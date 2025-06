EA-storing treft gamelauncher en multiplayer van games - update

Uitgever Electronic Arts zegt dat door een storing gamers 'mogelijk' problemen kunnen ervaren met online diensten. Het is niet duidelijk waar de storing door komt en hoeveel gebruikers erdoor getroffen worden.

Door de storing kunnen gebruikers bijvoorbeeld niet online inloggen in hun EA-account in de EA-app, om zo games te kunnen downloaden of te kopen. Offline inloggen via de app is wel mogelijk. Gamers kunnen mogelijk door de storing ook niet online tegen elkaar spelen. Onder meer de FIFA-voetbalgames hebben last van de storing, bevestigt het Twitter-account van de voetbalserie.

Update, 18.52 uur: EA meldt dat de problemen inmiddels opgelost moeten zijn.

Something's up with our online services, but we're on it. In the meantime, you might not be able to connect to online modes, buy games, or log in to your account. We’ll get you back in your game as soon as we can.