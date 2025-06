EA draaide vorig jaar recordomzet uit liveservicediensten

Electronic Arts heeft zijn kwartaal- en jaarcijfers bekendgemaakt. Het bedrijf draaide afgelopen kwartaal ongeveer 1,9 miljard dollar omzet, 11 procent meer dan een jaar eerder. Volgens het bedrijf komt dat onder meer door het succes van FIFA.

Het bedrijf draaide zowel vorig kwartaal als vorig jaar een recordomzet op het gebied van live services, vooral uit FIFA. Omzet uit die hoek steeg in het laatste kwartaal van boekjaar 2023 met negen procent ten opzichte van een jaar eerder. In het vierde kwartaal haalde het bedrijf 1,622 miljard dollar omzet uit liveservices, wat neerkomt op ongeveer 83 procent van EA's totale kwartaalomzet. In het hele boekjaar 2023 waren live services goed voor 5,530 miljard dollar, ongeveer 75 procent van de jaaromzet. De rest is afkomstig uit 'volledige games'. De jaarwinst van EA bedroeg in totaal 802 miljoen dollar, waar dat een jaar eerder 789 miljoen dollar was.

De kwartaalomzet van EA viel hoger uit dan werd verwacht. Volgens het bedrijf komt dat door FIFA 23. Volgens de uitgever is dat 'het succesvolste deel' in de franchise tot nu toe. De nettoboekingen uit die game stegen met 31 procent vergeleken met FIFA 22. Ook Apex Legends deed het het afgelopen kwartaal goed.

Het bedrijf deelt daarnaast een releaseplanning voor het komende boekjaar, dat loopt tot en met 31 maart 2024. De komende Dragon Age-game, Dreadwolf, staat niet op die lijst vermeld. Daarmee zou die game op zijn vroegst na maart 2024 verschijnen. Komend jaar verschijnen wel Madden 24, F1 23, Immortals of Aveum en EA Sports FC, de opvolger van de FIFA-serie nu EA niet langer een overeenkomst heeft met die voetbalorganisatie.

In maart kondigde EA aan zes procent van zijn personeel te ontslaan. Het bedrijf zei daarbij dat het 'meer focus wil aanbrengen' in zijn portfolio door bepaalde projecten te schrappen die 'niet bijdragen aan de strategie' van het bedrijf. Ceo Andrew Wilson zei op woensdag tegen aandeelhouders dat het bedrijf een sterk resultaat behaalde ondanks 'macro-economische' onzekerheden.