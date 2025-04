Microsoft trekt op 23 augustus stekker uit servers van Forza Horizon 1 en 2

Microsoft gaat de servers van de eerste twee Forza Horizon-games op 23 augustus sluiten. Volgens ontwikkelaar Turn 10 worden deze games nog maar weinig gespeeld en kan de studio zich op deze manier focussen op zijn recentste games.

De singleplayerstand van beide games blijft beschikbaar, maar het wordt over twee maanden onder meer niet meer mogelijk om online ranglijsten te bekijken, content van spelers te doorzoeken en te downloaden en met andere gebruikers online te racen. Turn 10 schrijft verder dat, 'vanwege de leeftijd van deze games en hun diensten, de toegang tot online functionaliteiten vóór de sluitingsdatum niet gegarandeerd kan worden'.

De eerste Forza Horizon-game verscheen in 2012 voor de Xbox 360, en de tweede kwam twee jaar later uit voor zowel de Xbox 360 als Xbox One. Het sluiten van de servers geldt overigens voor alle versies van de games.