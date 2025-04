EA en Ascendant stellen magische shooter Immortals of Aveum met een maand uit

De releasedatum van Immortals of Aveum wordt met een maand uitgesteld naar 22 augustus. Dat laat ontwikkelaar Ascendant Studios op donderdag weten. De game, die door EA wordt uitgegeven onder zijn Originals-label, zou aanvankelijk op 20 juli uitkomen.

Ascendant Studios meldt in een blogpost dat de studio een aantal extra weken de tijd wil nemen om Immortals of Aveum af te werken. "Dit geeft ons de tijd om het spel verder te polijsten, de optimalisatie van alle platforms af te ronden en een sterke release neer te zetten", schrijft de studio. Met het uitstel krijgt de ontwikkelaar 4,5 weken extra de tijd om aan de game te werken.

Immortals of Aveum is een firstpersonshooter, hoewel de game draait om magische aanvallen in plaats van traditionele vuurwapens. De singleplayergame wordt ontwikkeld in Unreal Engine 5.1 door Ascendant Studios, een ontwikkelstudio die is opgezet door ontwikkelaars die onder meer werkten aan games als BioShock 2, verschillende Call of Duty-titels en Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Tweakers publiceerde eerder een preview van Immortals of Aveum.