaal geen gas afgenomen wordt de transport en overige kosten ook gewoon nul zouden moeten zijn.
Als iemand wel een ziggo kastje in de meterkast heeft maar internet via kpn afneemt is het belachelijk dat degene alsnog kostten aan Ziggo zou moeten betalen. Prima dus dat de netbeheerder een gasaansluiting wil laten zitten in een woning, maar dan wel zonder kosten als er niet van de dienst gebruik wordt gemaakt.

[Reactie gewijzigd door m-a-r-t-1 op 22 juli 2024 18:24]

Phoenix_X @wmkuipers21 juni 2023 17:59
Klinkt logisch, maar gaat uit van dat je vrijwillig de gas installatie uit je auto haalt. Natuurlijk betaal je dat zelf.
Maar als de gas installatie in mijn auto me niet in de weg zit, en ineens blijkt een andere partij te zeggen "wij willen hem weg hebben uit jouw auto", dan betaalt die andere partij. Niet ik.
8mile13 @wmkuipers21 juni 2023 18:26
Het komt voor in bepaalde situaties wanneer iets op grote schaal wordt ingevoerd of afgeschaft dat er gedurende een bepaalde periode niks in rekening gebracht wordt of gesubsidieerd. Daar mag je zeker iets van vinden maar dat heeft verder geen invloed. Zoiets is ook niet raar je zal niet zo goed op de hoogte zijn.
onetime
@wmkuipers21 juni 2023 22:55
Omdat de regels sinds 2013 al zo zijn. Zeg je contract op en klaar. Als je geen opdracht geeft is het de zaak van de netbeheerder. Wat die doet moet ie zelf weten, maar de consument hoeft alleen de deur open te doen.

Je betaald voor de aanleg, vervolgens betaal je vastrecht voor onderhoud inclusief vervanging.
Gemiddeld zal de aansluiting halverwege de levensduur niet meer nodig zijn.
Dan is de verwijdering wel al betaald maar het nieuw aanleggen (bij vervanging) niet. Maar dat hoeft ook niet meer. Het geld dat onterecht is weggesluisd als dividend had gereserveerd moeten zijn voor verwijdering.
En dan planmatige verwijdering, eens in de zoveel jaar een rondje door de wijk, dan zijn er nauwelijks reiskosten. Of als er minstens een dag werk is. Zoiets. Maar niet per aansluiting. Maar ze zitten met de gevolgen van hun eigen leugens. Lees de topic reeks maar vanaf het begin, dan vraag ik me af of je daar nog wel wilt werken... Tenzij je voor ons daar "eens een paar koppen tegen elkaar slaat" oude uitdrukking die gebruikt wordt om aan te geven dat er eens redelijk moet worden nagedacht / tot een redelijk resultaat moet worden gekomen

Heb je het topic al gelezen? Een belangrijk punt is dat opzegvergoedingen verboden zijn.

Iedereen die gewoon volgens de regels zijn contract opzegt heeft verder geen verplichtingen.
Anders dan de brieven vol leugens van de netbeheerders weerleggen met de voorbeeld brieven uit het topic.
Voor een in detail onderbouwing zie: polderhuis.org/abn

De netbeheerders hebben twee van ons voor de rechter gedaagd en verloren.
Toen bedacht de minister dat het ook voor mensen die het aanvragen gratis moest...
onetime
@wmkuipers21 juni 2023 22:58
.

[Reactie gewijzigd door onetime op 22 juli 2024 18:24]

Real @wmkuipers22 juni 2023 10:44
Ik snap ook niet zo goed dat er verwacht werd dat je hier gratis van af kon stappen
Het is niet gratis, maar waarom betalen de netbeheerders het niet uit het vastrecht?

Al tientallen jaren is bekend dat gasleidingen gaan verdwijnen op termijn. Als een deel van het vastrecht over die lange periode wordt gereserveerd is er helemaal geen dekkingsprobleem.

De netbeheerders keren ook elk jaar dividend uit aan de aandeelhouders (diverse provincies en gemeenten). Door minder dividend uit te keren, kan het tekort aan reserveringen uit het verleden zo hersteld worden.

Kortom: er is geen probleem, maar de netbeheerders doen net alsof er geen vergoeding is betaald voor het verwijderen en leggen die rekening nogmaals bij consumenten.
BlueTooth76 21 juni 2023 11:01
Je kan nog steeds kosteloos van het gas af:
- zeg je gascontract op
- doe verder niets
- je zal een dreigbrief krijgen dat je geen gascontract hebt, daar is een standaard antwoordbrief voor in het "gasloos zonder kosten" topic.

forumtopic: Gas de deur uit doen: Gratis!

Jammer dat juist die "Tweakers route" niet genoemd wordt in een nieuwsbericht op Tweakers...

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 22 juli 2024 18:24]

Orangelights23 @BlueTooth7621 juni 2023 11:16
Wat is de reden voor die dreigbrief? Als je geen gascontract nodig hebt, is dat prima toch? Ik verwacht ook geen dreigbrief van een provider omdat ik geen tv-abonnement heb
Andros @Orangelights2321 juni 2023 11:24
Vastrecht loopt altijd door, ongeacht of er verbruik is. Voor telecomdiensten geldt dit niet maar die zijn eenvoudig af te sluiten op afstand met een druk op de knop. Gas, stroom en water moet je buiten fysiek afsluiten als nutsbedrijf.
BlueTooth76 @Andros21 juni 2023 11:37
Nee hoor, als je je gascontract opzegt, beëindigt de ATO en betaal je ook geen vastrecht meer.
Ongeveer 300 Tweakers hebben dat zo gedaan, inclusief mezelf.

Ben al 5 jaar gasloos op die manier.
NielsFL @Andros21 juni 2023 13:15
Nee hoor. Menig Ziggo opzegger zal je vertellen dat het TV signaal nog maanden, soms jaren bleef werken. De Ziggo monteur moet wel degelijk fysiek op lokatie de boel ontkoppelen.
batjes @NielsFL21 juni 2023 13:31
De monteur doet dit in de wijkkast/verdeelpunten, niet binnen de woning. Bij gas. water en riool kan dat niet en moet men gaan graven en de leiding fysiek loskoppelen i.p.v. wat kabeltjes lostrekken.
Shamalamadindon @NielsFL21 juni 2023 14:23
Dat zal tegenwoordig toch een stuk minder zijn. Volgens mij word er niet veel meer direct op de coax doorgegeven.
Caelorum @Orangelights2321 juni 2023 11:22
Omdat ze graag betaald willen worden voor het onderhoud.
JohanNL @Caelorum21 juni 2023 11:32
Maar een beheerder van de telecommunicatie heeft ook onderhoudskosten, en die kosten voor het netwerk zelf betaal je ook pas als je een contract afsluit voor het desbetreffende netwerk ( verwerkt in de kosten van de ISP )
Caelorum @JohanNL21 juni 2023 11:39
Dat is gedeelde infra. Die kabel die in de grond zit heeft geen onderhoud nodig. Gasleidingen en meters echter wel (hoe klein ook) en daar willen ze alvast compensatie/voorschot voor zien.
Ik zeg verder ook niet dat het logisch is, alleen waarom ze het willen.
Vanhetgasaf @Caelorum21 juni 2023 13:09
Ja, dat argument hoor ik altijd maar ik heb in al die decennia dat ik een gasaansluiting had nog nooit iemand in huis gehad die onderhoud wilde plegen aan de gasleiding. Volgens mij gaan de netbeheerders allemaal uit van het piepsysteem. Als er ergens een lek zit horen we het vanzelf.
Caelorum @Vanhetgasaf21 juni 2023 14:18
Klopt, en dat lek wordt soms ook door de meetbedrijven geconstateerd. Het ding is dat ze in de straat en richting huis nog wel eens proactief dingen willen oppakken en je ook voor dat deel betaald.

Ik vind het ook bullshit overigens. Als nutsbedrijf moet je er gewoon rekening mee houden dat wat je hebt neergelegd uiteindelijk ook vervangen of verwijdert moet worden. Daar moet je voor plannen. Dat je dan nalatig bent en geen exitplan hebt die je zelfstandig kan uitvoeren, tja.. Mijn medelijden heb je niet.
Ballistic @Orangelights2321 juni 2023 11:27
Dit is tegenwoordig niet meer, maar jaren lang wel zo geweest op COAX.
als je geen aansluiting had, dan kreeg je een "dreigbrief" met dat het verboden is om "zwart" te kijken.
nu meer mensen TV op andere manieren hebben of helemaal geen TV meer is dit niet meer het geval.
wellicht dat dit bij GAS op den duur ook zo gaat. maar nu kunnen we gebruik maken van deze dreig-optie. 😅
icecreamfarmer @Ballistic21 juni 2023 11:52
Dat was kijk en luistergeld. Die post is rond 2000 verschoven naar de inkomstenbelasting.
gerritjan @Ballistic21 juni 2023 21:41
De kijk- en luisterdienst belde mij regelmatig op met het dreigement (inclusief dreigende toon) dat ze langs zouden komen. Hebben ze nooit gedaan ondanks dat ik antwoordde dat ze van harte welkom waren.
BlueTooth76 @Orangelights2321 juni 2023 11:23
Netbeheerders sturen een brief met een "dreiging" dat, omdat je geen contract hebt, ze je gasaansluiting kunnen komen afsluiten. In mijn geval dreigden ze zelfs "je gas- en stroomaansluiting" terwijl ze niet eens de netbeheerder voor stroom zijn in mijn regio, wel koddig.

Uiteindelijk zijn al ongeveer 300 Tweakers op deze manier van het gas gegaan, het is een beproefde methode.
badnews.nl @Orangelights2321 juni 2023 13:08
Oh, maar vroeger kreeg je die wel hoor. Bij A2000/UPC (pre ziggo tijdperk) konden ze niet per huis afsluiten. Ik kreeg dus gewoon een brief dat ze wilde controleren of ik de aansluiting niet stiekem gebruikte en anders moest betalen voor mijn aansluiting. Ik heb ze nooit toegang gegeven tot mijn huis en daarna ook niets meer gehoord.
ahbart 21 juni 2023 11:10
Waarom staat er in het artikel geen link naar de betreffende forumpost: Gas de deur uit doen: Gratis?
Als ik veel van de reacties hierboven lees dan begrijpt niet iedereen wat de strekking is van de Tweakersroute.
Groningerkoek @ahbart21 juni 2023 13:20
Verbaast mij ook hoeveel mensen comments plaatsen waaruit blijkt dat ze de situatie niet begrijpen, had Tweakers gesierd als men dit had uitgelegd in het artikel (want eigenlijk is het super simpel en kort uit te leggen)
MMaster23 21 juni 2023 10:48
Nou dat is lekker. Ik sta echt letterlijk op het punt mijn gasaansluiting te laten verwijderen. De warmtepomp installatie gaat binnenkort afgerond worden en daarna ga ik de verwijdering aanvragen. Dit gaat mij dus nog meer geld kosten?

Want die warmtepomp was al zo goedkoop...
theduke1989 @MMaster2321 juni 2023 10:51
Dit gaat op Europees niveau als ik het zo lees. Dus ja blijkbaar vindt Europa het normaal dat je berekend wordt wanneer je een gasleiding weghaalt.
genosis @theduke198921 juni 2023 10:56
Waarom vinden wij het gek dat we voor arbeid moeten betalen? Ik werk ook niet gratis, jij ook niet..
Haribo112 @genosis21 juni 2023 11:10
Nee het is zeker normaal dat de monteur voor zijn arbeid betaald wordt door zijn of haar werkgever. Het is echter niet normaal dat netbeheerders geld vragen aan klanten voor iets wat de klant helemaal niet wil. Het probleem is dat het opzeggen van een abonnement in Nederland geen extra kosten met zich mee mag brengen. Dus het opzeggen van je contract bij de gasleverancier zou geen probleem mogen zijn. De netbeheerder wil dit echter alleen toestaan als dan ook de hele fysieke aansluiting (meter, leidingen, evt. kranen) verwijderd zou worden en hier stuurden ze een factuur voor. Ik snap best dat men het daar niet mee eens is, omdat het verwijderen van de infrastructuur niet de wens is van de klant maar van de leverancier.
Roy23 @Haribo11221 juni 2023 11:58
Maar stel dat jij je gascontract opzegt en de fysieke aansluiting intact laat, dan zou je toch gewoon gas kunnen gebruiken? Die aansluitingen zijn toch niet op afstand dicht te zetten door de leverancier?
Dus als je geen gascontract (meer) hebt, maar de fysieke aansluiting is nog intact en je hebt geen slimme meter, hoe weten ze dan of je nog gas gebruikt of niet?
Arrogant @Roy2321 juni 2023 12:10
Waar denk je waar die meters voor zijn? :+
Roy23 @Arrogant21 juni 2023 14:26
Daarom zeg ik; als het geen slimme meter is? Dan moeten ze bij jou thuis komen controleren of je toch gas hebt gebruikt ondanks dat je geen gascontract hebt.
En indien dat het geval is? Aan wie betaal je dan en tegen welk tarief?
Arrogant @Roy2321 juni 2023 14:33
Klopt, via steekproeven en dat tarief kunnen ze, al dan niet via een berekening, vooraf bepalen. Desnoods met een boete daar bovenop.
Neal @Roy2321 juni 2023 16:13
Ook het plaatsten van een slimme meter is niet verplicht!

Bij ons wilde Enexis graag de stroommeter vervangen voor een slimme variant, maar aangezien ze niet kunenn aantonen dat mijn meter stuk is hoef ik ze dit niet te laten doen.
Ik rek dit zo lang mogelijk, want doordat mijn ouderweste meter kan terug draaien als de zonnepanelen flink bezig zijn heb ik geen last van de salderingsregeleing, aangezien ze niet kunnen meten wat ik verbruik en wat ik opwek :)
arbraxas @Roy2321 juni 2023 15:14
En indien dat het geval is? Aan wie betaal je dan en tegen welk tarief?
En een slimme meter heeft dat antwoord wel? En ja dan komen ze maar gewoon langs als willen controleren.

En verder is het heel normaal dat aansluitingen gewoon blijven werken in gebouwen. Stroom blijft erop staan, water ook en gas dus ook.

Het veiligheidsargument snap ik niet, want dat zou betekenen dat de installatie sowieso niet geschikt is voor gebruik.
Argantonis @Roy2321 juni 2023 12:28
Dat is toch hun probleem dan? Dan vervangen ze het maar met een hele simpele slimme meter als die er nog niet is. Of ze vullen een stukje leiding met cement of wat dan ook, als dat goedkoper is dan de hele boel verwijderen. Maar hoe dan ook, waarom zou een consument hiervoor betalen?
Seal64 @Argantonis21 juni 2023 14:20
Omdat, linksom of rechtsom, de consument uiteindelijk alles betaalt. Of het nu door een overheidsinstantie wordt gedaan, een commerciële partij, of wie dan ook - uiteindelijk moet die man/vrouw betaald worden, en dat komt gewoon uit de kas van zijn werkgever. Die haalt zijn geld ook maar weer bij zijn klanten op.

Dus ergens is het wel terecht dat er hier wordt besloten dat het niet fair is dat degene die de gasaansluiting opzegt, er niet voor betaalt, maar alle andere klanten die nog wél hun aansluiting behouden, uiteindelijk die factuur op hun bord krijgen. Want nogmaals, linksom of rechtsom, die kosten gaan bij de klanten van het bedrijf terecht komen.
Argantonis @Seal6421 juni 2023 14:33
Tja zo kan je alles wel op dezelfde manier beredeneren natuurlijk. Deze bedrijven maken ook winst dus ze zouden het ook daarvan af kunnen trekken. Maar je zal bijv. ook niet zeggen dat een bedrijf maar geen boete hoeft te betalen in een rechtszaak omdat de kosten toch wel weer bij klanten terecht komen? Of dat we ook maar moeten betalen bij het opzeggen van een sportschoolabonnement, dat zal tenslotte ook enige administratieve kosten met zich meebrengen.
onetime
@Roy2321 juni 2023 21:27
Daar hebben ze slotjes voor. Heeft jaren goed gewerkt totdat met name Liander ging liegen over de regels en daar later de andere netbeheerders in mee kreeg, als de voorzitter van de vereniging van netbeheerders. Of zoiets.
cold_as_ijs @genosis21 juni 2023 11:20
Het zit een stuk gecompliceerder dan dat dit een kwestie is puur over centen.
De netbeheerder is gewoon een commerciele partij. Deze is dan wel in handen van de staat (gemeentes/provincies), maar alsnog is dit een commerciele partij. Je sluit wanneer je een gascontract afsluit automatisch een contract af met deze partij. Ten eerste krijg jij vaak niet eens dit contract te zien dat een derde partij voor jou afsluit. Nu weet ik niet of ze dit al gefixed hebben. Ten tweede staat er in dit contract dat je gewoon je contract mag opzeggen met een opzegtermijn van 10 dagen. Er staan verder geen bezwarende omstandigheden in dit contract.
Het is de netbeheerder die heeft bepaald dat als je geen gascontract hebt dat er dan meteen verwijderd moet worden, daarbij zijn discutabele argumenten gebruikt over vervuiling en veiligheid. Als je de leiding laat liggen, niet gebruikt, maar wel betaald is alles veilig. Maar als je niet betaald is het een serieus gevaar voor de mensheid. Ook speelt al mee dat je maandelijks betaald voor verwijdering en vervanging voor de leidingen.

Verder goed om te realiseren is dat ons systeem van netbeheerders tot zekere hoogte een rot systeem. Netbeheerders betalen gigantische dividenden uit aan hun aandeelhouders. Er wordt 50-60% van de winst uitbetaald in dividend. Als dit ten goede zou komen aan alle inwoners van dit land zou dit gewoon een verkapte belasting zijn en voor mij persoonlijk niet zo'n ramp behalve dat je eigenlijk wat extra verkapte ambtenaren financiert. Maar niet alle gemeentes hebben aandelen in netbeheerders nog zijn de aandelen evenredig verdeeld naar het aantal inwoners (of gasverbruikers).
RJG-223 @cold_as_ijs21 juni 2023 12:29
Verder goed om te realiseren is dat ons systeem van netbeheerders tot zekere hoogte een rot systeem.
Je bedoelt dat je liever een systeem hebt zoals met koper-kabels en glasvezel, waar een paar semi-monopolisten eigenaar zijn van de meeste aansluitingen, en monopolistenprijzen kunnen rekenen, terwijl ze amper investeren.

Voorbeeld: 20 jaar geleden had ik 4Mb internet voor 10 euro per maand. Vijf jaar geleden had ik óók 4Mb internet (sneller was niet mogelijk, vanwege de verouderde infrastructuur bij mij in de buurt), maar betaalde ik wel 35 euro per maand voor dat voorrecht. En pas toen er glasvezel gepland werd in de buurt, kwam KPN ook ineens een straalverbinding aanleggen, en ging de ADSL-snelheid omhoog naar max ca. 100Mb. Andere mensen in de buurt, nog iets verder van het wijkkastje, kunnen overigens nog steeds geen snel ADSL internet krijgen. Gelukkig ligt die glasvezel er inmiddels ook...
Netbeheerders betalen gigantische dividenden uit aan hun aandeelhouders. Er wordt 50-60% van de winst uitbetaald in dividend
Heb jij bronnen voor deze beweringen ? De manier waarop jij het formuleert (met woorden als 'gigantische winsten') klinkt het meer als stemmingmakerij, en gebruik van grote getallen om indruk te maken op onwetende mensen, dan als objectieve feiten.
Geef AUB aan hoeveel winsten de netbeheerders maken - in relatie tot de omzet !, en hoeveel dividenden ze daadwerkelijk uitkeren. En geef links. Voor de duidelijkheid: een winst van een miljoen kan veel zijn (op een omzet van twee miljoen) of weinig (op een omzet van een miljard). De context is belangrijk dus.
cold_as_ijs @RJG-22321 juni 2023 13:02
Netbeheerders zijn monopolisten. Dus wat is je punt?

Verder spreek ik niet over gigantische winsten! Maar over gigantische dividenden. 50% dividend uitbetaling van de nettowinst gebeurd werkelijk in geen enkele sector behalve bij de netbeheerders. Maar om maar een voorbeeld aan te halen van Enexis: https://www.enexisgroep.n...ding-nv-13-april-2023.pdf

De hoogste uitkering die je nu kan vinden op de beurs is 6.7% https://www.lynx.nl/beurs...landse-dividend-aandelen/
RJG-223 @cold_as_ijs22 juni 2023 12:58
Netbeheerders zijn monopolisten. Dus wat is je punt?
Ja, ze hebben een monopolie. Wat is jouw punt dan ?

Of bedoel je dat alle monopolies per definitie slecht zijn. Informatie voor jou: nee, dat zijn ze niet. De telecommonopolies zijn 100% commerciëel, eigendom van aandeelhouders die een hoog rendement willen zien. Vandaar de belachelijke prijzen voor internet, en de gebrekkige investeringen. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat er op sommige plaatsen nu twee tot drie netwerken liggen, of meer (ADSL, kabel, en misschien wel 2 glasvezels). Wat een enorme kapitaalvernietiging. Uiteindelijk moeten wij (de consument) dat allemaal betalen. We hebben toch ook niet twee electriciteitsnetwerken liggen ? En dubbel gas ? En dubbele riolering, etc. ? Dat zou verspilling zijn. Maar op telecomgebied is het wel normaal ?

De nutsnetwerken zijn een overheidsmonopolie. Het doel van de overheid is niet om winst te behalen, maar om een dienst te leveren. Ik zie nergens een onderbouwing van het feit dat het betaalde dividend ongehoord hoog is. En alleen het getal '50%' betekent niets. Verdiep je eens in bedrijfseconomie of zo.
Verder spreek ik niet over gigantische winsten! Maar over gigantische dividenden. 50% dividend uitbetaling van de nettowinst gebeurd werkelijk in geen enkele sector behalve bij de netbeheerders.
In het document waar jij naar linkt, staat alleen dat 50% van de winst wordt uitgekeerd. De gegevens die ik mis, en die nodig zijn om dat te kunnen beoordelen, zijn de: de omzet, de totale waarde van het bedrijf.

Als je de tweede link volgt, die jij geeft, dan lees je verderop:
Het begrip payout ratio duidt simpelweg op hoeveel procent van de winst per aandeel uitgekeerd wordt als dividend. Deze ratio wordt veelal als een voornemen door het bedrijf naar buiten gebracht, maar het zijn geen regels waaraan het bedrijf zich verplicht dient te houden. Een hoge payout ratio zien we vaak bij bedrijven die nauwelijks groeien, maar wel een stabiele inkomstenstroom hebben. Specifiek voor REIT’s (vastgoedbedrijven) geldt dat zij verplicht zijn om 90% van hun nettowinst aan dividend uit te keren.

Een te hoge payout ratio kan er echter op duiden dat het bedrijf te weinig geld overhoudt om tegenslagen op te vangen of te investeren in de toekomst van het bedrijf. Beleggers moeten zich dan ook te allen tijde afvragen of een zeer hoge pay out ratio wel houdbaar is. Bij een payout ratio van tussen de 30% en 50% is er veelal nog genoeg winst om te investeren in de groei van het bedrijf en zelfs ruimte voor een groeiend dividend.
Die 50% van jou, is dus de payout ratio. En een hoge ratio is dus blijkbaar richting de 90%, terwijl 30% tot 50% (het getal van Enexis) als normaal wordt beschouwd. Dus het enige wat je nu hebt bevestigd, is dat die 50% payout ratio redelijk normaal is voor een bedrijf, zeker als het beperkt kan groeien - en de nutsbedrijven kunnen beperkt groeien. Zelfs de electriciteitsbedrijven, die flink moeten investeren in de verhoging van de capaciteit, kunnen niet alles in één jaar doen: het kost tijd om dat te plannen, om de vergunningen te krijgen, en er zijn sowieso niet genoeg installateurs om alles binnen één, of een paar jaar te kunnen doen.
De hoogste uitkering die je nu kan vinden op de beurs is 6.7%
Ja. En dat is een percentage van de aandelenkoers. Niet een percentage van de winst. Nogmaals: verdiep je in de materie.

[Reactie gewijzigd door RJG-223 op 22 juli 2024 18:24]

cold_as_ijs @RJG-22322 juni 2023 13:43
Ik reageer simpelweg op jou vraag of ik naar de situatie wil van de semi monopolisten!
Verder zijn netbeheerders gewoon bedrijven die wel winst maken, open het jaarverslag van de netbeheerders maar.
EmielZ @cold_as_ijs21 juni 2023 21:26
Wel leuk om te benoemen dat die dividenten enkel en alleen aan publieke partijen (overheidsinstanties) worden uitbetaald. En de inkomsten middels tarievering bepaald wordt door de ACM https://www.acm.nl/nl/pub...enexis-elektriciteit-2023

Dus ja, het is een gigantisch hoog percentage aan dividend. Alleen de absolute getallen vallen mee, en vloeien bovendien doodleuk terug de kas van lokale overheden in. Ik zie oprecht het probleem niet
cold_as_ijs @EmielZ21 juni 2023 22:00
Probleem is wel dat dit niet naar rato gebeurd per inwoner. Sterker nog een deel van de gemeenten heeft haar aandelen van de netbeheerders volledig verkocht. Dus iedereen betaald in NL maar niet iedereen profiteert, lijkt me niet de beste algemene belasting.
RJG-223 @EmielZ22 juni 2023 13:18
Dus ja, het is een gigantisch hoog percentage aan dividend
Dat is het helemaal niet. Het is een heel normaal bedrag. Zie ook mijn andere reactie op cold_as_ijs. Het is niet 50% van de omzet. Het is 50% van de winst. Als je naar dit tabelletje kijkt van Enexis, dan zie je dat in 2021 de 'return-on-investment' slechts 3.3% was. Eigenlijk heel erg weinig. KPN verdient beslist meer aan ons allemaal, en dat vloeit inderdaad niet naar de overheden, maar naar een (buitenlandse) aandeelhouder...
Dunky555 @cold_as_ijs21 juni 2023 19:57
Op dit lijstje te zien is het dividend tot 2020 nog wel normaal te noemen en staat er bij dat ze een max aanhouden.

In je PDF op pagina 18 staat dan weer een voorstel om 50% uit te keren over het jaar 2022 en wordt het niet als maximum gesteld. Waarom in 2022 ineens 50%?

Nu heb ik alleen die pagina gelezen dus wellicht heb ik iets gemist en ik ben geen accountant ;) .
RJG-223 @Dunky55522 juni 2023 13:12
Op dit lijstje te zien is het dividend tot 2020 nog wel normaal te noemen en staat er bij dat ze een max aanhouden.
En in 2022 is het dus ook normaal. Laat je niet misleiden door cold_as_ijs - hij begrijpt niet waarover hij het heeft, en hij begrijpt niet wat die getallen betekenen.
In je PDF op pagina 18 staat dan weer een voorstel om 50% uit te keren over het jaar 2022 en wordt het niet als maximum gesteld. Waarom in 2022 ineens 50%?
Als je het uitrekent (van de tabel uit jouw link), dan wordt er over 2021 49.7% uitgekeerd (99/199), over 2020 was dat 69.4% (75/108). Over 2019 was het 58.1% (122/210). Etc. Dus die 50% is minder dan in 2019 en 2020, en ongeveer gelijk aan de uitkering over 2021.
Nu heb ik alleen die pagina gelezen dus wellicht heb ik iets gemist en ik ben geen accountant ;) .
Je hebt dus niets gemist. De 'return on investment' in 2019 was 5%, in 2020 slechts 3% (zie de tabel), en dat zal in 2021 en 2022 niet veel meer zijn geweest - er werd in 2021 en 2022 namelijk minder winst uitgekeerd (50%, vergeleken met 60-70% in 2019 en 2020). Waarschijnlijk omdat er flink geïnvesteerd moet worden in de uitbreiding van het net.

Ik zou wensen dat bedrijven als KPN en Vodafone tevreden waren met 3% return-on-investment. Dan zouden de mobiele abonnementen en internet een stuk goedkoper worden...
Dunky555 @RJG-22322 juni 2023 14:33
Ja ik was ook "compleet op het verkeerde been gezet. Het is niet 50% dividend uitkeren, het is het totale dividend dat niet hoger is dan maximaal 50% van de netto winst. Dus meer een "safety net" om juist géén absurd hoge dividend uit te keren. Precies het omgekeerde van wat er gezegd werd.
Dunky555 @cold_as_ijs22 juni 2023 10:55
Nog eens over nagedacht en ik denk dat men alle aandeelhouders gewoon een normaal percentage dividend uitkeert maar het totale bedrag dus niet boven de helft van de netto winst uit wil laten komen. Dus eigenlijk een soort "safety net" om juist geen gigantische percentages uit te keren.
batjes @RJG-22321 juni 2023 13:44
15 jaar geleden 25 euro betalen voor 70/30. Dat was de afgelopen 5 jaar 120/30 voor 35, nu 40 voor 100/100 (actie, straks 45 -.-).

Helaas is de toegenomen prijs behoorlijk in verhouding met de toegenomen inflatie. Van DSL naar glas is een behoorlijke prijsverhoging want Delta. 25 euro uit 2008 is ongeveer 35 euro nu.

NUTS bedrijven die dividend uitkeren? Wat. Dan kunnen de netkosten dus 50-60% omlaag.
RJG-223 @batjes22 juni 2023 13:32
Helaas is de toegenomen prijs behoorlijk in verhouding met de toegenomen inflatie
Ik had het over een magere 4Mb, die in die tijd 3.5 keer zo duur is geworden. Ten eerste komt dat he-le-maal niet overeen met de inflatie, en ten tweede is dat geen 70/30, ook geen 120/30, en ook geen 100/100. Dat is 4/0.4. In deze tijd. Voor 35 euro ! Dat op zichzelf bewijst dat er gebrek is aan concurrentie. Als er concurrentie was, of als de ACM z'n werk deed, dan zou de prijs voor 4Mb niet boven de 5 tot 10 euro liggen.
NUTS bedrijven die dividend uitkeren?
Ja en ? KPN keert ook winst uit aan z'n aandeelhouders. En dat is beslist véél meer dan dat magere bedrag dat Enexis (en andere nutsbedijven) uitkeren. En het is een mager bedrag. Zie de andere reacties van mij.
Wat. Dan kunnen de netkosten dus 50-60% omlaag.
Nee. Want ze keren niet 50% van de omzet uit.Ze keren 50% van de winst uit. Dat zal een paar procent (3%, misschien 5%) van de omzet zijn. Dus als de eigenaars (de gemeentes) geen rendement willen op hun geld, dan zouden de prijzen misschien hooguit met 3% tot 5% omlaag kunnen. Maar er is geen enkele reden dat de gemeenten niet een beetje mogen verdienen, als de aandeelhouders van KPN, Vodafone, etc. miljarden verdienen over onze rug...
Geim @RJG-22321 juni 2023 16:14
[...]

Heb jij bronnen voor deze beweringen ?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Enexis#Resultaten
Winst ongeveer 10% van de omzet, waarbij 50% wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.
nehal3m @cold_as_ijs21 juni 2023 19:55
Er wordt 50-60% van de winst uitbetaald in dividend.
Heb je daar een bron voor? Want als dat waar is liquideer ik per direct al mijn posities en investeer ik vol in netbeheerders.
cold_as_ijs @nehal3m21 juni 2023 21:46
https://www.enexisgroep.n...ding-nv-13-april-2023.pdf
Hoppa, succes met liquidatie :D
nehal3m @cold_as_ijs21 juni 2023 23:24
Dank je voor de bron. Dan ga ik als de sodemieter zorgen dat ik een publieke instantie word om aanspraak te kunnen maken. :+
cold_as_ijs @nehal3m21 juni 2023 23:25
Ach gewoon een gemeente of provincie oprichten 8-)
RJG-223 @nehal3m22 juni 2023 13:38
Heb je daar een bron voor? Want als dat waar is liquideer ik per direct al mijn posities en investeer ik vol in netbeheerders.
Ik denk dat jij een paar zaken door elkaar haalt. 50% van de winst is niet 50% van de omzet, of 50% van de waarde van het bedrijf. Heel veel bedrijven keren 50% van de winst uit aan de aandeelhouders. Soms zelfs meer, als ze in een markt opereren waar weinig groei te behalen valt, en ze financiëel voldoende sterk zijn.
watercoolertje @genosis21 juni 2023 11:12
Wat ook gek is dat je vastrecht moet betalen voor iets wat je niet gebruikt (daarom wil iedereen hem verwijderd hebben die hem niet wenst te gebruiken).

Of nog gekker, tijdens de bouw van mijn huis kon ik niet kiezen dat ik het niet wilde dus toen heb ik er voor betaald, en om er vanaf te komen moet ik dan nogmaals betalen? Dat lijkt me ook gek.
Geim @watercoolertje21 juni 2023 16:11
Wat ook gek is dat je vastrecht moet betalen voor iets wat je niet gebruikt
Ik heb hier een auto voor de deur staan die ik amper gebruik, toch betaal ik maandelijks mijn vastrecht aan de belastingdienst.
watercoolertje @Geim21 juni 2023 16:14
Die auto kan je ook gewoon verkopen, en mijn gasaansluiting niet, jij bent ook nooit verplicht die auto te kopen (hoop ik voor je) die gasaansluiting, ja daar wel.

Dat er kosten aan een auto zitten is iets wat je bewust voor lief neemt, iets wat opgedrongen wordt kan je die afweging niet maken.

Sommige vergelijkingen werken gewoon niet, en dit is er duidelijk 1 van.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 18:24]

Geim @watercoolertje21 juni 2023 16:16
Sommige vergelijkingen werken gewoon niet, en dit is er duidelijk 1 van.
Verschillen we van mening over.
onetime
@Geim21 juni 2023 21:30
Lees dat topic maar, je zit fout. Kan je daar gaan begrijpen. Of: polderhuis.org/abn
onetime
@watercoolertje21 juni 2023 21:28
Dat hoeft ook niet, maar je moet of geen contract afsluiten, of het opzeggen.
ilaurensnl @genosis21 juni 2023 11:16
Sure, dat vinden ze hier ook prima gewoon lekker laten hangen en afdoppen, en niet meer betalen voor dat aansluiting, maar dat mag helaas niet en moet echt verwijderd worden.

Dit is niet iets als 'ik will zonnepanelen plaatsen', maar meer van 'ik wil van mijn abbo af'
onetime
@ilaurensnl21 juni 2023 21:31
Maar dat is hoogstens een verplichting voor de netbeheerders, en niet voor consumenten.
jurjen_g @genosis21 juni 2023 11:22
De monteur moet zeker worden betaald. Het is alleen erg gek dat de consument apart moet betalen voor afsluiten, omdat je er eerder al 10 tallen jaren voor hebt betaald: onderhoud van het gasnet valt onder het vastrecht. Daar zouden de netbeheerders dus prima voldoende geld voor moeten hebben gespaard, maar blijkbaar is dat inmiddels aan bonussen, dividenden of anders verkwist. Komt bij dat ze zelf die drogreden hebben gemaakt (in de hoop dat het juridisch zou helpen) dat de gasleiding daadwerkelijk weg moet. Als overheid zou ik met de vuist op tafel slaan en zeggen: gas afsluiten is in eerste instantie gewoon verzegelen, en netbeheerder moet verplicht efficiënt werken door maximaal eens per jaar in een wijk aansluitingen weg te halen. Voor dat laatste zal dan vast geld te weinig zijn, maar dat moet m.i. uit algemene middelen zodat iedereen (gasblijvers en gasverlaters) er aan bijdragen via de belastingen. Maar blijkbaar is het niet zo simpel.
latka @genosis21 juni 2023 11:30
Omdat het verwijderen een keuze is van de netbeheerder. Ik heb geen KPN telefonie hier, maar de aansluiting zit nog gewoon in de muur. KPN zou wel gek zijn om die weg te halen.
Daarnaast betaal je voor het hebben van een aansluiting (dat is voor telefonie ook niet zo), dus de kosten voor verwijderen zijn allang via het vastrecht binnengeharkt. Er is geen logica te verzinnen waarom de consument moet betalen voor het verwijderen van een ongevraagde dienst. Dat is een businessrisico, net zoals de bakker die brood dat niet verkocht is weg moet gooien.
rodgerz @latka21 juni 2023 15:19
het gaat ok niet om logica, het gaat puur om gratis geld harken!
onetime
@genosis21 juni 2023 13:10
De netbeheerder moet zijn werknemers inderdaad betalen. Maar dat is niet de zaak van de voormalig klant. Iets met Europese regels enzo. ~Je mag zonder bijkomende kosten van je contract af.~
Geen verwijdering aanvragen, maar alleen je contract opzeggen. Dat is het. Klaar.
@gemezz @jellybrah @Engineer Stewie
GameNympho @genosis21 juni 2023 12:20
Je werkt toch voor een werkgever? Als deze de verantwoording over het verwijderen draagt, stuurt hij jullie, salaris is al betaald ;)
gemezz @theduke198921 juni 2023 10:59
Is toch ook vrij normaal? Iemand moet die monteur betalen. Of mag ik de monteur gaan betalen om bij jou je gas af te sluiten? 8)7

In het achterhoofd houden dat, helaas, verduurzaming vooral een hobby van welgestelden is, is het echt niet vreemd dat je hier ook gewoon voor betaald.
jellybrah @gemezz21 juni 2023 11:02
Het is vaak wel zo dat na installatie van de warmtepomp je nog 4-5 maanden mag betalen voor de aansluiting omdat ze geen tijd hebben deze te verwijderen. Op dat moment mogen ze het zeker wel gratis en voor noppes gaan doen.
BlueTooth76 @jellybrah21 juni 2023 17:08
Je hoeft in de tussentijd niet te betalen.
- zeg je gascontract op, na de opzegtermijn ben je daar vanaf, ook van het vastrecht
- geef eventueel opdracht om de aansluiting te verwijderen maar dat is optioneel
Patriot @gemezz21 juni 2023 11:37
De situatie is wat genuanceerder. Voor veel mensen is de verwijdering van de gasaansluiting onnodig, maar de netbeheerder probeert dat af te dwingen. Onder aan de streep ben je niet verplicht dat te betalen, dat zie je ook in het topic op GoT. Dat is overigens nog steeds een mogelijke weg, je kunt dus ook nu nog gratis van het gas af. Het enige waar de rechter nu een streep door heeft gezet is de gedwongen gratis afsluiting, óók als het de gebruiker is die van de aansluiting af wil.
The Third Man @gemezz21 juni 2023 11:38
Wij betalen altijd al de algemene kosten voor infrabeheer en -aanleg allemaal uit het vastrecht. De leiding van een voormalige klant afbouwen hoort daar gewoon bij, net als zeg de vervanging van een drukregelaar op de hoek van de straat. Beetje onbenullig om het voor te stellen als dat jij zou gaan betalen voor iets wat een ander wil.
gemezz @The Third Man21 juni 2023 15:07
Dan zouden er volgens mij meer handelingen in het vastrecht versleuteld moeten zijn. Het aanpassen van je elektriciteitsaansluiting is volgens mij ook niet gratis.

Feit blijft dat het nu niet betaald is vanuit het vastrecht en dat degenen die deze aanpassingen willen deze over het algemeen prima kunnen betalen. En vergeet ook niet dat huishoudens met zonnepanelen (wat de meesten zullen zijn die hun gas afsluiten) al een flinke bak subsidie ontvangen. Wat mij betreft zie ik dan ook geen reden waarom de rest van Nederland ook nog de afsluiting van jouw gas mag bekostigen. Die zonnepanelen en de saldering bekostigen we al.

[Reactie gewijzigd door gemezz op 22 juli 2024 18:24]

spijkerhoofd @gemezz21 juni 2023 11:54
Als ik zelf de opdracht geef is het niet erg dat ik de monteur betaal, maar als ik geen order aangeef en de netbeheerder komt zelf op de proppen met de verwijdering vind ik het scheef dat ik voor de kosten moet opdraaien. Ik vind het prima om de gasaansluiting nog te hebben ook al gebruik ik geen gas.
Frame164 @gemezz21 juni 2023 11:23
Het is geen hobby.
Shamalamadindon @gemezz21 juni 2023 14:27
Buiten even dat de netbeheerder het probleem veroorzaakt door te zeggen dat een ongebruikte aansluiting weg moet...
Iemand moet die monteur betalen.
Daar heb je met vastrecht effectief al voor betaald al die jaren.
gemezz @Shamalamadindon21 juni 2023 15:14
Daar heb je met vastrecht effectief al voor betaald al die jaren.
Nou nee niet dus. Als afsluiting gratis zou zijn, zou het vastrecht (voor anderen) duurder zijn. Dus je hebt daar nog niet voor betaald.
onetime
@gemezz21 juni 2023 21:40
Verduurzaming is geen hobby maar noodzaak. En een besparing die vooral de minder welgestelden zich niet kunnen veroorloven te missen. Alleen weten die klaarblijkelijk onvoldoende de weg.

Maar iedereen heeft al betaald voor verwijdering. Dat zit in het vastrecht. Zie het topic.
Engineer Stewie @theduke198921 juni 2023 10:59
Natuurlijk kost dat geld als de afsluiting op eigen vraag verwijderd wordt. Of werk jij wel gratis?
Dat het bedrijf grof geld verdient is geen argument, het is een bedrijf en betaald bijhorende belastingen (zo weinig mogelijk, maar dat doen we allemaal). Als je daar niet mee akkoord was had je in de eerste plaats nooit an het gas moeten gaan.
MrMonkE @Engineer Stewie21 juni 2023 11:16
Met je 2 groepen met smeltzekeringen in je jaren 70 rijtjes woning. NOT.
Wasmachine, afwasmachine, droger, oven, electrisch fornuis, fohn, waterkoker, etc. Dan moet je eerst nieuwe groepen toevoegen voor je e-fornuis of een of ander regime in richten zodat er nooit meer an 3500 watt uit een groep wordt getrokken. Dus nieuwe groepenkast. Alle woningen zouden sowieso verplicht een groepenkast met aardlek moeten krijgen. Niet alleen nieuwbouw.
TweakerPas @Engineer Stewie21 juni 2023 11:18
Het is niet op eigen vraag, de beheerder wil de buis verwijderen. Van mij mag hij mooi blijven zitten. Hij zit mij niet in de weg. Dus wil ik daar ook niet voor betalen.

Als de beheerder echter perse de buis wil verwijderen, dan mag hij dat op eigen kosten doen. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook al jaren allerlei belachelijke extra tarieven betaald op het aangeleverde gas zelf. Hieronder valt ook onderhoud e.d., dus is het mijn inziens ook niet meer dan logisch dat de rekening bij de beheerder ligt.
The Third Man @Engineer Stewie21 juni 2023 11:41
Niemand die zou gaan betalen om de telefoonlijn uit de straat te graven als ik van de telefoon af wil. Of de kabelboer als ik van de tv-kabel af wil. Wat in de toekomst sowieso staat te gebeuren als men naar glas en/of draadloos overgaat. Maar gaat het om een gasbuis dan is het opeens 'natuurlijk kost dat geld, werk jij gratis soms'. 8)7
ramonweb @The Third Man21 juni 2023 14:25
Met een data kabel kan ook weinig gebeuren. Stel deze casus eens voor:

Na een X periode treed er een lekkage op bij Pietjes gasbuis die aan vervanging toe is met alle risico's van dien. De netbeheerder vindt dat hij geen verantwoordelijkheid meer hoeft te dragen aangezien Pietje geen netbeheerkosten betaald en de gasbuis op zijn grond aanwezig is. Pietje is boos want de lekkende gasleiding heeft hem en zijn gezin in gevaar gebracht.

Ik kan mij voorstellen dat de netbeheerder dit soort situaties wilt voorkomen en de gasleiding afgesloten moet worden buiten het erf van de gebruiker.

Nu steeds meer mensen er voor kiezen om van het gas af te gaan stijgen de kosten voor de netbeheerder. Hij kan er voor kiezen om het bij de aanvrager (grote kans op meer vermogende) ex-klant neer te leggen of de kosten te verdelen over de minder vermogende klanten (in de vorm van stijging netbeheerkosten) die het budget en wil niet hebben om deze stap te nemen.

[Reactie gewijzigd door ramonweb op 22 juli 2024 18:24]

onetime
@ramonweb21 juni 2023 21:43
Dat betekent alleen dat de netbeheerder bij groot onderhoud die aansluiting moet verwijderen.

Want voor verwijdering is al betaald in het vastrecht. Waar denk je dat vervanging van betaald wordt?
Glashelder @theduke198921 juni 2023 10:54
Dat is niet correct.

Op Europees niveau is besloten dat toezichthouders zich niet mogen laten instrueren door de regering.

Gas laten verwijderen kan gewoon nog gratis. Zie het topic hier op GoT.
Alxndr @Glashelder21 juni 2023 11:01
'Kan'?

Kon bedoel je. Dat is toch de hele strekking van het artikel?
Dazzler2120 @Alxndr21 juni 2023 11:04
Het kan gratis, het 'moet' alleen niet gratis.
Alxndr @Dazzler212021 juni 2023 11:11
Ah, ik snap 'm.

Maar hoe groot is de kans dat netwerkbeheerders je niet gaan laten betalen? Ik bedoel ze zijn je als klant al kwijt, waarom zou je als bedrijf in een ex-klant geld besteden, om je reputatie te behouden? Laat me niet lachen.

Ik hoop dat de ACM dit snel oplost door 'zelf' tot dezelfde conclusie te komen. Dit is natuurlijk wel hoe de rechtstaat werkt, maar aan de andere kant gewoon een 'paarse krokodil'.

Het zal wat zijn als het besluit ook daarwerkelijk 'nietig' wordt verklaard, dat zou volgens mij kunnen betekenen dat achteraf alsnog de kosten in rekening gebracht kunnen worden? Als het niet bij de consument is, dan wel bij de overheid?
latka @Alxndr21 juni 2023 11:31
Als je geen klant bent hoef je ook niet te betalen toch. Ik bedoel: als ik een rekening krijg van een bedrijf waar ik geen overeenkomst mee heb, ga ik die zeker niet betalen. Ook niet na dreigbrieven en deurwaarders.
Alxndr @latka21 juni 2023 15:14
Je had natuurlijk wel een overeenkomst, de vraag is wat er in de kleine lettertjes en de wet staat ten aanzien van het beëindigen van die overeenkomst.

Een (dreig)brief van een netwerkbeheerder negeren is al niet echt slim, maar een deurwaarder niet betalen is gewoon dom. Een deurwaarder krijg z'n geld altijd, als jij niet zelf betaalt kan die beslag op je inkomen leggen, het is geen incassobureau.
onetime
@Alxndr21 juni 2023 21:15
Nou wij weten in het topic wel beter. (wel altijd antwoorden) We vertellen die "deurwaarder" dat hij eerst maar moet aantonen dat er ergens een betalingsverplichting voor is, en op welke wetsartikelen dat is zou zijn gebaseerd.
Dat kan hij niet. Wij hebben de hele onderbouwing correct op de rails. Zo correct dat twee van ons die voor de rechter werden gedaagd, de zaak hebben gewonnen. En toen ging de minister iets doen met gratis verwijdering op verzoek...

En die deurwaarder? Die is alleen maar incassobureau totdat het voor de rechter is geweest.
ahbart @latka21 juni 2023 20:38
Tenzij je in de verleiding van de netbeheerder bent getrapt om een afsluiting aan te vragen via mijnaasluiting.nl. Dan ben je aanvragen, en opdrachtgever, en dus betaal je de rekening.
thetakman @Alxndr21 juni 2023 11:23
Nee je mist denk ik het punt waar de Tweakers nu nog gebruik van maken.

Kort door de bocht: De netbeheerders zeggen, een aansluiting die niet gebruikt wordt, moet verwijderd worden uit veiligheid.

Als je nu afsluit krijg je een brief dat je hem moet laten verwijderen etc tegen kosten X en Y.

Wat doen de tweakers nu? Die negeren deze brief en stellen een juridische brief op terug naar de netbeheerder in de trend van.. Joh ik gebruik enkel geen gas, en wettelijk ben ik nergens verplicht om de aansluiting te laten verwijderen. Mocht je hem zelf willen verwijderen dan doe ik de deur voor je open, maar ik maak geef hier zelf geen opdracht voor.

Aka.. de netbeheerder pesten tot ze het vervelend genoeg vinden om zelf een monteur te regelen en te betalen i.p.v. de consument dit laten doen.
Alxndr @thetakman21 juni 2023 15:04
De netbeheerders zeggen, een aansluiting die niet gebruikt wordt, moet verwijderd worden uit veiligheid.
Als er geen wettelijke plicht is om een aansluiting te verwijderen, waarom doen/willen netbeheerders dat dan wel?

Draai gewoon de kraan dicht, eventueel een verzegeling er op en klaar, 5 minuten werk. Maarja, inclusief voorrijdkosten kom je dan ook al op €100?
Dunky555 @Alxndr21 juni 2023 17:36
Staat in de zin die je zelf quote toch? Uit veiligheid. De reden daarvoor precies kan ik ook niet bedenken.
onetime
@Alxndr21 juni 2023 21:02
Die eventuele wettelijke plicht is voor de netbeheerder, die die kosten momenteel niet kan verhalen,
en niet voor de consument
rodgerz @Alxndr21 juni 2023 13:20
1 antwoord, gratis geld :)
dat willen ze zo lang mogelijk vasthouden :)
Alxndr @rodgerz21 juni 2023 15:17
Hoezo gratis? Denk je dat die monteur(s) gratis komen voorrijden en niets per uur kosten? Tuurlijk zit daar de standaard winstmarge op, maar dat is geen gratis geld.
rodgerz @Alxndr21 juni 2023 15:44
die monteurs zijn er al, die worden al betaald. Zolang men nog gratis geld kan vangen voor de leidingen die niet gebruikt worden is dat een hele lekkere cash cow.

straks zijn al die gasbedrijven falliet of over de kop. Die willen zolang de tijd de kans geeft zoveel mogelijk geld vangen. Als straks heel nederland van het gas af is, is de inkomstenbron weg voor die maatschappijen, en dat willen ze natuurlijk niet. grote bedrijven willen eeuwig kunnen bestaan op de centen van de bevolking.
ahbart @Alxndr21 juni 2023 11:06
Nee 'kan', zolang je zelf geen opdracht verleent voor verwijdering en de netbeheerder in de gelegenheid stelt om op afspraak zelf tot verwijdering over te gaan. Zie Gas de deur uit doen: Gratis.
Alxndr @ahbart21 juni 2023 15:38
Waarom toch alle verwijzingen naar het forum dat gaat over de situatie voor deze uitspraak?

Het gaat om de gevolgen van deze uitspraak:
"Daarmee mogen netbeheerders vanaf het moment van de uitspraak in principe weer kosten in rekening brengen om een gasaansluiting te verwijderen."

Het is in theorie natuurlijk mogelijk dat een netbeheerder de kosten niet doorberekend, persoonlijk lijkt mij dat onwaarschijnlijk, maar het zou kunnen. Maar als je zegt 'het kan gratis' klinkt mij dat alsof je je zegt dat het zeker voor iedereen zo is, en dat rijmt niet met de uitspraak waar dit artikel over gaat?

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 18:24]

ahbart @Alxndr21 juni 2023 20:29
Dat als je geen opdracht geeft voor de verwijdering, dan kan je ook niet verplicht worden om de factuur te betalen. Dat is voor en na de uitspraak hetzelfde. Het forum gaat daarover. Wat netbeheerders structureel doen is proberen je te verleiden tot het aanvragen van de verwijdering van de aansluiting. Daarmee ben je opdrachtgever en dus verantwoordelijk voor de kosten. Afgelopen 2 jaar waren die kosten even 0, maar dat wordt dus weer 700-1000 euro.
Op het moment dat je dus 'geen' opdracht geeft, ben je dus ook niet verantwoordelijk voor de kosten. De aansluiting is van de netbeheerder, niet van de gebruiker.
Mijn opmerking was dis zeker relevant!
onetime
@Alxndr21 juni 2023 21:21
Deze uitspraak gaat over de situatie dat je verwijdering VRAAGT.
Niet doen. Alleen je contract opzeggen en je bent van alle kosten af. Ja de aansluiting gaat pas weg als de netbeheerder dat nodig vindt. Iedere andere communicatie van energiebedrijven e/o netbeheerders is NIET WAAR. Zie het topic. De waarheid sinds zeker 2013. Laat je niet intimideren. Vraag eventueel hulp in het topic.
cold_as_ijs @Alxndr21 juni 2023 11:07
Aansluiting verwijderen was al gratis en is nog steeds gratis. Het is dat de ministeriële nu geschrapt is die regelde dat wanneer je verwijdering aanvroeg dat de kosten gesocialiseerd konden worden over de huidige gebruikers. Als je simpelweg je contract opzegt en daarmee je ATO en verder geen aanvraag doet bij de netbeheerder is verwijdering nog steeds gratis (mits de netbeheerder overgaat tot verwijdering). Je krijgt dan wel boze brieven die je netjes moet beantwoorden en soms kan het jaren duren voordat er verwijderd wordt.

Mijn aansluiting is ook gratis verwijderd zonder dat ik hier een aanvraag voor heb hoeven doen.
Patriot @cold_as_ijs21 juni 2023 11:39
Aansluiting verwijderen was al gratis en is nog steeds gratis.
Ik weet dat ik een beetje aan het mierenneuken ben, maar de aansluiting verwijderen kost nog steeds geld. Je hoeft dat alleen niet te betalen als het jou geen biet interesseert of je een aansluiting hebt of niet en de netbeheerder per se wil dat hij weggehaald wordt. (ik weet dat jij dat weet, maar vind het een belangrijke disclaimer voor mensen met minder voorkennis die dit lezen)
Alxndr @cold_as_ijs21 juni 2023 15:26
Ik heb het over de nieuwe, huidige situatie die door deze uitspraak is ontstaan. Hoezo is jouw in het verleden, voor deze uitspraak, verwijderde aansluiting relevant?

En hoe je het ook wendt of keert, natuurlijk komt de rekening altijd bij de overgebleven klanten terecht als ze het niet bij de vertrekkende klant in rekening mogen brengen. Een bedrijf heeft geen andere inkomstenbron dan z'n klanten.
cold_as_ijs @Alxndr21 juni 2023 16:46
De regeling die nu is geschrapt door de rechter werd ingevoerd nav eerdere uitspraken bij de rechter. De netbeheerders hadden ex gebruikers aangeklaagd die hun gascontract en dus ATO (overeenkomst tussen gebruiker en netbeheerder) hadden opgezegd en verder geen aanvraag hadden gedaan tot verwijdering en stelde dat ze daardoor ook geen geld schuldig waren op basis van de voorwaarden in de ATO. De rechter heeft de gedaagden hierin in het gelijk gesteld. Oftewel voordat de ministeriele regeling werd ingevoerd waarbij de kosten gesocialiseerd werden bij de gebruikers mits ze een aanvraag deden voor verwijdering, was het en is het nog steeds gratis mits je geen aanvraag doet en elke vorm van kosten netjes bestrijd. Dit is dus niet veranderd met het schrappen van de regeling.

Wat betreft de kosten betaal je ook maandelijks voor afschrijving en vervanging van het netwerk. Ook is het beleid van de netbeheerders om per aansluiting te verwijderen verre van efficiënt en kosten effectief. Dat kan veel beter en goedkoper door het op wijk niveau to doen evt tijdens groot onderhoud.

[Reactie gewijzigd door cold_as_ijs op 22 juli 2024 18:24]

Alxndr @cold_as_ijs21 juni 2023 16:55
Ik snap hoe mensen onder de kosten uit hebben kunnen komen, maar hoe moeten we deze zin uit het artikel dan lezen/interpreteren:

"Daarmee mogen netbeheerders vanaf het moment van de uitspraak in principe weer kosten in rekening brengen"

(Dit staat allemaal los van wat ik er van vind, want de kosten moeten idd gewoon al inbegrepen zijn en één voor één verwijderen slaat nergens op, tenzij er daadwerkelijk een veiligheidsrisico is, maar dat betwijfel ik)
onetime
@Alxndr21 juni 2023 21:24
Als er verwijdering wordt GEVRAAGD.
Niet doen. Alleen contract opzeggen.
Of verwijdering vragen onder voorbehoud van gratis.
NLAnaconda @MMaster2321 juni 2023 11:04
Onder het mom, domme vragen bestaan niet ;).
Als jij een warmte pomp hebt, waarom moet perse de gas aansluiting verwijderd worden? Kan je hem niet laten zitten om vervolgens gewoon geen gas ge verbruiken?
(Ik heb het idee dat ik een enorm domme vraag stel 8)7 maar heb werkelijk geen idee :D )
MMaster23 @NLAnaconda21 juni 2023 11:06
Dat kan maar je blijft wel bijdrage betalen voor functioneren van het netwerk en de meter. Vastrecht heet dat volgens mij in het totaal. Dat is een paar honderd euro per jaar dat je weggooit.

Je mag ook tijdelijk je gasverbinding opzeggen bij bv een verbouwing. Maar dat mag niet langer dan een jaar of zo. Daarna wil de beheerder hem fysiek weghalen omdat ongebruikte leidingen een veiligheidsrisico zijn.
MC Taz Man @MMaster2321 juni 2023 11:14
Nou, nee. Als ik geen gas contract hebt, ga ik ook geen vastrecht betalen. Dat de netbeheerder daar niet blij mee is, is niet mijn probleem.

Ziggo is ook niet blij dat ik geen kabel televisie afneem bij hun, ondanks dat hun kabel hier ligt. Echter krijg ik van hun ook geen rekening voor het onderhoud van die kabel. Waarom zou Liander (in mijn geval) dan wél recht hebben op mijn centen, zonder contract?
ilaurensnl @MC Taz Man21 juni 2023 12:17
Je bent volgens mij wettelijk verplicht een contract te hebben, ook als je geen gas gebruikt; als je hieruit wilt komen moet dat weer via netbeheerder.

https://www.stedin.net/kl...m%20of%20gas%20verbruikt.
ImdaMned @ilaurensnl21 juni 2023 13:10
Een netbeheerder heeft echter nog nooit de wet laten zien waaruit dit zou blijken.
Vanhetgasaf @ilaurensnl21 juni 2023 13:15
Ik heb de Tweakers route gevolgd met Stedin en heb al zo'n 4 jaar niets meer van ze gehoord nadat ik een AVG-verzoek had gedaan op hun laatste bericht dat ze "mijn dossier" hadden overgedragen aan een incasso bureau.
Ze konden mijn dossier ook helemaal niet overleggen, omdat ze geen dossiers hebben van individuele klanten. Ze hebben geen contracten met mensen ze hebben alleen maar aansluitingen met huizen.

[Reactie gewijzigd door Vanhetgasaf op 22 juli 2024 18:24]

Verwijderd @MC Taz Man21 juni 2023 11:30
Dat is wel je probleem en dan kan je wel Billy badass zeggen dat je niet gaat betalen maar als je rechter zegt van wel dan krijg je gewoon een deurwaarder incl beslag aan je broek. Dus het is zeker wel een probleem.
Groningerkoek @Verwijderd21 juni 2023 12:05
De rechter zegt: Als Jantje hem weg wil laten halen en daar opdracht toe geeft dan betaalt Jantje, Pietje echter zegt de overeenkomst op en wacht net zo lang tot de netwerkbeheerder uit eigen beweging de gasaansluiting verwijderd, Pietje hoeft dus niet te betalen want Pietje heeft en geen overeenkomst die hem daartoe verplicht en Pietje geeft nergens opdracht toe.
MC Taz Man @Verwijderd21 juni 2023 22:02
Mag de eiser wel ff hard maken dat ik daadwerkelijk zou moeten betalen, zonder een contract. En ja, dat zou ik gewoon voor laten komen.

Gelukkig zijn wij (net) op tijd gratis van de gasaansluiting afgekomen, maar dat neemt niet weg dat een rechtsbijstandverzekering een groot goed is, icm vasthouden aan het principe "wie eist, bewijst".
NLAnaconda @MMaster2321 juni 2023 11:26
Nouja. Als de beheerder hem fysiek wil weghalen dan heb je toch ook je doel bereikt tegen geen kosten :)
QuintMidas @NLAnaconda21 juni 2023 11:27
Dat kan, maar dan krijg je nog steeds vastrecht in rekening gebracht. Da's het kromme. Ook als je geen gas gebruikt, betaal je nog steeds voor de mogelijkheid gas te gebruiken. Maar als je die mogelijkheid wil (laten) verwijderen, dan moet je daar weer een (aanzienlijk) bedrag voor neertellen.

[Reactie gewijzigd door QuintMidas op 22 juli 2024 18:24]

onetime
@QuintMidas21 juni 2023 22:14
Niet als je gewoon volgens de regels je contract opzegt. Dan moet jij helemaal niets meer, anders dan de leugens van de netbeheerder steeds netjes ontkrachten. Zie de voorbeeldbrieven in het topic.
QuintMidas @onetime22 juni 2023 09:04
Ah. Dat was mij niet bekend. Goed om te weten. Wel vervelend dat het alsnog (een hoop) gedoe lijkt te zijn alvorens de netwerkleveranciers bakzeil (moeten) halen.
onetime
@NLAnaconda21 juni 2023 14:51
De netbeheerders en veel, zo niet alle, energie leveranciers liegen dat je een contract moet hebben als er een aansluiting zit. Contract opzeggen en je bent in principe klaar. Dat heeft de rechter in twee zaken tegen leden uit het topic bepaald. Geheel in lijn met wet- en regel-geving.
Senaxx @MMaster2321 juni 2023 10:51
Ik zit in het zelfde schuitje. Afgelopen vrijdag is bij ons full electric monobloc opgeleverd. Alleen moest er nog "even" een extra groep gemaakt worden om inductie kookplaat te installeren. Zolang die er niet is kan ik niet van het gas af. Nu komen deze kosten er ook nog weer bij....
Patriot @Senaxx21 juni 2023 11:42
Als je geen last hebt van de fysieke aansluiting, dan kun je gewoon je gascontract opzeggen. De netbeheerder komt dan op een gegeven moment in de lucht met wat dreigende taal waarbij ze het laten lijken dat jij verantwoordelijk bent voor het laten verwijderen van de aansluiting, maar dat is niet zo. Je kunt meer lezen in dit topic, daar staan o.a. ook ervaringen van mensen die op deze manier succesvol van het gas af zijn én voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken om te reageren op de netbeheerder als deze dreigende taal uitslaat.
old_spice @Patriot21 juni 2023 12:11
Maar blijf je dan geen vastrecht betalen? Oftewel, zo'n aansluiting kost je elk jaar gewoon geld ook al gebruik je het niet?
Patriot @old_spice21 juni 2023 12:18
Nee, je zegt de overeenkomst op waar die betaling uit voortkomt (specifiek gaat het om de ATO, Aansluit- en Transportovereenkomst). In principe gebeurt dat min of meer automatisch als je geen nieuwe aanbieder neemt. Een energieleverancier kan wel eens een klein beetje moeilijk doen (maar dat is dan eerder omdat de helpdeskmedewerker het niet zo goed snapt), maar uiteindelijk kan het gewoon.

Het hele proces is niet altijd 'makkelijk', maar dat is vooral omdat de netbeheerder het graag moeilijk maakt*. Onderaan de streep kunnen ze je niets maken als je de aansluiting niet meer gebruikt en de overeenkomsten opzegt. Netbeheerders hebben dat in het verleden proberen af te dwingen bij de rechter, maar daar kregen ze gewoon (terecht) de deur op hun neus omdat nergens is vastgelegd dat je moet betalen voor een verwijdering die alleen maar nodig is omdat de netbeheerder dat zo graag wil.

* het is ook niet heel moeilijk, je moet wat brieven sturen en hooguit eens een keer een telefoongesprek voeren met iemand die doet alsof 'ie je niet begrijpt, je probeert dubbelzinnig voor te lichten en/of probeert te verleiden om een toezegging te doen die wel leidt tot een betalingsverplichting).

[Reactie gewijzigd door Patriot op 22 juli 2024 18:24]

old_spice @Patriot21 juni 2023 14:03
Ok dankjewel voor de uitleg. Dus uiteindelijk kan je gewoon je contract opzeggen. De aansluiting blijft dan gewoon. Ze proberen dan wel je te laten betalen voor het weghalen maar dat kan je dus weigeren omdat je geen opdracht hebt gegeven tot het weghalen.
Patriot @old_spice21 juni 2023 14:17
Klopt, en uiteindelijk gaan ze vaak alsnog over tot verwijdering op hun eigen kosten (terzijde, je moet ze daar de gelegenheid toe geven, dat ben je wél verplicht). Althans, ik heb nog nooit gehoord dat ze dat uiteindelijk niet deden.
ilaurensnl @Patriot21 juni 2023 12:19
Is het niet wettelijk verplicht om een contract te hebben? https://www.stedin.net/kl...en-stroom-of-gas-verbruik
Patriot @ilaurensnl21 juni 2023 12:24
Dat is niet zo, nee. STEDIN is een netbeheerder en de netbeheerders zeggen heel graag dat je dat wettelijk verplicht bent maar ze kunnen dat helemaal niet hard maken. Ze liegen daar dus gewoon over om mensen onzeker te maken over hun zaak, in de hoop dat die mensen toch gaan betalen.
arbraxas @Patriot21 juni 2023 15:07
Komt denk ik voort uit het feit dat het vroegah verplicht was om een woning (tot 40m3/h) op het gas aan te sluiten.
Maar ook die verplichting is weg. Maar netbeheerders vangen natuurlijk graag vast recht en niet zo graag verwijderingskosten.
Lord Anubis @Patriot21 juni 2023 20:29
Apart, mijn buurman werd om financiële redenen afgesloten en was zijn energie contract kwijt, hij weigerde te betalen voor iets wat hij niet meer gebruikte. Zij weigerden n.l. om hem af te sluiten van elektra want je zou in NL verplicht zijn om een elektra aansluiting te moeten hebben. Ze kwamen hem weer aan sluiten en hij wilde niet de aansluiting gaan gebruiken en zonder contract ,maar kreeg wel een boete omdat hij geen energie contract had.

Ik ga dat topic even doorspitten
GameNympho @Senaxx21 juni 2023 12:01
Tijdelijke en makkelijke oplossing, voor die tijd een electrisch kookstel gebruiken ;)
ilaurensnl @Senaxx21 juni 2023 12:19
Hoe zit het met douchen? gaat dat electrisch?
InsanelyHack @ilaurensnl21 juni 2023 12:55
Nee speciale shampoo.
Len @InsanelyHack21 juni 2023 13:03
Onzin, elke shampoo werkt gewoon met koud water. ;)
onetime
@ilaurensnl21 juni 2023 20:47
Hier bij mijn vriendin staat de warmtepompboiler al bijna twee weken te draaien. Het was niet het plan, maar gisteren toch maar gratis verwijdering aangevraagd, omdat we niet weten wat andere wetswijzigingen eventueel opleveren.
Als het nu niet gratis gaat, dan wordt het alsnog de tweakers route.

[Reactie gewijzigd door onetime op 22 juli 2024 18:24]

ilaurensnl @onetime21 juni 2023 21:15
Je doet een aanvraag en het is 'gratis', dus het lijkt mij niet dat ze hier nog dan onderuit kunnen komen door geld te vragen op een latere tijd.

Zonder te communiceren mogen ze als het goed is ook geen geld vragen.

Plus regels zijn nog niet veranderd, maar rechter heeft iets verklaard; dat betekend niet dat alles gelijk geld gaat kosten, maar dat gaan ze waarschijnlijk wel binnenkort proberen.

[Reactie gewijzigd door ilaurensnl op 22 juli 2024 18:24]

Indy-Jones @MMaster2321 juni 2023 10:51
Maar je kan het contract voor levering van gas opzeggen dacht ik. En vervolgens nooit expliciet opdracht geven tot verwijdering van de aansluiting; dat was precies de tactiek die hier op GoT beschreven werd dacht ik.

Of werkt die methode inmiddels niet meer?
genosis @Indy-Jones21 juni 2023 10:55
Zo heb ik het gedaan, laten verzegelen van de leiding, dat is gratis. Vervolgens verhuis je van aanbieder en zeg je dat je geen gas aansluiting nodig hebt. Stedin kwam een paar jaar later bij mij in de lucht dat ik de leiding kon laten weghalen.
onetime
@genosis21 juni 2023 21:45
Verzegel kan tegenwoordig voor maximaal een jaar, daarna moet hij alsnog weg. Dus gewoon contract opzeggen en je bent van de kosten af. Zie verder het topic over de misleiding door de netbheerders.
Nijl @MMaster2321 juni 2023 10:53
Ach, die kosten voor het verwijderen zijn niks vergeleken met de jaarlijkse kosten die je met je warmtepompje moet maken om het toch een beetje warm te krijgen.
GadgetFrank @Nijl21 juni 2023 11:01
2500 kWh per jaar a €0,40 = €1000 - €250 (vastrecht gas) = €750 / 12 maanden = €62,50 per maand.
Dat is voor verwarming én sanitair warm water, gezin van 4 personen.
Ik vind dat prima te doen, zeker wanneer je zonnepanelen hebt want dan kost het nog minder.
(2-onder1 kap uit 1994)

@Nijl Wat betaal jij per maand aan gas, inclusief vastrecht?

[Reactie gewijzigd door GadgetFrank op 22 juli 2024 18:24]

spaceboy @GadgetFrank21 juni 2023 11:08
Klinkt goed. Wat kostte de warmtepomp etc. zelf? En hoe lang gaat dat mee?
Ik zit trouwens in een vrijstaande woning uit 1920 waar de meeste soort van isolatie niet rendabel of zelfs onmogelijk zijn, maar dat terzijde. Ben wel benieuwd naar de rekensom als je alle kosten (ook op termijn, hoe lang gaat die warmtepomp mee) meeneemt.
En in mijn geval is het dus relevant dat ik met 100% electrisch de boel waarschijnlijk gewoon niet eens warm kán krijgen. (tenzij ik voor 50k ga isoleren met extra muren etc.)
koekroeck @spaceboy21 juni 2023 11:25
Isoleren is de basis van alles. Als je dat al niet hebt gedaan, moet je echt niet met een warmtepomp beginnen.
spaceboy @koekroeck21 juni 2023 11:32
Dat snap en weet ik. :)
Voor mijzelf is een warmtepomp vanwege genoemde redenen ook in geen enkel scenario rendabel. Ik doe wat ik kan, maar tenzij ik dus extra muren ga laten plaatsen is het huis gewoon niet goed te isoleren. Helaas.

Maar los daarvan ben ik wel benieuwd naar mensen die sommetjes laten zien wat een warmtepomp oplevert (zoals @GadgetFrank). Dat sommetje is m.i. nietszeggend als je de kosten niet ook vergelijkt. Waarmee ik niet wil suggereren dat een warmtepomp geen goed idee is, ik zie gewoon graag het totale plaatje voor een eerlijke vergelijking.
GadgetFrank @spaceboy21 juni 2023 12:39
Mitsubishi Ecodan (PUZ-WM60VAA + ERPT20X-VM2D) besteld in Spanje en zelf geïnstalleerd (monoblock dus alleen electra en cv/water aansluiten) voor €5800, €2850 subsidie ontvangen. €600 aansluitmateriaal ongeveer (leidingen/koppelingen/filter).
Dus mijn investering was ongeveer €3500.

Ik heb hetzelfde gedaan met mijn vorige huis uit 1914, vrijstaand. Ook daar een warmtepomp geinstalleerd en aangesloten op de bestaande radiatoren. Niet ideaal maar het werkt wel. Dit huis heb ik zelf nageisoleerd qua wanden en dak. "Kenniet legt op 't kerkhof" zeggen we hier in Noord Holland.

P.S. Mijn energierekening is ongeveer -€30/maand: zonnepanelen...

[Reactie gewijzigd door GadgetFrank op 22 juli 2024 18:24]

spaceboy @GadgetFrank21 juni 2023 12:54
Nice. Thanks voor de toelichting, interessant. En ik vind het een goed punt, die Kenniet en kerhof enzo. Het nadeel is wel dat ik iets minder handig ben, dus afhankelijk ben van mannetjes (m/v) die het doen. Dat maakt het ook alweer iets minder aanlokkelijk.

Misschien moet ik me toch 's om laten scholen. :D
tormentor1985 @GadgetFrank21 juni 2023 11:20
Ik twijfel er niet aan dat het goedkoper in gebruik is maar wat ik eigenlijk mis in het plaatje is de afschrijving van een CV ketel en warmtepomp. Heb er verder nog geen onderzoek naar gedaan maar ik zie na een snelle google dat een warmtepomp tussen de 6,5 en 19,5k kost (vraag me af waar dat enorme verschil hem zit).

Mijn keteltje is 2 jaar geleden vervangen voor 1800 euro :P gaat zeg 15 a 20 jaar mee dus kost qua afschrijving 90 tot 120 euro per jaar. Hoe zit dat met een warmtepomp? Wat is de afschrijf termijn (ofwel de levensduur) van een warmtepomp. Laten we uitgaan dat dit hetzelfde is 15 a 20 jaar. Dat zou betekenen een afschrijving van 325 tot 433 per jaar bij een warmtepomp van 6500 euro en tussen de 975 en 1300 euro per jaar bij een warmtepomp van 19500 euro.

Ik ben benieuwd of iemand zo'n berekening al eens gemaakt heeft. Zeker als een huis een warmtepomp nodig heeft van 19500 euro vraag ik me af in hoeverre je onder de streep goedkoper uit bent als je naast de 2500 kwh stroom ook nog eens +/- 1150 euro per jaar aan afschrijving mag reserveren.
onetime
@tormentor198521 juni 2023 22:09
Kijk eens in de warmtepompen topics, daar zie je veel reëlere bedragen.
MMaster23 @Nijl21 juni 2023 10:55
Waar baseer je dat op? Steeds meer huizen stappen van het gas af en nemen de warmtepomp.
BlueTooth76 @Nijl21 juni 2023 10:59
Maak die opmerking in het Tweakers warmtepompen topic en je wordt hartelijk uitgelachen. Ik ben al 5 jaar gasloos, beste beslissing ooit.
kiang @Nijl21 juni 2023 15:29
om het toch een beetje warm te krijgen.
Opvallend hoe militant anti-warmtepomp-wappies zijjn :+ Waarom voel jij toch een blijkbaar onweerstaanbare drang om hier, op geen enkel feit gebaseerd, te suggereren dat je een huis niet lekker warm krijgt met ene warmtepomp?

Koploper in warmtepompen binnen Europa is... Noorwegen. Als je in Noorwegen je huis warm krijgt met een warmtepomp, dan kan het hier ook ;)

Mijn ouders hebben overigens ook een (lucht-water) warmtepomp, al 15 jaar, in een huis uit 1960, en dat met klassieke (hoge temp) radiatoren, en het is er ook in de winter altijd 22 graden (veel te warm dus :+ ).

Kortom: een warmtepomp kan je huis prima warm krijgen ;)
Grrrrrene @Nijl21 juni 2023 10:55
Die worden natuurlijk weer ruimschoots gecompenseerd doordat je geen gas verbruikt.
MMaster23 @AttilaD21 juni 2023 11:10
Waar kan jij nu een contract afsluiten voor 40ct/m3 gas? De inkoop/markt prijs zegt helemaal niks over de consumentenprijs. Mijn gas contract nu is gewoon 1,75 per m3 en laagste aanbod wat ik nu heb gekregen is 1,20/m3.

En een prijs van 80ct/m3 was de norm paar jaar terug.
TweakerPas @MMaster2321 juni 2023 11:21
https://energie.anwb.nl/actuele-tarieven
Gas zit op 45 cent momenteel.....(edit) ex toeslagen en btw inderdaad!

[Reactie gewijzigd door TweakerPas op 22 juli 2024 18:24]

MMaster23 @TweakerPas21 juni 2023 11:26
Ja variabel tarief.. Over een paar maanden kan dat ook op 2 euro staan, daar kun je geen berekening op baseren.

Beetje als het zeggen dat je hypotheekrente niet vast staat.. Betaalde je amper een procent paar jaar terug, nu meer dan vier procent.
TweakerPas @MMaster2321 juni 2023 11:36
Klopt, echter tot op heden nog altijd goedkoper geweest dan de vaste contracten en ook al een aantal malen een negatief tarief gehad. Heeft mij iig het afgelopen jaar een hoop geld bespaard.
watercoolertje @TweakerPas21 juni 2023 15:38
en ook al een aantal malen een negatief tarief gehad
Hebben we het nu over gas of stroom? Want volgens mij haal je het door elkaar :Y)

De grafiek die jij post is zonder energiebelasting maar met BTW, de energiebelasting is bijna 60 cent, en dan kom je nog altijd boven een euro uit, is ook gewoon na te zien in je historische verbruik/kosten (ga er van uit dat ANWB die ook kan laten zien).

Zelf zit ik bij een reseller van ANWB en ik kwam vorige maand op 1,06 euro per m2 en daar komen dan nog (vaste) leveringskosten bij van de leverancier en vastrecht (samen net geen 20 euro), als ik die door de 12.78 kuub deel kom ik zelfs op 2.60 per kuub :P
ilaurensnl @TweakerPas21 juni 2023 12:29
Let wel op dat daar ong 60 cent bij komt, dus dat is 1,05 euro; en daar komt nog btw overeen en dat is dan 1.25 ish.

[Reactie gewijzigd door ilaurensnl op 22 juli 2024 18:24]

Patriot @AttilaD21 juni 2023 11:48
Bij welke energieleverancier betaal jij 40 cent per kuub, als ik vragen mag? Volgens mij is de gemiddelde gasprijs het drievoudige en ben je zelfs bij de goedkoopste leverancier nog steeds ruim het dubbele kwijt (alle heffingen e.d. incluis).
AttilaD @Patriot21 juni 2023 13:09
Wel in België op Ebem.be Die prijs is echt all in 4 cent /kwh. Variabel..
Patriot @AttilaD21 juni 2023 13:31
Ok, van de Belgische markt heb ik geen kennis. Is gas bij jullie gesubsidieerd, dat het zo goedkoop is?
AttilaD @Patriot21 juni 2023 13:42
Nee helemaal niet, maar wij betalen minder dan Nederlanders waar het gas dan nog vandaan komt. Ik vind dat niet correct. De gasprijs in Duitsland is helemaal van de gekke.
Arator @AttilaD21 juni 2023 14:40
Die prijs is zeker niet all-in. Dat is de prijs voor het gas inclusief 6% BTW per kWh. Maar exclusief de verschillende netbeheerdersvergoedingen en de bijzondere heffingen (en die tarieven zijn altijd hetzelfde voor jouw adres, ongeacht de leverancier), en exclusief de jaarlijkse vaste vergoeding aan de leverancier (die dus wel kan verschillen per leverancier). Ebem is ook bij de duurste qua vaste vergoeding.
Alles inclusief voor mijn adres, zou komen op c€ 7,34/kWh variabel bij de goedkoopste leverancier, en c€ 10,49/kWh vast bij de duurste leverancier.
Grrrrrene @AttilaD21 juni 2023 12:13
Je rekent met het kale tarief voor gas, wat natuurlijk niet terecht is. Daar moet nog energiebelasting en BTW overheen, waardoor je op zo'n 60ct energiebelasting en ~20ct BTW uitkomt, dus die 40ct per m³ is meer 120ct per m³. Dat maakt dus ~120 euro per maand aan kosten voor gas.

Je rekent met dynamische prijzen (zo'n contract heb ik ook), dus laten we even de huidige gemiddelde kWh-prijs pakken en rekenen wat een warmtepomp met een COP van 3,5 (realistisch toch?) zou doen:

1kWh kost vandaag gemiddeld 16ct (gas kost overigens 45ct, maar dat geef ik je even). Die 16ct wordt door de energietoeslag min of meer verdubbeld naar 31ct. Daar komt nog BTW overheen, dus zit je op 37ct ongeveer.

Nu bevat 1m³ gas ongeveer 10kWh energie, die de allermodernste CV-ketels er ook wel uit kunnen halen. Dat betekent dat we 1m³ gas kunnen vergelijken met 10kWh elektriciteit gedeeld door de COP van een warmtepomp. Dus 1m³ gas à € 1,20 = 10kWh warmte uit de warmtepomp à € 1,06.

De warmtepomp is dus zuiniger. Met een COP van 3 (vrij pessimistisch gerekend) zit je op gelijk en pas bij een lagere COP is de warmtepomp duurder uit. Dan verwaarlozen we even dat de gasprijs die je noemt 5ct te laag is en dat je de warmwatervoorziening met een warmtepomp op de daltarieven van je dynamische contract kunt uitvoeren en natuurlijk dat je geen vaste kosten meer hebt aan je gasaansluiting, dat scheelt ook weer ruim 200 euro per jaar.

Het is lastig rekenen met een dynamisch contract, omdat het zo onvoorspelbaar is. Ik weet wel dat ik vorig jaar augustus een gasprijs van bijna 4 euro per kuub had en dat de stroom (kale tarief) in de kerstvakantie regelmatig urenlang gratis of zelfs negatief geprijsd was. Ik heb zelfs bijgestookt met een elektrische radiator, dat kon gewoon uit t.o.v. gas stoken!

Kortom: niet zo angstig voor de warmtepomp...

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 22 juli 2024 18:24]

AttilaD @Grrrrrene21 juni 2023 13:32
Dank je voor het uitgebreide antwoord.
Ik ben niet angstig maar ik tel wel graag.

Ik heb een alleenstaande woning die erg slecht is geïsoleerd. Na het drama van afgelopen winter heb ik mij een pellet kachel gekocht. Dat heeft ons gezinsbudget toen gered.

Als ik een warmtepomp wil zetten geef ik minstens 80.000 Euro uit aan isolatie. Gevel moet er af, dak en vloeren vernieuwen. Dan mag ik wellicht nog een ventilatiesysteem plaatsen en dan komen de kosten nog van die pomp en de elektriciteitsprijs.

De ROI loopt (in mijn specifiek geval) in ettelijke tientallen levensjaren. Helaas is dit voor de hele wijk hier bij ons net hetzelfde. Wij isoleren niet (extra) want die ingreep is te duur. Dus geen warmtepomp helaas.
BlueTooth76 @AttilaD21 juni 2023 14:09
Waarom denk je dat je €80.000 kwijt bent aan isolatie om een warmtepomp te laten werken?
Uiteraard helpt isolatie mee om je warmteverlies in een woning te beperken.

Maar stel dat je voorheen 2.500m3 gas verbruikte per jaar, dan kan je dat met een 12kW warmtepomp opvangen. Je afgiftesysteem (vloerverwarming óf lage temperatuur radiatoren / convectoren) moet bij elkaar opgeteld wel in staat zijn om 12kW af te geven bij een aanvoertemperatuur van ~45 graden Celsius.
Grrrrrene @AttilaD21 juni 2023 14:48
Ik heb een collega die in een huis van net na 1900 woont en die heeft een warmtepomp geïnstalleerd. Volgens mij heeft hij minerale wol in de spouwmuur gespoten en met wat dikke gordijnen de ramen beter geïsoleerd 's nachts. Warmtepomp van 6kW als ik het me goed herinner en die draait 24/7 om de woning op 21°C te houden. Voordeel: alles is door en door warm, dus geen koude trek o.i.d. van een buitenmuur.

Nu heeft hij momenteel nog voordeel van zijn overschot aan zonnepanelen en de salderingsregeling, misschien dat de thermostaat op den duur wat lager gaat, maar steeds als ik mensen met zulke hoge bedragen zie schermen, vraag ik me echt af of dat ligt aan schofterige offertes of teveel isolatie voor het doel.

Ik heb zelf een jaren '80 hoekwoning. Voor krap 3k euro heb ik de spouwmuren laten isoleren. Ik heb de ramen boven (was enkelglas) en de voorgevel van de woning (was jaren '80 thermopane) vervangen voor kunststof kozijnen van Finstral met HR+++ glas (kosten totaal zo'n 14k). Dat merk je ook met dit warme weer meteen, geweldig! Op ramen + kozijnen + isolatie krijg ik ook nog eens 30% subsidie.

De vorige bewoners hadden al Tonzon vloerisolatie aangebracht, dus alleen het dak zou ik nog eens kunnen na-isoleren. Als ik een warmtepomp zou installeren, zou ik hooguit de radiatoren in de woonkamer vervangen voor T33-varianten voor een goede warmteafgifte bij lage temperatuur verwarming.
_JGC_ @MMaster2321 juni 2023 11:03
Gaskraan dicht, energiecontract opzeggen en door de leverancier ook de overeenkomst met de netbeheerder op laten zeggen. Bij weigering gewoon doordrammen, het is je recht om een overeenkomst op te mogen zeggen. Er staat nergens in de wet dat je een gascontract moet hebben, net zoals er niet in de wet staat dat je een televisie abonnement moet hebben als er een Ziggo kabel in je huis ligt. Wat wel in de wet staat is dat de netbeheerder geen gas mag leveren zonder energiecontract bij een leverancier, maar omdat de kraan dicht is voldoe je daar aan.

Later zal de netbeheerder brieven gaan sturen en gaan pushen om die gasleiding te verwijderen. Hij zit jou niet in de weg, is eigendom van de netbeheerder. Je verleent medewerking, maar geeft geen opdracht. Facturen die volgen betwist je, want je hebt geen overeenkomst meer. Zie het topic welke gelinkt wordt in het onderschrift van de foto's bij dit artikel.

Het is de netbeheerder die graag inefficiënt wil werken. Het is veel efficiënter om die leidingen pas op te ruimen bij een renovatie of sanering van het gasnet in de straat.
arjenhiemstra @MMaster2321 juni 2023 11:09
Gezien de planning sowieso verstandig vroeg aan te vragen. Hier komt pas volgende maand de warmtepomp, toch heb ik verwijdering al twee weken geleden aangevraagd. Ze kunnen pas in september langs komen. Wellicht lukt het niet om vandaag aan te vragen?
matie666 @MMaster2321 juni 2023 10:56
Gewoon de afsluiting alvast aanvragen. Bij mij duurde het 20 weken, voordat ze hem kwam verwijderen. Ze bellen toch nog een keer, dus je kunt het altijd weer intrekken.
Bender @MMaster2321 juni 2023 11:10
Okay, maar waarom zouden andere dan moeten betalen dat jij je gasaansluiting wil aanpassen/verwijderen?
Tivoler @Bender21 juni 2023 12:28
Omdat de veel mensen slinks zijn (geworden).
onetime
@Bender21 juni 2023 22:16
Niet, jij zegt alleen je contract op. En voor eventuele verwijdering heb je allang betaald via het vastrecht;
edit:
Het punt is dat je dat zelf al gedaan hebt.
De aanleg heb je betaald.
Het vastrecht is voor onderhoud inclusief vervanging wanneer nodig.
Gemiddeld zal de boel uit bedrijf kunnen halverwege de levensduur, en dus halverwege de vervanging. Die dus niet meer hoeft, alleen verwijderen zal bij benadering ook ongeveer de helft kosten van vervanging.
Dus al betaald.

[Reactie gewijzigd door onetime op 22 juli 2024 18:24]

onetime
@MMaster2321 juni 2023 11:28
NU snel aanvragen, kijken of het nog lukt, en dan de gewenste datum inplannen.
De wachttijd voordat ze het kunnen doen is nogal lang...
@Senaxx
mvrhrln @MMaster2321 juni 2023 11:52
Ik was onder de indruk dat warmtepompen op de eerste plaats werden geplaatst vanwege milieu overwegingen. Die paar centen extra op een complete installatie zijn dan toch te verwaarlozen als we kijken naar het enorme voordeel wat het het milieu oplevert?
Ruw ER 21 juni 2023 10:50
Is het niet genoeg dan, om gewoon de gaskraan dicht te draaien en een energiecontract met enkel stroom te nemen?
jkru2133 @Ruw ER21 juni 2023 10:54
Ja en nee, ze willen graag dat je dan de aansluiting laat verwijderen "voor de veiligheid".
Grrrrrene @jkru213321 juni 2023 10:57
...wat wordt er onveiliger als je hem laat zitten dan? Het is niet alsof er jaarlijks iemand naar mijn meterkast komt kijken of de gasaansluiting nog wel jofel is. Alleen de CV krijgt periodiek onderhoud, maar dat is aan het eind van de gasleiding door het huis heen.
Mixpower @Ruw ER21 juni 2023 10:57
Dan betaal je nog altijd vastrecht voor je gasaansluiting.
BlueTooth76 @Mixpower21 juni 2023 11:40
Nee, dan betaal je geen vastrecht meer. Dat is het misverstand dat we op Tweakers al >5 jaar proberen te ontzenuwen.

Op het moment dat jij je gascontract opzegt, wordt de ATO beëindigd (contract voor jou tussen energieleverancier en netbeheerder) en betaal je niets meer.

Dat is de "Tweakersroute", uitleg vind je op het forum, ongeveer 300 Tweakers hebben die weg al bewandeld.
Tivoler @BlueTooth7621 juni 2023 12:31
Onthoud; je hebt hier veelal te maken met een groep "autisten" welke niet echt flexibel zijn... hun "Tweakersroute" is de route (ookal zal hij wellicht goed zijn) verandering is een aantasting van hun inzicht.

Ik krijg er de zenuwen inmiddels niet meer van :+
Mixpower @BlueTooth7622 juni 2023 00:54
Duidelijk, ik heb niet eens gas dus geen idee. :+
balfnl @Ruw ER21 juni 2023 10:57
Ja, op zich wel, alleen een aantal energie leveranciers doet daar nogal moeilijk over. Ik heb bij Vandebron bijvoorbeeld, na installatie van een warmtepomp, een hoop moeite gehad om ze te overtuigen dat je niet perse een gascontract hoeft te hebben, ook al heb je een aansluiting maar gebruik je het niet.

Je krijgt dan na afsluiting van het contract van die reminder e-mails dat je een gasaansluiting hebt en dat je toch echt ook een gascontract moet afsluiten.
BlueTooth76 @Ruw ER21 juni 2023 11:40
Ja, dat is genoeg. Gascontract opzeggen en klaar.
ro8in 21 juni 2023 14:10
Ik snap het niet helemaal, wat is precies het probleem als je deze gewoon laat zitten? Zolang je geen gas afneemt hoeft dat verder toch geen probleem te zijn?
ApexAlpha @ro8in21 juni 2023 15:45
Het probleem (of meer: risico) is dat mensen hun gasaansluiting dan gaan aftappen zonder te betalen.

Daarom willen netbeheerders dat er of betaalt wordt, of helemaal weg. Maar goed dat is natuurlijk niet in het belang van de consument.

Ik ben ook van het gas af sinds deze winter, en heb in januari de aanvraag gedaan tot verwijdering.

Ze hebben hier mijn hele voortuin open gegraven tot aan de stoep en de hele leiding weggehaalt. Lijkt mij wat overdreven, ze hadden hem ook gewoon 'dicht' kunnen zetten, maar dat wilde de netbeheerder zelf absoluut niet.

Het is dan ook een beetje gek om én dat niet te doen maar ook mensen zelf te laten betalen voor verwijdering, waar ze niet om vragen.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 22 juli 2024 18:24]

laurxp @ApexAlpha21 juni 2023 15:53
Dat klinkt als een probleem van de netbeheerder, niet van de consument. Als de netbeheerder aftappen wil voorkomen, kunnen ze ook gewoon ieder jaar iemand langs sturen om de meter te controleren.
ApexAlpha @laurxp21 juni 2023 15:56
Het is ook het probleem van de netbeheerder, maar die proberen van hun probleem jouw probleem te maken. Dat is natuurlijk onzin.
Alxndr @ro8in21 juni 2023 15:45
Dit is inderdaad de grote vraag.

Op basis waarvan zeggen/denken netwerkbeheerders dat een aansluiting laten zitten ten eerste een veiligheidsrisico is, en ten tweede, waarom dit hun verantwoordelijkheid is ipv de eigenaar van het huis/pand.
ASNNetworks @ro8in21 juni 2023 16:01
Als je te lang geen gas afneemt, krijg je een brief van de netbeheerder dat ze je gasaansluiting willen verwijderen gezien je geen gebruik maakt van gas. En die kosten willen ze dus ook verhalen op jou.

Je wordt dus in een wurggreep gehouden: of je neemt van ons gas af en betaalt ons weer voor gas, je we verwijderen je aansluiting en presenteren jou de kosten van het verwijderen.

Dat was dus precies het probleem waar de Tweakers-leden tegenaan liepen en dit daarom waren gestart.

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 22 juli 2024 18:24]

Patoer @ro8in21 juni 2023 16:30
Het vastrecht van 23€ blijft dan gewoon iedere maand doorgaan volgens mij. Wij zijn al van het gas af, maar dit werd ons medegedeeld, zodat alles alsnog verwijderd is.
PTR 21 juni 2023 11:27
Ik lees een heleboel ge-ik en niet willen betalen want het klopt niet om een of andere reden vanwege eigenbelang met dram oplossingen.

Er is nu eenmaal een erfenis van een systeem waarbij elk huis standaard werd aangesloten, net als water. De mensen die überhaupt gasloos gaan en dus kunnen betalen door allerlei aanpassingen in het eigen huis, vragen de kosten voor dit stuk af te wentelen op de mensen die nog niet gasloos kunnen gaan, want in de afgeschoten regeleling werkte dat zo. Als je wilt bijdragen aan het geheel, neem deze kosten dan ook.
Het zou zo fijn zijn als alles niet in 'het kost mij geld' wordt uitgedrukt met welke reden omvlochten dan ook. Jaag de transitie aan door het gewoon te doen, het is een investering voor iedereen.

En ja, dingen kunnen beter geregeld worden, maar steek alsjeblieft de energie in de goede zaken en niet in deze paar knaken.
Daarnaast, deze afschieting is niet het einde, enkel een herziening hoe dit goed te regelen.
twdikkert @PTR21 juni 2023 11:44
Nee dit is gewoon een zakelijke overeenkomst met een bedrijf. Onafhankelijk van andere klanten. In die zin gaat een “voordeel”, altijd ten koste van andere klanten. Ook de bonus korting bij AH. Bedrijven proberen vaak de morele kaart te spelen (maar de andere klanten, of de werknemers …). Andersom is er nooit enige coulance, of begrip, dan is het alleen zakelijk.
PTR @twdikkert21 juni 2023 15:47
Ik ken de verhalen over gedoe. Dat is niet mijn ervaring per se, wel veel rompslomp en geduld, wat een helaasheid is bij vrijwel elk groot bedrijf.
Om nou te stellen dat er nooit coulance of niks te regelen is e.d., vind ik wat boud en kort door de bocht.

Zakelijk gezien is er de originele afspraak dat het geld kost om de aansluiting te verwijderen. Alleen nu hebben mensen er ineens last van blijkbaar.
BlueTooth76 @PTR21 juni 2023 11:59
Het is logisch dat "ik niet wil betalen". De leidingen en de meter zijn van de netbeheerder. Netbeheerders hebben 60 jaar inkomsten gehad uit het gasnetwerk en hadden geld kunnen reserveren voor dit soort "slechtere tijden".

Overigens heb ik geen opdracht gegeven om de meter te verwijderen. Ik heb m'n gascontract opgezegd en betaal al 5 jaar niets meer daarvoor. Als de netbeheerder de gasmeter terug wil, dan kunnen ze die ophalen. Dat weten ze al 5 jaar, gezien de brievenwisseling die er toen was.
PTR @BlueTooth7621 juni 2023 15:52
Ze hebben niet alleen inkomsten gehad, ook kosten. Dit zijn geen slechtere tijden vwb dit onderwerp, er moet heroverwogen worden wat redelijk is.

En als jouw manier voor je werkt, prima toch?
ApexAlpha @PTR21 juni 2023 13:50
Het punt is niet dat het geld kost om te verwijderen.

Het punt is dat de netbeheerder je *verplicht* om óf een contract af te sluiten en gas af te nemen, óf je laat betalen voor verwijdering van hun eigen bezit.

Dat is natuurlijk krom. Je kan prima je gascontract opzeggen en de meter dichtdraaien maar gewoon laten zitten. Dan kost het niemand wat. Maar dat wil de netbeheerder weer niet.
PTR @ApexAlpha21 juni 2023 15:50
Dat de originele overeenkomst krom is, mee eens. Het is een hele oude afspraak met wellicht wat wijsheid van toen. Ik geloof en hoop ook wel dat ze met billijkheid en redelijkheid in het achterhoofd dit anders gaan regelen gezien de ontwikkelingen op energiegebied.
laurxp @PTR21 juni 2023 16:01
de kosten voor dit stuk
Het aparte hier is dat er helemaal geen kosten hoeven te zijn. De netbeheerder wil de ongebruikte aansluiting weghalen, van de consument mag die best blijven zitten. Het zou véél voordeliger zijn om alle meters te laten zitten en hele straten in één keer van het gasnet te koppelen. De ongebruikte leidingen en meters kan je vervolgens gewoon in de grond laten roesten, glasvezel doorheen blazen, of hergebruiken voor waterstof ofzo.

Huis-per-huis afsluiten is puur een wens van de netbeheerder, dus waarom zou de consument daarvoor moeten betalen?
PTR @laurxp21 juni 2023 18:57
Ik vind het een prima voorstel om per gebied te doen. Hopelijk lezen ze dit en nemen het mee in de overwegingen. Ik hoop ook dat mensen doorhebben dat het geld kost om iets op de goede manier weg te halen. Die vakmensen die die uitvoeren, moeten ook betaald worden.
Neophyte808 @PTR21 juni 2023 18:56
Het ge-ik komt wat mij betreft vooral vanuit de netbeheerders: Als er een glasvezel of coaxkabel van de wijkkast naar mijn meterkast loopt en ik neem geen internet af, dan kan ik er prima mee leven dat er een aansluiting naar mijn huis ligt waar ik geen gebruik van maak. Ik krijg dan geen provider op mijn dak die die aansluiting onklaar wil maken o.i.d.

Voor gas dus wel en dat is vreemd: je kiest er voor om geen gas te gebruiken en vervolgens wil de netbeheerder jou kosten in rekening brengen om jou die keuze af te nemen zodat je helemaal nooit meer gas kan gebruiken.

Je staat er m.i. vrij in om later alsnog een gascontract af te nemen. Of misschien wil de volgende bewoner dat, met het oog op redundantie, zodat die zijn/haar huis kan verwarmen in slechtere tijden of wanneer de stroom uit valt.
Xorgye @PTR21 juni 2023 20:05
Wacht even, het gaat hier om 'stoppen met gebruiken van gas'. Niet om het weghalen van de afsluiting.
De energie maatschappij zegt dat 'als je stopt met gas de aansluiting ook weg moet, EN dus op jouw kosten'.
Dat is t basis probleem.

Enneuh... je betaal 'voor het hebben van de gasaansluiting', en je betaald 'voor het afnemen van gas'. Dus de kosten voor het aanleg, onderhoud en weghalen van het gas IS al betaald als je altijd al een gasaansluiting had en gas hebt gebruikt. Dat is gewoon hoe ze (de energie maatschappijen) zelf bedacht hadden dat t in elkaar zat.

Het issue is dat ze nu zitten met mensen die weg gaan (dus geen klant meer en geen geld meer verdienen) en ook nog daarvoor moeten betalen (voor hun gevoel). Maareuh... ze kunnen prima de boel laten zitten in jouw meterkast, maar 'dat hebben ze dan liever niet'...
Ja, wie is hier nou gek dan :+

[Reactie gewijzigd door Xorgye op 22 juli 2024 18:24]

Rubman 21 juni 2023 10:51
We moeten met zijn allen minder gas verbruiken en steeds meer groene energie gaan gebruiken maar om hiertoe te komen gaan wel wel iedereen tot op het bot uitknijpen om de bedrijven die goud geld verdienen met deze aansluitingen nog verder te ondersteunen. Top idee!

Het geld vragen voor beter omgaan met de energie in het kader energietransitie is toch juist iets wat de overheid en Europa moet toejuichen, het lijkt er nu meer op dat men het tegen werkt door extra kosten in rekening te brengen voor mensen die de stap maken.
Grrrrrene @Rubman21 juni 2023 11:01
Dit soort schommelingen maken mensen huiverig om mee te gaan in de energietransitie. Als je kijkt wat je straks voor een EV aan wegenbelasting betaalt, kan daar geen laag laadtarief tegenop. Ineens tellen de accu's vol mee en is een EV zelfs met een kortingstarief erg duur om te hebben. Of de mensen met een warmtepomp die een hartverzakking kregen toen het prijsplafond zo laag werd ingevoerd, dat ze mogelijk de hoofdprijs zouden betalen omdat zij ipv gas, stroom gebruikten voor de verwarming van hun huis...
Rubman @Grrrrrene21 juni 2023 11:08
Ja dit, er wordt overal geroepen we moeten groen en alles moet duurzaam geen gas meer, iedereen aan de EV maar tegelijk maken we dit allemaal duurder dan de huidige alternatieven. Met als resultaat niemand doet het. Uitgezonderd de vaak tijdelijke regelingen die massaal misbruikt worden.

Wilde zelf graag een EV, maar buiten het feit dat vakantie lastiger wordt want buitenland is toch een uitdaging is het ook financieel niet meer interessant want het is gewoon duurder (aan het worden) dan reguliere verbrandingsmotor auto.
Grrrrrene @Rubman21 juni 2023 11:56
Ik twijfel er niet aan dat de overheid ervoor gaat zorgen dat EV rijden (al is het kunstmatig) goedkoper wordt dan op brandstof rijden. Zelfde met de warmtepomp: desnoods verhogen ze de toeslagen op gas, uiteindelijk gaan we naar volledig elektrisch en ik zie dat ook echt wel als de toekomst.

Qua EV: ik begin er toch steeds meer naar te neigen. Ik wilde eigenlijk een (plugin) hybride, maar met het wegvallen van de salderingsregeling lijkt een EV me wel een mooie "bodemloze put" om mijn overschot aan PV in kwijt te kunnen in de zomermaanden. Bijvoorbeeld een Kia e-Niro uit ~2018 begint binnen ons budget voor een volgende auto te komen en met 350-400km real world range, durf ik daarmee wel op vakantie. Meer dan ~800km doe ik toch niet snel op een dag, dat is dus 1x (of misschien 2x) laden onderweg, prima hoor.
rodgerz @Grrrrrene21 juni 2023 15:42
die 350-400km haal je ook alleen als je met een lege auto qua gewicht rijdt. (niet vol koffers en of sleurhut erachter)
En rijdt als een suffe oma.
Rijden zoals je deed in een benzineauto.....levert je max 200km op. En dan moet je blij zijn.
Grrrrrene @rodgerz22 juni 2023 08:59
Het gewicht van de auto maakt verdomd weinig uit voor het verbruik. Bij hogere snelheden (50km/u en hoger?) is aerodynamische drag de belangrijkste issue. Dat je met een caravan de range niet haalt, is daarom volkomen logisch, al red je dat met een ICE-auto ook niet :)

Die 200km slaat nergens op, dan moet je met 160km/u over de Autobahn rijden ofzo. Gebruikers rapporteren 320 - 400 km per charge. Waar jij die 200km vandaan haalt, is me een raadsel.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 22 juli 2024 18:24]

mmniet 21 juni 2023 10:51
ik heb gelukkig net mijn aanvraag ingediend en bevestigd in de opdracht gehad dat het gratis is. Er staan natuurlijk voorwaarden bij, dus ik hoop dat het 0 blijft, je weet immers maar nooit.

Blijft een rare situatie. Ik hoop dat dit snel tot helderheid gaat komen. Je hebt immers weinig keuze hierin en je wilt gewoon van de kosten en spullen af.
Jboeren @mmniet21 juni 2023 11:43
Na 5 maanden wachten komen ze hier volgende week de gehele leiding met een totale lengte van 60 cm weghalen. In de getekende opdracht staat 0 euro.
mmniet @Jboeren21 juni 2023 11:58
dat is nog eens de moeite van het wachten waard. Wel 60cm :). Ja, ik mag hopen dat ze niet perse willen dat de hele straat open moet, want dan hebben we wel een uitdaging met elkaar.
Jboeren @mmniet21 juni 2023 12:01
Zit onder het trottoir. Hebben geen voortuin. En over een week of 2 gaat darzelfde gat weer open voor glasvezel…
MrMonkE 21 juni 2023 11:27
Hoe werkt dit in een huur woning.
Mag je dan ook gewoon de boel laten afsluiten?
BlueTooth76 @MrMonkE21 juni 2023 11:44
Daar heb je nog de verhuurder als extra partij. Doorgaans zal je alleen van het gas gaan als je een alternatief hebt, zoals een warmtepomp en inductiekookplaat. En als je huurt zal je verhuurder daar zorg voor dragen. In overleg zal de gasaansluiting dan ook exit kunnen.

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