Electronic Arts splitst gamedivisie op in EA Entertainment en EA Sports

Uitgever Electronic Arts kondigt een herstructurering aan waarbij de gamedivisie opgesplitst wordt in EA Entertainment en EA Sports. Het bedrijf behoudt zijn ceo Andrew Wilson, terwijl verschillende subdivisies nieuwe topmensen krijgen.

EA Entertainment en EA Sports worden de overkoepelende divisies van de te verwachten games en franchises onder die noemers; onder EA Sports vallen welbekende sportgames als FIFA, Madden NFL en de F1-franchise. De EA Entertainment-afdeling wordt verantwoordelijk voor alle overige games, waaronder franchises als Battlefield en Star Wars, maar ook mobiele games.

Laura Miele is aangewezen als president van de laatstgenoemde divisie en stuurt alle onder deze afdeling vallende studio's aan. Onder Miele gaat Vince Zampella de studio's achter Apex Legends, Battlefield en de Star Wars-games leiden. Samantha Ryan blijft 'lifestylefranchises en blockbuster singleplayergames' aanvoeren en ook Jeff Karp behoudt zijn positie als topman achter studio's voor mobiele games.

Cam Weber blijft president van de Sports-afdeling. Het EA Experiences-team wordt na de herstructurering door David Tinson geleid. Deze positie neemt Tinson over van Chris Bruzzo, die met pensioen gaat. Ook cfo Chris Suh gaat bij het bedrijf weg; zijn plek wordt overgenomen door Stuart Canfield.

Ceo Wilson noemt de herstructurering de 'volgende stap van onze strategie om onze studio's onder twee organisaties uit te lijnen'. De nieuwe bedrijfsstructuur moet financiële verantwoording makkelijker maken en topmensen de ruimte geven om grotere en creatievere beslissingen te nemen. Eerder dit jaar werd zo'n zes procent van alle EA-werknemers ontslagen, weer als onderdeel van een herstructurering.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 21-06-2023 09:57
51 • submitter: Xtuv

21-06-2023 • 09:57

51

Submitter: Xtuv

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Reacties (51)

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marapuru 21 juni 2023 09:59
Ik meen mij te herinneren dat dit een flink aantal jaren terug ook al het geval was (separate divisies). Maar dat toen alles juist samen werd gebracht onder 1 EA vlag.
deknegt
@marapuru21 juni 2023 10:09
Beetje managementcultuur, iemand heeft 1 idee en alles moet overboord om dat te bewerkstelligen. Dan 4-5 jaar komt er een nieuwe topman, en die wilt het weer net helemaal anders en moet het roer weer om.

Het is allemaal voornamelijk pogingen om stempels te drukken en hun eigen 'visie' te creëren. Of het efficiënter of beter word is altijd maar de vraag.
theduke1989 @deknegt21 juni 2023 10:27
dit gebeurd omdat het bedrijf niet meer echt stabiel is, dus ze her en der naar een oplossing zoeken. Nieuwe leden binnen halen, oude ontslaan etc.

Als je een gezond bedrijf hebt, is dit niet het geval en behoudt je de cultuur, structuur etc.

Dus je kan zien.
Cybergamer @theduke198921 juni 2023 13:19
Als je een gezond bedrijf hebt, is dit niet het geval en behoudt je de cultuur, structuur etc.
Cultuur en management gaan niet samen, dit is puur en alleen voor hunzelf om prestatie bonussen ed binnen te halen. Managers over het algemeen zijn tijdelijke boeven die vertrekken als er ergens anders beter te halen valt.

Zo zie ik het in ieder geval.
Cergorach
@deknegt21 juni 2023 10:30
Maybe... Of men realiseert zich gewoon, na een aantal jaar, dat de sports games een heel ander beestje zijn dan de rest van de games divisie en splitsen het weer op. Het zou me ook niets verbazen dat ze met der tijd ook weer een aparte mobile divisie zullen hebben...
lenwar
@Cergorach21 juni 2023 12:26
Klopt, maar dat hoef je niet aan de buitenkant te doen natuurlijk.

Banken verkopen leningen, bieden betaalrekeningen aan, verkopen verzekeringen, geven advies, enz, enz, enz.
Allemaal taken die 123 niets/weinig met elkaar te maken hebben. Toch is het aan de buitenkant allemaal één organisatie.
Timmiejj @lenwar22 juni 2023 13:53
ING Bank N.V. bijvoorbeeld heeft 33 subsidiaries (In NL gevestigd), waaronder, ING Commercial Finance B.V. , ING Corporate Investments B.V. , ING Lease (Nederland) B.V. , ING Real Estate B.V.

Dit is toch hetzelfde EA Sports, EA Entertainment en beide zijn onderdeel van EA Holding oid.
lenwar
@Timmiejj22 juni 2023 17:38
Niet helemaal.
Die vier producten die ik noemde zijn gewoon van de ‘ING Bank’ (alle vier dezelfde bv)

Het zijn producten, geen merken/bedrijven.

Maar goed. De hoge legerleiding van EA zal er vast goed over nagedacht hebben een bevonden hebben dat dit een goed idee is.
AceAceAce @deknegt21 juni 2023 10:22
Simpele kwestie van 'hoe hou ik mezelf als manager relevant'. Ergens binnenkomen, iets nieuws moeten neerzetten om te laten zien dat je er toe doet, niet noodzakelijk in het belang van het bedrijf, je salaris en prestatiebonuw binnenhalen, en weggaan zodra de eerste scheuren van je creatie zichtbaar worden.
Wolfos
@deknegt21 juni 2023 10:43
Andrew Wilson zit er al een hele tijd hoor. Hij werd CEO in 2013, en kwam bij EA werken in 2000. Dus zeker niet dat hij daar even binnen komt om de hele boel even overhoop te gooien.
centr1no @deknegt21 juni 2023 11:55
stempels te drukken en hun eigen 'visie' te creëren
Leuk verhaal, maar geen enkel bedrijf gaat om de paar jaar het hele bedrijf herstructureren enkel omdat een manager een aanvulling op de CV nodig heeft.
Een goed lopend bedrijf of divisie zal ook niet om de paar jaar een andere 'topman' aannemen als dat niet nodig is.

De onderliggende reden dat dit soort reorganisaties gebeuren is gewoon geld.
Als de operatiekosten stijgen dan moet je snijden in je personeelsbestand en onroerend goed.
Als er significante verschillen zijn in onderliggende afdelingen, divisies of zoals bij EA de verschillende categorieën games en studio's dan is het vanzelfsprekend dat je die op verschillende, gerichtere manieren gaat aansturen.

Het is gewoon een logische herstructurering die niets te maken heeft met 'visie creëren'.
field33P @centr1no21 juni 2023 13:54
De onderliggende reden dat dit soort reorganisaties gebeuren is gewoon geld.
Uiteraard is er een perceptie dat het om geld gaat, maar een hoop consultancybureaus (die regelmatig alleen ingehuurd worden om een reeds genomen besluit te onderbouwen mocht iemand zich gekrenkt voelen en naar de rechter stappen) en managers die hun koninkrijkje weten te verdedigen later is er onderaan de streep nauwelijks een kostenbesparing te merken.
Frame164 @deknegt21 juni 2023 17:30
Dit soort dingen gebeuren echt niet zomaar. De komst van een nieuwe topman bij een bedrijf heeft ook vaak te maken met een strategiewijziging die nodig is omdat de omstandigheden veranderen. Het is echt niet zomaar veranderen om het veranderen.
Verwijderd @marapuru21 juni 2023 10:11
Kan me idd herinneren dat je vroeger altijd EA SPORTS IT'S IN THE GAME hoorde als je bv. Fifa opstartte.
RefriedNoodle @Verwijderd22 juni 2023 22:02
Kan melden dat F1 23 dat nog steeds heeft.
QuintMidas @marapuru21 juni 2023 10:11
Zoals Elton John al zong: It's the circle of life...

En nu zonder gekheid: Tsja, in een maatschappij waarin stilstand toch vooral als achteruitgang wordt gezien, is het niet zo gek dat er continue gemorreld wordt aan de inrichting van ondernemingen. De ene keer wordt een verticale structuur als ei van Columbus voor alle bestaande "problemen" gezien en de andere keer wordt de oplossing in een horizontale structuur gezocht. En daarbij spelen bedrijfseconomische modegrillen ook nog eens een rol.
XO101 21 juni 2023 10:36
Doet mij denken aan een van de gastcolleges die ik ooit heb gehad, kwam er een professor het podium op, en vroeg. Kan iemand van jullie mij de reden vertellen van centralisatie van een bedrijf, na 10 man gesproken te hebben die allemaal management termen uitspraken brak hij in en zei "Niet zo moeilijk denken, er is maar een reden, decentralisatie".

Daarna kwam de bonusvraag, en hij zei erbij dat wij snelle leerlingen waren en het antwoord wel moesten weten, "wat is de reden tot decentralisatie"?

De hele zaal "centralisatie", we kregen complimenten van de professor en zei dat we nu net zoveel wisten als een gemiddelde MBA'er. Good 'ol times...

Dit hele EA gebeuren zal daar ook onder vallen, nu doelen hebben als minder log worden en creatiever zijn (maw, welke lootboxstrategieen kunnen straks weer bedenken), straks komt er weer een manager die vindt dat ze uniform moeten werken en synergie voordelen moeten behalen.
centr1no @XO10121 juni 2023 12:59
Dit hele EA gebeuren zal daar ook onder vallen
En waarom denk je dat?
Wie is die nieuwe manager die deze wijzigingen opdringt?
En waarom denk je dat een miljardenbedrijf als EA zich zou laten onderwerpen aan dat soort grillen?
Waarom zijn het snijden in het personeelsbestand en vastgoed niet simpelweg het gevolg van het beëindigen van projecten die geen geld opleveren?
Waarom is deze 'decentralisatie' niet gewoon een logische stap omdat ze verschillende producten hebben die verschillen aangestuurd moeten worden?

Ik heb persoonlijk te maken gehad met bedrijven en (interim) managers die met dezelfde theoretische regeltjes en filosofieën aan komen, dus ik weet dat het gebeurt.
Maar als een bedrijf besluit om te reorganiseren dan is daar een onderliggende reden voor. Bij een bedrijf dat in beweging is, in principe risicoproducten produceert en afhankelijk is van investeerders en aandeelhouders, zal het regelmatig nodig zijn dingen te herstructureren.
Als een bedrijf om de paar jaar een nieuwe CEO o.i.d. aan neemt en de hele organisatie weer op de kop gooit heb je te maken met een in de basis ongezond bedrijf.

[Reactie gewijzigd door centr1no op 24 juli 2024 01:22]

RoamingZombie @XO10121 juni 2023 13:33
Klinkt een beetje als een nietszeggend antwoord van die professor. In zijn voorbeeld zijn centralisatie en decentralisatie begin cq eindpunt. Maar de motivatie voor de verandering is nooit het beginpunt. Dat is zeggen dat ik nu links ga omdat ik daarvoor rechts ben gegaan. Zo kom ik natuurlijk niet waar ik wil wezen. Er zal echt een motivatie voor zijn waarom je van het een naar het ander gaat.

Klinkt meer alsof hij zelf interessant wou doen dan dat er een steekhoudend argument achter zit.

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 24 juli 2024 01:22]

TTLCrazy 21 juni 2023 10:03
Dus je ontslaat 6% van je personeel en verandert de bedrijfs structuur zo dat je daarna weer meer managers/CEo's kan aannemen. Klinkt als een bekende trend in Amerika....

Sowieso gruwel ik van EA en alles wat daar mee te maken heeft. Dus deze hele reorganisatie vertrouw ik ook helemaal niets.
Frame164 @TTLCrazy21 juni 2023 17:31
Sorry, maar als je je een beetje verdiept in reorgs, dan zal je zien dat er net zo goed managers verdwijnen. Maar het klink zo lekker populistisch om te roepen dat er meer managers komen.
Vrietje 21 juni 2023 12:04
Ik snap dat voor de duidelijk je FIFA gebruikt maar vanaf het komende deel heeft EA niet meer de rechten voor de naam FIFA. Het spel gaat dan ook verder door het leven als EA Sports FC
sjitz 21 juni 2023 10:44
EA's gamedivisie? Heeft het bedrijf nog meer divisies? Weet iemand welke andere elektronische kunsten ze zich mee bezig houden?
Heroic_Nonsense @sjitz21 juni 2023 11:12
Ja, EA is uitgever, producent en verkoper (via zijn launcher).

Vroeger maakte ze ook productiviteitsoftware (daar komt de "Arts" ook vandaan). Deluxe Paint was daarvan de bekendste, maar ook Deluxe Music en Deluxe Video zijn uit de stal van EA.

Deluxe Paint werd voor heel wat games gebruikt (tekenen van sprites en tiles).
Vrijdag 21 juni 2023 10:34
Vroeger hadden ze als slogan "Challenge Everything".

Nu is het "Change Everything" :P
Sleepkever @Vrijdag21 juni 2023 12:46
EA Sports: It's in the game
Was het toch? Meen mij nog wel een intro te herinneren van een spel wat ik mij niet meer herinner.

[Reactie gewijzigd door Sleepkever op 24 juli 2024 01:22]

field33P @Sleepkever21 juni 2023 13:52
Challenge Everything was bij het EA Games-merk tussen circa 2001 en begin 2005.
batjes @field33P21 juni 2023 15:14
Wel dom dat EA er mee opgehouden is.
Ik hoor de "EA Sports: It's in the game" en "Challenge everything" gewoon in mijn hoofd. Dat is toch gouden marketing? Als zoiets bij mensen 20 jaar blijft hangen.
Frame164 @Vrijdag21 juni 2023 17:31
Een gevolg van challenge kan natuurlijk change zijn.
Soliest 21 juni 2023 10:01
Hadden ze het misschien beter EA Games kunnen noemen... ohw wacht :p
doobieters 21 juni 2023 10:03
Waar is de divisie EA Lootbox?
dutchgio @doobieters21 juni 2023 10:07
Die vallen onder Electronic Arts gezien het in elke game zit
DigitalExorcist @doobieters21 juni 2023 10:12
Dat is inderdaad de bovenliggende holding ;)
Blqckqut @doobieters21 juni 2023 10:12
shhhh, dat is de Shadow Organisation van EA, remember, its just a conspiracy!!!!

all jokes aside, het wordt erger en erger
PinusRigida @doobieters21 juni 2023 10:21
oof... right on the money!! O+
Lekker Ventje 21 juni 2023 10:21
Ik zou Battlefield 2042 niet onder de divisie Entertainment plaatsen. Het was een grote teleurstelling, was weinig entertainment te vinden.
FragDAnvers @Lekker Ventje21 juni 2023 10:27
Heb je het onlangs nog een kans gegeven? Het is echt een pak verbeterd ;-)
luke22 21 juni 2023 11:10
allemaal prima maar moet dit NU ? :9

Ik zit erg te wachten op DiRT Rally 3.0 / WRC 2023 _/-\o_

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