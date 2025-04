EA stopt verkoop Battlefield 1943 en Bad Company 2, sluit servers eind dit jaar

Electronics Arts verwijdert vanaf 28 april Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company 1 en 2 en Mirror’s Edge uit digitale winkels. Vervolgens worden de onlinecomponenten van deze games op 8 december gesloten.

EA meldt dat het schrappen van de vier games uit de digitale winkels betekent dat ze niet langer zijn aan te schaffen en dat dit als voorbereiding dient voor het sluiten van de onlinediensten van de titels. Bad Company 1 en 2 en Mirror's Edge blijven nog wel speelbaar, al zal dat vanaf eind dit jaar dus beperkt zijn tot de offlineonderdelen zoals de singleplayercampagnes.

De uitgever zegt dat de Battlefield-games en Mirror's Edge een 'speciaal plaatsje in ons hart' hebben, maar dat men nu uitkijkt naar het creëren van nieuwe herinneringen. EA zegt dat de focus nu wordt verlegd naar de huidige en toekomstige Battlefield-ervaringen.

Battlefield 1943

Battlefield 1943 was de derde titel uit de Battlefield-reeks en kwam in 2009 uit als digitale game voor alleen de PlayStation 3 en Xbox 360. In de shooter staat de strijd uit de Tweede Wereldoorlog in de Stille Oceaan tussen de Amerikanen en Japan centraal, waarbij onder meer het speelveld Wake Island populair was.

Bad Company verscheen in 2008 en werd in 2010 opgevolgd door deel 2. Beide delen bevatten een singleplayercampagne met de nodige actie en humor, maar zijn ook bekend van het mutiplayergedeelte. Dankzij de Frostbite-engine was het speelveld in grote mate kapot te schieten en zeker Bad Company 2 werd geroemd om de graphics, het geluid en de intense actie.