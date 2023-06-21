Electronic Arts splitst gamedivisie op in EA Entertainment en EA Sports

Uitgever Electronic Arts kondigt een herstructurering aan waarbij de gamedivisie opgesplitst wordt in EA Entertainment en EA Sports. Het bedrijf behoudt zijn ceo Andrew Wilson, terwijl verschillende subdivisies nieuwe topmensen krijgen.

EA Entertainment en EA Sports worden de overkoepelende divisies van de te verwachten games en franchises onder die noemers; onder EA Sports vallen welbekende sportgames als FIFA, Madden NFL en de F1-franchise. De EA Entertainment-afdeling wordt verantwoordelijk voor alle overige games, waaronder franchises als Battlefield en Star Wars, maar ook mobiele games.

Laura Miele is aangewezen als president van de laatstgenoemde divisie en stuurt alle onder deze afdeling vallende studio's aan. Onder Miele gaat Vince Zampella de studio's achter Apex Legends, Battlefield en de Star Wars-games leiden. Samantha Ryan blijft 'lifestylefranchises en blockbuster singleplayergames' aanvoeren en ook Jeff Karp behoudt zijn positie als topman achter studio's voor mobiele games.

Cam Weber blijft president van de Sports-afdeling. Het EA Experiences-team wordt na de herstructurering door David Tinson geleid. Deze positie neemt Tinson over van Chris Bruzzo, die met pensioen gaat. Ook cfo Chris Suh gaat bij het bedrijf weg; zijn plek wordt overgenomen door Stuart Canfield.

Ceo Wilson noemt de herstructurering de 'volgende stap van onze strategie om onze studio's onder twee organisaties uit te lijnen'. De nieuwe bedrijfsstructuur moet financiële verantwoording makkelijker maken en topmensen de ruimte geven om grotere en creatievere beslissingen te nemen. Eerder dit jaar werd zo'n zes procent van alle EA-werknemers ontslagen, weer als onderdeel van een herstructurering.